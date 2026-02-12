Bonds Cay se vinde pentru 25 de milioane de euro

În mijlocul apelor turcoaz din Bahamas se află un petic de pământ care pare desprins dintr-un vis: Bonds Cay. Insula din Caraibe, care i-a aparținut în trecut starului pop Shakira, este acum scoasă la vânzare, potrivit Bild. Proprietatea înseamnă aproximativ 263 de hectare de natură neatinsă în nordul arhipelagului, la circa 200 de kilometri de Miami, Florida.

În 2006, artista columbiană a cumpărat acest colț de paradis, iar acum este listat pentru 25 de milioane de euro, aproximativ dublu față de prețul plătit la momentul achiziției.

21 de kilometri de plajă

Proprietatea este promovată de compania imobiliară de lux Corcoran CA Christie Bahamas. În anunț se precizează: „Cu peste 21 de kilometri de țărm cu nisip fin, ape strălucitoare și un orizont nesfârșit, această insulă privată este definiția izolării și a liniștii”.

În ciuda poziționării retrase, Bonds Cay nu este complet izolată.

În apropiere se află mai multe alte insule, accesibile ușor cu avion privat, elicopter sau iaht. Unele dintre ele dispun chiar de propriile piste de aterizare.

Agentul imobiliar Gavin Christie a declarat pentru publicația britanică Daily Mail că este „incredibil de rar” să găsești o insulă „de această dimensiune” care să fi rămas practic neatinsă. De-a lungul timpului au existat planuri mari pentru dezvoltare, însă ele nu au fost puse în aplicare.

Planurile Shakirei pentru artiști

Atât Shakira, cât și muzicianul britanic Roger Waters, cunoscut ca basist și compozitor al trupei Pink Floyd, au vrut la un moment dat să transforme insula Bonds Cay într-un refugiu pentru artiști.

Proiectele, însă, nu s-au materializat.

Cu toate acestea, insula oferă un nivel ridicat de intimitate și un potențial uriaș de dezvoltare.

„Fie că vorbim despre un resort de clasă mondială, un ansamblu rezidențial exclusivist sau un refugiu ultra-privat pentru familii, dimensiunea insulei permite viziuni extraordinare, fără a afecta frumusețea ei naturală”, a mai spus Christie.

O altă insulă pe care proprietarul încearcă de 3 ani să o vândă este Veli Školj din Croația. Peste 21.000 de metri pătrați de paradis, cu propria sursă de apă potabilă, se vinde pentru 3.250.000 de euro. Iar în Țara Galilor, insula Ynys Gifftan, cu o istorie de peste 300 de ani, costă 350.000 de lire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE