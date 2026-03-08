Despre lobodă

Loboda este una dintre cele mai îndrăgite verdețuri de primăvară. Este o planta anuală care preferă temperaturile mai răcoroase ale primăverii. De obicei apare începând din martie sau aprilie.

Planta poate ajunge la înălțimi de aproximativ 40 până la 150 de centimetri, în funcție de condițiile de creștere. Tulpina este dreaptă și ramificată, iar frunzele sunt mari, ușor triunghiulare sau ovale, cu margini netede. Există două tipuri principale întâlnite în mod curent,loboda verde și loboda roșie. Loboda verde are un gust mai blând și mai apropiat de spanac, în timp ce loboda roșie are o aromă puțin mai intensă și ușor acrișoară. Planta poate fi cultivată în grădini, dar uneori crește și spontan pe terenuri agricole sau în apropierea zonelor rurale.

Nutrienți și beneficii

Din punct de vedere nutritiv, loboda este planta foarte valoroasă și în același timp săracă în calorii. Frunzele sunt bogate în vitamine și minerale.

Loboda conține cantități importante de vitamina C, care susține sistemul imunitar, și vitamina A sub formă de beta-caroten, benefică pentru vedere și sănătatea pielii. De asemenea, furnizează vitamina K, esențială pentru coagularea sângelui și pentru sănătatea oaselor, precum și vitamine din complexul B, în special folat.

În ceea ce privește mineralele, loboda conține fier, magneziu, potasiu, calciu și mangan. În plus, mai ales varietatea roșie conține pigmenți vegetali și antioxidanți care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Consumul de lobodă poate avea mai multe efecte benefice asupra organismului. Datorită conținutului de vitamina C și compuși antioxidanți, sprijină sistemul imunitar și contribuie la protecția organismului împotriva inflamațiilor.

Fibrele din frunze ajută digestia și susțin funcționarea normală a intestinelor. Conținutul de folat și fier contribuie la formarea globulelor roșii, ceea ce este util mai ales în perioadele de oboseală sau în alimentația de primăvară, când organismul are nevoie de nutrienți după iarnă. Potasiul și magneziul susțin echilibrul electrolitic și funcția musculară.

Cum alegi și cum gătești loboda

În bucătărie, loboda este o plantă foarte versatilă. La noi, cea mai cunoscută utilizare este în ciorba de lobodă, o supă acrișoară de primăvară preparată de obicei cu ceapă, morcov, uneori orez și acrită cu borș sau zeamă de lămâie.

În unele rețete se adaugă ou sau smântână pentru un gust mai bogat. Loboda poate fi gătită și ca mâncare simplă, similar cu spanacul, sotată cu ceapă și usturoi sau combinată cu orez ori ouă.

Frunzele foarte tinere pot fi consumate chiar și crude, în salate de primăvară, deși majoritatea oamenilor preferă să le gătească.

Atunci când cumperi lobodă din piață sau din magazin, este bine să alegi frunze proaspete, ferme și cu culoare intensă. Frunzele ar trebui să arate vii și sănătoase, fără pete maronii sau îngălbenire.

Tulpinile foarte groase pot indica faptul că planta este mai bătrână. De asemenea, trebuie evitate legăturile de lobodă care au miros neplăcut. Loboda proaspătă se păstrează de obicei în frigider aproximativ două sau trei zile, preferabil într-o pungă sau într-un recipient închis, pentru a nu se deshidrata.

Rețete de ciorbă de lobodă

Există numeroase rețete de ciorbă de lobodă, iar modul de preparare diferă de la o regiune la alta sau chiar de la o familie la alta. Unele variante sunt de post și includ doar legume precum ceapă, morcov, orez sau cartof, iar ciorba este acrita cu borș sau zeamă de lămâie. Alte rețete sunt mai consistente și conțin ouă sau smântână.

Ciorbă de lobodă de post

3-4 legături mari de lobodă

o ceapă medie

un morcov

un ardei (opțional)

o mână de orez

o legătură de leuștean

o lingură de ulei

aproximativ 1,5-2 litri de apă

borș

Mod de preparare

Se începe prin spălarea foarte atentă a frunzelor de lobodă. Se taie apoi în fâșii potrivite. Ceapa se toacă mărunt, iar morcovul se dă pe răzătoare sau se taie cubulețe mici.

Într-o oală se pune uleiul și se călesc ușor ceapa și morcovul, la foc mic, aproximativ 3-4 minute, până când devin ușor translucide. Nu trebuie prăjite tare, ci doar înmuiate. Se adaugă apoi aproximativ 1,5–2 litri de apă și se lasă să fiarbă.

Când apa începe să fiarbă, se adaugă orezul spălat. Acesta fierbe aproximativ 10 minute și ajută la legarea ciorbei și la consistență. După ce orezul este aproape fiert, se adaugă loboda tăiată. Frunzele fierb foarte repede, de obicei în 5-7 minute.

