Roaba de cultura deschide cel de-al zecelea sezon, 11 – 12 iulie, 2020 (PUBLICITATE)

Am sperat ca va fi bine, ne-am inarmat cu multa rabdare, pentru ca stiam ca o sa vina si momentul in care ne vom revedea si ne vom bucura impreuna. Acest moment a sosit – Roaba de cultura redeschide oficial cel de-al zecelea sezon, in weekendul 11 – 12 iulie, si ne bucuram ca lucrurile se pun pe un fagas normal, la care ne adaptam cu totii, o normalitatea pe care invatam in fiecare zi sa o definim altfel.

Odata cu noul sezon ne adaptam la nevoile voastre, asa cum putem mai bine, caci sanatatea si siguranta comunitatii noastre a fost si este o prioritate pentru noi.

Anul acesta, pajistea Roabei va fi dedicata activitatilor de petrecut in familie, de joaca si relaxare, cat si demonstratiilor live, iar publicul va fi provocat la o serie de activitati artistice inedite, reprezentatii multiculturale, sesiuni de yoga si pilates, concerte, filme si spectacole de teatru.

Roaba de Cultura pregateste activitati diverse, surprize colorate si activitati antrenante: ateliere de dezvoltare personala pentru cei mici si cei mari, sesiuni de citit povesti, jocuri distractive si dezbateri urbane, seri de film si concerte in aer aer liber, iar persoanele cu multa energie vor fi invitate sa faca sport, toate acestea in respectand toate regulile de siguranta si distantare.

“Pentru al zecelea an consecutiv, deschidem proiectul “Roaba de cultura”, o oaza de liniste si buna dispozitie in natura, unde veti descoperi activitati dintre cele mai diverse: muzica, sport, workshop-uri si activitati de dezvoltare personala, teatru, film. Anul acesta intr-o forma mai speciala, la distanta unul fata de celalalt, dar impreuna si in siguranta”, a spus Raluca Fiser, presedintele Asociatiei Green Revolution.

Ne dorim sa ramaneti sanatosi, activi si in siguranta la Roaba de cultura, asa ca ne bazam sa:

Pastrati distanta de 1,5 m fata de persoana din fata ta Te speli des pe maini Platesti cu cardul ori de cate ori se poate Respecti marcajele de siguranta si distantare de pe pajiste si noi te asiguram ca dezinfectam totul in locatie



Mai multe informații despre Roaba de cultura pot fi urmărite pe pagina de facebook https://www.facebook.com/roabadecultura/

Despre Roaba de cultura:

Proiectul Roaba de cultura este dezvoltat de Asociatia Green Revolution, cu sprijinul ALPAB (Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti) si se desfasoara in perioada iulie – septembrie 2020 Accesul in zona Roabei de cultura este liber sapte zile pe saptamana si beneficiaza de acces Wi-Fi gratuit.

Despre Green Revolution

Green Revolution, fondata in martie 2009, este prima organizatie nonguvernamentala de ecologie urbana din Romania ce pune in practica masurile ce stau la baza construirii unui oras verde. GreenRevolution dezvolta proiecte variate, care promoveaza si sprijina: educatia ecologica si respectul fata de mediul inconjurator, colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje, mijloacele si solutiile de transport ecologice si economice, adoptarea unui comportament responsabil fata de mediu in randul autoritatilor si companiilor private si de stat.

