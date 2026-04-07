Milioane de locuri eliminate de Ryanair

Reducerea rețelei de zboruri va elimina milioane de locuri din programul Ryanair, având un impact major asupra aeroporturilor regionale și a rutelor cu trafic scăzut.

Decizia afectează în special destinațiile frecventate de turiștii britanici, care ar putea întâmpina dificultăți în a găsi zboruri directe accesibile.

În Spania, Ryanair a închis deja baza din Santiago de Compostela și a anulat toate zborurile către Asturias și Vigo.

Serviciile către Zaragoza, Santander, Valladolid, Jerez și Insulele Canare, inclusiv Tenerife Nord, au fost reduse sau complet suspendate.

În Germania, compania a eliminat 24 de rute și a redus capacitatea pe aeroporturi precum Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt-Hahn, Dortmund, Dresda, Leipzig și Memmingen. Pe unele aeroporturi regionale, zborurile au fost complet anulate.

Franța este și ea afectată, cu rute anulate către Bergerac, Brive, Strasbourg și Clermont-Ferrand, în timp ce alte aeroporturi regionale vor înregistra reduceri semnificative ale numărului de zboruri.

În Belgia, Ryanair a eliminat aproximativ 20 de rute, reducând serviciile din Bruxelles și Charleroi, ceea ce înseamnă că aproximativ un milion de locuri vor dispărea.

De asemenea, Portugalia a fost lovită dur: Ryanair și-a încheiat complet operațiunile în Azore, anulând toate cele șase rute către și dinspre insule încă din luna martie 2026.

Decizia companiei aeriene low-cost afectează mai ale rutele din Marea Britanie.

Încă de anul trecut, Ryanair anunța că renunță la aeroporturile scumpe din Europa.

Creșterea costurilor, principalul motiv

Conform declarațiilor reprezentanților Ryanair, creșterea tarifelor aeroportuare, majorarea taxelor aeriene și a celor de control al traficului aerian sunt cauzele principale ale acestei decizii.

Într-un comunicat, compania a criticat operatorul spaniol Aena pentru creșterea costurilor de operare, care au făcut aeroporturile regionale prea scumpe.

În Belgia, o majorare a taxelor aeriene a determinat eliminarea unor rute din Bruxelles și Charleroi. Probleme similare au fost raportate și în Germania și Franța, unde costurile ridicate și noile reglementări au afectat viabilitatea rutelor.

Ne concentrăm pe piețele în care costurile de operare sunt mai mici, iar cererea rămâne puternică, a explicat un purtător de cuvânt al companiei.

Decizia Ryanair are implicații majore pentru cei din alte țări care lucrează în Spania, în special pentru cei care locuiesc în afara marilor orașe. Închiderea rutelor către aeroporturi regionale precum Asturias, Vigo sau Valladolid va reduce semnificativ opțiunile de transport. Mulți călători vor fi nevoiți să se bazeze pe aeroporturi mai mari, cum ar fi Madrid, Barcelona sau Málaga, ceea ce va crește nu doar timpii de călătorie, ci și costurile.

În plus, reducerea conexiunilor cu Insulele Canare ar putea afecta și mai mult rezidenții britanici care locuiesc sau își petrec vacanțele acolo.

Reducerea masivă a rutelor Ryanair semnalează o schimbare semnificativă în strategia companiilor aeriene low-cost. Decizia de a se retrage de pe rutele cu costuri ridicate în favoarea celor mai rentabile ar putea duce la o scădere a accesului la zboruri ieftine pentru multe regiuni europene.

Și țara noastră ar putea fi afectată. Potrivit informațiilor apărute în presa belgiană, la începutul anului, pe o listă internă a operatorului irlandez se află și destinații din România, respectiv Cluj-Napoca și Iași, care ar putea fi eliminate din programul de zboruri.