După ce loboda s-a înmuiat, se adaugă borșul fierbinte (aproximativ 200-300 ml, după gust). Se mai fierbe totul 2-3 minute pentru ca aromele să se combine. La final se adaugă leuștean proaspăt tocat, sare după gust și, dacă se dorește, puțin piper. Ciorba rezultată este ușoară, verde-roșiatică.

Descoperă și alte rețete cu lobodă.

Ciorba de lobodă cu ”zdrențe” de ou

Ingrediente

4-5 legături de lobodă,

o ceapă,

un morcov,

o legătură de leuștean

2-3 ouă,

borș sau lămâie pentru acrire.

Loboda se spală foarte bine și se taie, iar legumele se toacă mărunt. Ceapa și morcovul se călesc ușor într-o lingură de ulei, apoi se adaugă apa.

Se adaugă apoi loboda tăiată și se fierbe câteva minute până când frunzele devin fragede. După aceea se acrește ciorba cu borș sau zeamă de lămâie, după preferință.

Ouăle se bat într-un bol și se toarnă încet în ciorba care fierbe ușor, amestecând continuu cu lingura. În acest fel se formează fâșii fine, ”zdrențe” de ou gătit în supă.

La final se adaugă verdeața tocată și se potrivește gustul de sare. Poți adauga și o lingură de smântână în farfurie, dar aceasta este opțională.

Ciorbă de lobodă cu usturoi și smântână

Ingrediente:

6-8 legături de lobodă,

3 legături de ceapă verde,

3 fire de usturoi verde,

un pumn de orez,

două legături de leuştean,

sare,

două gălbenuşuri,

4 linguri de smântână,

1 l de borş.

Mod de preparare: se taie mărunt ceapa şi usturoiul şi se pun la fiert într-un litru şi jumătate de apă. După 15 minute se adaugă loboda mărunţită. Se pune orezul, se dă într-un clocot, se toarnă borşul şi se mai fierbe 15 minute. Se adaugă leuşteanul mărunţit, se mai dă într-un clocot şi se stinge focul. Se bat gălbenuşurile, sarea şi smântâna şi se amestecă cu două- trei polonice de zeamă. Apoi, se pune tot amestec înapoi în oală amestecând cu grijă.

Ciorbă de lobodă cu cartofi

Ciorbă de lobodă cu legume

Ingrediente:

7-8 legături lobodă roşie

1 legătura ceapă verde

2-3 cartofi de mărime potrivită

2 morcovi

1 legătura leuştean

1 legătura pătrunjel

sare piper

2 lingurite ulei de măsline

3-5 linguri smântână

500 ml borş

Mod de preparare:

Se spală bine loboda și se pune în aproximativ 2 litri de apă clocotită cu o linguriţă de sare. . Se lasă să dea în câteva clocote şi se scoate din oala în care a fiert, apoi se pune la scurs în sită.

Se spală ceapa, morcovii şi cartofii, se taie cubuleţe potrivite şi se pun să fiarbă în zeama de lobodă. După ce au fiert, se toacă loboda şi se pune peste legumele fierte. Se condimentează cu sare şi puţin piper şi se lasă să clocotească. Separat, se pune borșul la fiert și se auaugă în oala cu ciorba de lobodă. Se adaugă leuştean şi pătrunjel din abundenţă şi se serveşte cu smântână.

Ciorbă de lobodă cu suc de roșii

4-5 legături de lobodă

1 ceapă mare

1 morcov mare

1 rădăcină mică de pătrunjel

1 cartof mediu

150 ml suc de roșii

2 linguri ulei

2 litri apă sau supă de legume

200 ml borș

1 legătură mărar proaspăt

1 legătură leuștean

sare după gust

piper (opțional)

Mod de preparare

Loboda se spală foarte bine în mai multe ape, apoi se scurge și se taie în fâșii mari. Ceapa se toacă mărunt, morcovul și rădăcina de pătrunjel se taie cubulețe mici sau se dau pe răzătoarea mare, iar cartoful se curăță și se taie cuburi mici.

Într-o oală se încălzesc cele două linguri de ulei și se călește ceapa la foc mic până devine sticloasă. Se adaugă apoi morcovul și rădăcina de pătrunjel și se mai gătesc câteva minute, amestecând ușor.

Se toarnă apa sau supa de legume și se adaugă cartoful tăiat cuburi. Supa se lasă să fiarbă aproximativ 10-12 minute, până când cartoful începe să se înmoaie. În acest moment se adaugă sucul de roșii.

După încă câteva minute se adaugă loboda tăiată. Frunzele se înmoaie rapid, astfel că fierb de obicei doar 5-6 minute. Când legumele sunt bine fierte, se adaugă borșul fiert separat și se mai lasă ciorba să dea câteva clocote pentru a se combina aromele.

La final se potrivește gustul cu sare și piper, apoi se adaugă mărarul și leușteanul tocate mărunt.

Sursă foto – Shutterstock.com

