Revelion în stil faraonic. Circuit în Egipt cu 799 euro! (PUBLICITATE)

Cum ar fi însă ca această călătorie fascinantă în Egipt să fie chiar la trecerea în 2020? Chiar dacă mai sunt luni bune până la vacanța de Revelion, cel mai bine este să plănuiești din timp unde să celebrezi noaptea dintre ani, mai ales dacă tânjești de mult la o escapadă exotică. Europa Travel a pregătit o ofertă specială la circuitele de Revelion, iar turul de 10 zile în Ținutul Faraonilor beneficiază acum de tariful redus de 799 euro/persoană!

Aventura începe cu aglomeratul Cairo!

Orașul celor 1000 de minarete, Cairo este primul loc pe care-l vei explora în circuitul de la Europa Travel. Te poți pierde pe străzile labirintice în Khan al Khalili, din zona islamică a orașului și să te bucuri de vizita primită bonus, la Muzeul de Egiptologie ce deține cea mai mare moștenire faraonică. Aproximativ 120.000 artefacte sunt expuse în acest muzeu: de la coloși din granit, podoabe din aur și până la sarcofage, papirusuri etc.

La mică distanță de Cairo se întinde platoul Giza, locația faimoasă a celor trei mari piramide egiptene. Simbolul locului este Piramida Keops – singura dintre cele 7 minuni ale lumii antice care a supraviețuit timpului, vegheată de Sfinxul fără nas (cel mai vechi monument sculptat din țară).

Opțional poți face o excursie la prima piramidă realizată în Egipt, Piramida în Trepte a Faraonului Djoser de la Sakkara, dar și spre Piramia Cocoșată și Piramida Roșie de la Dahsure.

Anul Nou pe meleaguri exotice

Întâmpină anul 2020 în cel mai plăcut și relaxant mod, pe exotica plajă cu nisip fin de la Marea Roșie, în populara stațiune Hurghada. Dacă ești pasionat de scufundări aventurează-te pe Insula Gifton, un paradis tropical cu lagune turcoaz pline de grădini de corali.Pentru momente memorabile te poți aventura într-un jeep-safari în deșert, ce include o seară tradițională într-un cort de beduini.

Turul celor mai importante temple egiptene

Clădite de unii dintre cei mai puternici faraoni egipteni, templele de pe malurile Nilului nu pot lipsi din itinerariul tou. Turul lor începe cu Templul Philae, dedicat zeitei Isis (considerat cel mai romantic grup de structuri din Egipt), la care vei ajunge după ce traversezi cu felucca din Aswan spre Insula lui Kitchener.

Nu lipsesc nici vizitele la Kom Ombo, un templu încântător alcătuit din elemente ”pereche” și dedicat zeilor Sobek și Horus. Situat între Aswan și Luxor se găsește Edfu, un templu sublim plin de hieroglife și reprezentări zeilor Horus și Hathor. Centrul puterii faraonice este Templul Luxor, înbrățișat de orașul-muzeu cu același nume.

În ultima parte a circuitului te poți bucura de opționalul spre Valea Regilor, unul dintre cele mai bogate situri din lume, aproape de care se află și Templul Hatchepsut, prima femeie faraon din istoria Egiptului. Nu rata nici Coloșii lui Memnon – un loc plin de strălucire unde poți auzi la răsărit un sunet extrem de ciudat. Legenda spune că nemuritorul Memnon o salută pe mama sa Eos, Zeița Asfințitului, în fiecare dimineață.

Încheie călătoria cu o vizită la Karnak, templul dedicat triadei Amun-Re, Mut, Khonsu, considerat în timpul Regatului Nou ca fiind cel mai desăvârșit loc al țării.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Revelion 2020 Egipt – tarif: 799 euro/persoana, 10 zile (3 nopti in Cairo, 1 noapte tren ruta Cairo – Aswan, 3 nopti in Hurghada, 3 nopti pe vas de croaziera), cazare conform program cu mic dejun, cina si all inclusive, transport avion, tururi, excursii si croaziera conform programului, ghid local, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407