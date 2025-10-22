Reduceri și închideri de rute în Europa de Vest și Nord

Concret, Ryanair va opri sau va reduce zborurile pe mai multe aeroporturi din Franța, Germania, Austria, Estonia, Letonia, Lituania și Spania.

Decizia vine pe fondul creșterii taxelor și impozitelor aeroportuare, dar și al lipsei de aeronave din cauza întârzierilor de producție ale Airbus și Boeing.

Potrivit unui comunicat citat de agenția EFE, Ryanair, cel mai mare grup aerian din Europa, cu peste 200.000 de pasageri transportați zilnic pe 3.600 de zboruri, a decis să-și mute operațiunile către piețe mai ieftine și mai flexibile.

Printre acestea se numără Italia (cu excepția Romei), Suedia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Albania și Maroc.

În Franța, compania irlandeză va abandona complet aeroporturile Bergerac, Brive și Strasbourg, eliminând 25 de conexiuni de iarnă, echivalentul a 750.000 de locuri, adică 13% din capacitatea sa.

De asemenea, va reduce zborurile la Paris-Beauvais (-8%), Marsilia (-9%) și Toulouse (-4%).

În Germania, Ryanair va retrage aproximativ 800.000 de locuri (10% din capacitate), renunțând la aeroporturi considerate „prea scumpe”, precum cele din Berlin, Hamburg și Köln.

Austria va pierde trei rute din Viena, către Billund, Santander și Tallinn, după o creștere cu 30% a tarifelor postpandemie.

În Țările Baltice, compania reduce masiv prezența:

în Riga (Letonia), scade capacitatea cu 20% și renunță la șapte rute internaționale;

în Tallinn (Estonia), taie 40% din locuri (110.000) din cauza unei majorări de 70% a taxelor;

în Lituania, menține activitatea la nivel redus, acuzând creșteri de până la 30% în Vilnius și 7% în Palanga.

Spania: taxele Aena duc la tăieri de rute

În Spania, Ryanair reacționează la decizia concesionarului Aena de a majora tarifele cu 6,5% începând din 2026, după un deceniu de înghețare.

Creșterea până la o medie de 11 euro per pasager va face, potrivit companiei, multe rute neprofitabile.

Directorul general al grupului Ryanair, Michael OLeary, a anunțat că ar putea reduce încă un milion de locuri la zborurile către Spania vara viitoare.

„Dacă prețurile în Spania regională sunt prea mari, voi zbura în altă parte”, a spus directorul Ryanair, anterior, subliniind că, dacă guvernul spaniol nu convinge Aena să anuleze creșterea taxelor, „nu am niciun interes să le deservesc”.

Compania a anunțat deja reducerea unui milion de locuri pentru sezonul de iarnă, ceea ce, împreună cu tăierile din vară, a 800.000 de locuri, ridică totalul la două milioane de locuri eliminate în 2025.

Portugalia, singura țară unde Ryanair crește numărul de rute

În contrast, Portugalia rămâne una dintre piețele strategice pentru Ryanair.

Directorul executiv Michael OLeary a anunțat noi rute pentru iarnă din Porto, Faro și Funchal, dar nu și din Lisabona, criticând din nou costurile ridicate și întârzierile în proiectul aeroportului Montijo.

Surse din industrie au explicat că lipsa aeronavelor noi limitează capacitatea Ryanair de a răspunde cererii, iar retragerea subvențiilor locale pentru promovarea destinațiilor face multe aeroporturi neatractive.

