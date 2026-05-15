CyberSwarm, care deține peste 30 de brevete, este recunoscută pentru dezvoltarea de hardware neuromorfic, cunoscut sub denumirea de «creier artificial». După această rundă de finanțare, compania a atins o valoare de piață estimată la 250 de milioane de dolari.

Raneti a declarat pentru Observatorul Prahovean că un moment crucial în cariera sa a fost întâlnirea cu Tim Draper, investitor de renume din Silicon Valley, care a sprijinit CyberSwarm cu 5 milioane de dolari înainte de a-l cunoaște personal. „Acum trei ani l-am cunoscut personal, după ce investise deja în companie cinci milioane de dolari fără să ne vedem față în față”, a spus Raneti.

Falanga Invest a trimis reprezentanți din Slovacia la Ploiești pentru a analiza echipa și tehnologiile companiei înainte de a lua decizia finală de a investi. Fondurile obținute vor fi direcționate către dezvoltarea unor soluții hardware mai eficiente energetic pentru inteligența artificială, oferind o alternativă superioară sistemelor actuale.

