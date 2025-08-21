Cine aplaudă cel mai mult

Rezultatele arată că tradiția este mult mai prezentă în Europa Centrală și de Est:

45-48% dintre pasagerii maghiari, bulgari și români au declarat că aplaudă după aterizare.

În schimb, doar aproximativ 30% dintre britanici, elvețieni și sârbi au acest obicei.

În general, 55% dintre respondenți au spus că obișnuiesc să aplaude.

Frecvența zborurilor influențează aplauzele

Cei care călătoresc mai rar sunt mai predispuși să aplaude:

70% dintre cei care zboară cel mult o dată pe an aplaudă.

59% dintre cei care zboară de câteva ori pe an fac acest lucru.

Doar 40% dintre cei cu peste 10 zboruri anual aplaudă.

Mulți au spus că aplaudă din ușurare și recunoștință pentru echipaj.

Motivații diferite în est și vest

Obiceiul are nuanțe culturale distincte.

În Europa Centrală și de Est, „38% dintre respondenți au declarat că aplaudă pentru a sărbători aterizarea în siguranță, în timp ce în Europa de Vest doar 31% au dat acest răspuns”.

În schimb, europenii occidentali văd gestul ca pe o recunoaștere a muncii echipajului: „28%, comparativ cu 23% în est”.

Indiferent de regiune, unu din cinci pasageri a recunoscut că aplaudă doar pentru că și ceilalți o fac.

Tinerii, cei mai entuziaști

Segmentarea pe vârste a arătat că:

64% dintre pasagerii între 18 și 24 de ani aplaudă,

57% dintre cei între 45 și 64 de ani,

54% dintre cei între 35 și 44 de ani.

Totuși, studiul a concluzionat că vârsta nu determină direct acest obicei.

Ce spun însoțitorii de zbor

Însoțitorii de zbor au remarcat rolul influenței de grup și faptul că aplauzele sunt mai frecvente după zboruri turbulente sau neobișnuite.

Totuși, ei au observat un declin: „Aproape două treimi dintre ei au declarat că această formă de exprimare a aprobării devine din ce în ce mai puțin obișnuită în rândul pasagerilor”.

Însoțitorii au mai notat că aplauzele sunt populare mai ales în rândul românilor, albanezilor și italienilor.

Explicația psihologilor

Psihologii din cadrul proiectului Mélylevegő au explicat de ce aplaudă oamenii la aterizare.

„Aplauzele după aterizare sunt, pentru mulți, un fel de ușurare colectivă care exprimă recunoștință și sentimentul de a recâștiga controlul după ce s-au aflat într-o situație în care altcineva îl deținea. Psihicul nostru iubește micile ritualuri, în special cele care oferă atât un sentiment de siguranță, cât și de comunitate – și, uneori, o rundă de aplauze este tocmai o astfel de mică micro-sărbătoare”.

De unde vine obiceiul de a aplauda la aterizare

Obiceiul de a aplauda la aterizare provine din primele decenii ale aviației, când zborul era considerat un lux și un risc.

Pasagerii simțeau atunci nevoia să-și exprime ușurarea și recunoștința față de echipaj după ce avionul ateriza în siguranță.

Primul exemplu documentat de aplauze după o aterizare a fost în 1948, când o aeronavă American Airlines a avut o defecțiune a trenului de aterizare, iar piloții au reușit să aterizeze în siguranță, conform Frica de zbor.

De atunci, aplauzele au rămas un gest simbolic de mulțumire și celebrare pentru o aterizare sigură.

