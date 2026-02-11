

Studenții la Medicină despre obligativitatea de-a rămâne în țară: Medicii nu pleacă de acasă de plăcere

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat la întâlnirea cu primarii: „Dacă beneficiezi în țara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidențiat plătit de statul român, ai o obligație față de țara asta și cel puțin câțiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România”.

Isabella-Maria Mindea, președintele Societății Studenților în Medicină din București, a precizat că „problema sistemului medical românesc nu este doar plecarea medicilor, ci lipsurile structurale: spitale insuficient dotate, birocrație, lipsă de personal auxiliar, condiții dificile mai ales în mediul rural. Dacă aceste probleme nu sunt rezolvate, o măsură de constrângere riscă să fie doar o soluție de suprafață.

Majoritatea nu pleacă de acasă de plăcere. Tinerii rezidenți și medicii aleg să plece atunci când nu găsesc stabilitate, predictibilitate și condiții decente de muncă”.

În opinia liderului studenților mediciniști, ,,soluția nu este să îi «legi» prin obligații administrative, ci să le oferi motive reale să rămână: infrastructură modernă, posturi sigure după rezidențiat, oportunități de dezvoltare profesională și sprijin real în comunitățile unde este nevoie de ei.”

Potrivit Isabellei Mindea, într-o țară în care există riscul real de a rămâne fără post după rezidențiat, astfel de măsuri pot transmite un mesaj descurajator pentru tineri.

,,Dacă vrem ca medicii să rămână în România, trebuie să construim un sistem în care să își dorească să rămână, nu unul din care abia așteaptă să plece. Nu putem trimite medici în zone slab dotate și să ne așteptăm ca simpla obligativitate să rezolve problema,” a atras atenția președintele Societății Studenților în Medicină din București (SSMB).

Nici studenții mediciniști care învață în sistemul privat din România nu sunt de acord cu ideea premierului. „Statul ar trebui să motiveze medicii prin condiții decente de lucru, oportunități de dezvoltare și stabilitate profesională, nu prin obligații impuse”, a spus Andreea Vornicu, studentă la Facultatea de Medicină de la Universitatea Titu Maiorescu.

Colega sa de facultate, Mihaela Veronica Constantin a argumentat de ce nu este de acord cu declarația premierului.

,,O perioadă de muncă în țară după studii finanțate de la buget este justificată doar dacă există spitale dotate corespunzător, aparatură funcțională, un număr rezonabil de gărzi, condiții umane de lucru și, mai ales, posturi disponibile. În lipsa acestora, obligația de a rămâne în țară nu poate fi considerată una corectă, mai ales în condițiile actuale din spitalele de stat.”

Nici Alexandra Ciocan, studentă la Medicină, tot la Universitatea Titu Maiorescu, nu este de acord cu ideea obligativității de a rămâne în România după terminarea studiilor.

,,Înțeleg că statul investește în formarea noastră, însă această investiție vine la pachet cu ani extrem de grei, volum mare de muncă, stres și sacrificii personale. Nu este corect ca soluția pentru lipsa medicilor să fie constrângerea, în locul îmbunătățirii reale a condițiilor din sistem.”

Medicii rezidenți nu ar trebui obligați să lucreze într-o anumită zonă. „Mai degrabă motivați, nu obligați”

Diana Năstasa, președintele Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți, a subliniat că ,,medicii rezidenți, nu ar trebui obligați să lucreze într-o regiune anume. Noi, ca societate, nu suntem de acord cu obligativitatea de niciun fel, mai ales că există reglementări europene prin care forța de muncă are libertatea de circulație pe teritoriul Uniunii Europene. Medicii rezidenți nu ar trebui obligați să lucreze într-o anumită zonă sau într-o anumită regiune, ci mai degrabă motivați să meargă acolo. Noi susținem motivarea medicilor rezidenți să meargă să lucreze acolo prin salarizarea corectă, prin infrastructura minimă necesară specializării lor și cu posibilitatea de-a se dezvolta continuu.”

Potrivit Dianei Năstasa, mulți medici merg să studieze în străinătate, la stagii, dar sunt și medici care vor să rămână în țară.

,,Pe cei pe care-i cunosc, își doresc să rămână să profeseze, dacă își găsesc joburi, pentru că majoritatea posturilor la stat sunt blocate. Dacă am avea capacitatea de-a absorbi mai mulți în sistemul medical, cu siguranță ar rămâne în țară”, a spus președintele Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți.

Medic întors din străinătate: „Trebuie să fii liber să alegi unde vrei să practici”

Octavian Popescu, chirurg întors în România după rezidențiat în Germania și ani de practică în Franța și Germania, a subliniat că nu i se pare corect, ,,pentru că sistemul nostru medical nu e la un nivel avansat, încât tu ca medic rezident să poți primi cea mai bună pregătire. Trebuie să fii liber să alegi locul unde vrei să practici, cu pregătirea cea mai bună, nu să fii obligat să rămâni în țară. Este în dezavantajul României, fiindcă dacă te duci în străinătate primești o pregătire de top, pe care în România deocamdată nu o poți primi. Eu am plecat pentru diferența de la cer la pământ între pregătirea și aparatura din Germania și cea din România”, a mărturisit chirurgul Octavian Popescu.

Acum tânărul s-a întors în țară și lucrează în sistemul privat.,,Când te întorci, dai înapoi mult peste ce ți-a oferit țara,” a spus medicul care a remarcat că nici în Franța, nici în Germania nu există astfel de îngrădiri.

Florian Bodog, despre propunerea premierului, care în trecut a fost atacată în justiție. ,,Toate procesele s-au câștigat de către contestatari”

Fost ministru al Sănătății și actualul decan al Facultății de Medicină din Oradea, Florian Bodog, a spus că ,,a mai fost această prevedere, care a fost atacată în justiție. Toate procesele s-au câștigat de către contestatari, pentru că rezidenții desfășoară o activitate pentru care sunt plătiți. Nu e bursă, ci e un salariu pentru o activitate pe care o desfășoară rezidentul în spital”.

Florian Bodog se întreabă de ce o astfel de măsură doar pentru absolvenții de medicii,în condițiile în care sunt și alte specialități deficitare în România?

,,Dacă se dorește acest lucru, atunci ar trebui suplimentar la rezidenții care sunt bugetari să li se plătească o bursă pe care poți s-o ceri înapoi în condițiile în care nu lucrează în România”.

În opinia decanului orădean, ,,nu scoatem posturi, că nu avem bani să-i plătim pe medici, de aceea pleacă medicii în străinătate. Eu nu cred că așa trebuie rezolvată problema, făcând o discriminare în cazul medicilor. Trebuie găsite soluții să îi încurajezi pe medici să meargă acolo, să le oferi locuri de muncă și salarizare. Situația nu trebuie rezolvată din topor, cu obligarea rezidenților sau studenților mediciniști să rămână în România.”

Ștefan Busnatu, despre efectele propunerii premierului Bolojan: ,,Poate vor evita să mai facă școli de medicină”

Dr. Ștefan Busnatu, prorector la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) ,,Carol Davila” din București și medic cardiolog la Spitalul Bagdasar-Arseni, a declarat din dubla sa calitate că ,,decizia de-a le pune bariere și restricții studenților și medicilor rezidenți trebuie gândită foarte bine, pentru că repercusiunile sunt majore și oamenii vor fi foarte frustrați. Poate vor evita să mai facă școli de medicină și atunci lucrurile ar putea să devină mai problematice și pentru România pentru întreaga Europă. Obligativitatea nu va genera o construcție pentru un sistem medical unitar și cu disponibilitate de acces pentru toată lumea.”

Potrivit acestuia, ca să ții tinerii medici în țară trebuie să le pui la dispoziție lucruri care să-i atragă. ,,Să-i facă să-și dorească să se dezvolte și să simtă că oferă cele mai bune servicii pentru pacienți. La nivel de universitate există o strategie de-a investi cât mai mult în simulare medicală, în zona de inovare, tocmai pentru a oferi acces studenților și medicilor rezidenți la tehnologie și la pregătire aliniată standardelor europene în ideea de a-i menține în țară”.



Prof. dr. Andrei Motoc: ,,Este o măsură pompieristică, dar la bază are o justificare financiară”

Prorectorul de la UMF ,,Victor Babeș” Timișoara, prof. univ. dr. Andrei Motoc, a spus că a urmărit declarația premierului Bolojan și că nu e un subiect nou.

,,Statul pierde în general. Acum brusc se iau măsuri, dar trebuia de mult să protejeze investiția în educație și aici nu intră doar medicii, ci și inginerii, economiștii, care studiază și pleacă.”

În opinia profesorului timișorean, din anii 90 încoace societatea românească a pierdut 300 de miliarde de lei.

,,Domnul Bolojan brusc ia astfel de măsuri. Este disperarea de a găsi bani și de-a salva deficitul pe care trebuie să-l acopere. Este o goană după bani. Dar când iei o măsură o anunți din timp, nu o impui brusc. Este o măsură pompieristică, dar la bază are o justificare financiară”, a precizat prof. univ. dr. Andrei Motoc.

Acesta a subliniat dificultatea aplicării unei astfel de măsuri în realitate și contextul complex al sistemului medical: „Trebuie să vezi condițiile, personalul disponibil, dotările, stabilitatea pentru medici. Nu poți reduce totul la o obligație administrativă simplă.”

Medic plecat din România și stabilit în străinătate: „Medicul nu este proprietatea statului”

Iuliu Torje, unul dintre medicii plecați din țară, a transmis pe rețeaua de socializare Meta un mesaj direct premierului într-o scrisoare deschisă:

„Domnule Ilie Bolojan,

Ideea obligativității medicilor de a lucra în România după terminarea studiilor este din punctul meu de vedere simptomul unui stat care nu mai știe să convingă și încearcă să constrângă și dovada clară a unui eșec structural, mascat sub discurs de responsabilitate publică.

Da, statul poate obliga.

Dar într-un stat de drept, obligația este inseparabilă de ofertă. Ca să explic mai simplu… Statul oferă → profesionistul rămâne. Statul eșuează → profesionistul pleacă.

Ce propuneți dumneavoastră este ruptura unilaterală a acestui contract: statul nu performează, dar tu rămâi obligat.

Medicul nu este proprietatea statului. Medicii nu trebuie obligați să rămână.

Statul trebuie forțat să devină un loc în care merită să rămâi.

Până când:

• salariile sunt corecte,

• gărzile sunt plătite corect,

• spitalele sunt funcționale,

• educația este accesibilă,

• promovarea este pe merit,

• feudalismul medical este eliminat,

orice discuție despre obligativitate este o recunoaștere a eșecului statului, nu o soluție.

Și da, am plecat.

Dar nu eu am abandonat România. România și-a abandonat medicii cu mult înainte.”

Un alt medic plecat la muncă în străinătate a postat pe rețeaua de socializare Tik-Tok un mesaj video pentru premierul Ilie Bolojan, în care a precizat că România i-a părăsit pe medici.

