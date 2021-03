Terapia – o companie SUN PHARMA (Terapia), anunță intrarea în țară a unei noi tranşe de 1.165.000 de tablete de FluGuard (favipiravir), folosit în tratamentul COVID-19, conform protocolului naţional de tratament. Aceste doze vor fi distribuite unităților medicale desemnate tratării pacienţilor COVID-19, prin Alliance Healthcare. Astfel, compania îşi doreşte să sprijine sistemul sanitar in lupta cu al treilea val pandemic prin asigurarea unor stocuri suficiente de FluGuard, necesare tratării pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-COV-2.



Până în prezent, Terapia a livrat cantităţi record de FluGuard pentru spitalele din România, iar peste 25.000 de pacienţi cu forme uşoare şi medii de Covid-19 au putut fi trataţi cu succes de medicii români cu acest antiviral, care s-a dovedit eficient împotriva bolii provocate de noul coronavirus.



În continuare, compania îşi va menţine angajamentul de a asigura accesul la tratamentul cu FluGuard si de a răspunde nevoilor imediate pentru pacienţii spitalizaţi şi diagnosticaţi cu COVID-19, din România.



Compania a demarat probele tehnologice pentru a confirma fabricarea FluGuard în ţară

Terapia a început probele tehnologice în vederea confirmării posibilităţii de a fabrica Favipiravir în ţară. Astfel, imediat ce acesta posibilitate va fi confirmată, Terapia va începe producţia de favipiravir în România, sub brandul FluGuard, pentru a asigura o aprovizionare stabilă și un acces rapid al pacienților la un tratament eficient împotriva COVID-19.

“Terapia își continuă angajamentul de a lupta împotriva COVID-19. Această nouă tranșă de FluGuard, pe care compania noastră a adus-o în țară vine în completarea altor livrări record, care până în prezent au ajutat la tratarea a peste 25.000 de mii de pacienți COVID cu forme medii și ușoare. În plus, am explorat posibilitățile pentru extinderea capacității de furnizare a acestui medicament esențial anti-COVID și am demarat verificarea proceselor tehnologice în vederea fabricării acestui preparat în țară, pentru că ne dorim să putem satisface această nevoie la nivel național, mai ales că ne pregătim de intrarea în cel de-al treilea val pandemic.”, a declarat Dr. Dragoș Damian, CEO Terapia



Terapia este pregătită să livreze lunar 200.000 de mii de tablete de Ivermectină (Ivermectol), de uz uman

Producătorul de medicamente aşteaptă din partea autorităţilor acordul privind includerea Ivermectinei în protocolul naţional standard pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19, pentru a putea aduce lunar în ţară aproximativ 200.000 de mii de tablete de Ivermectină, de uz uman. Conform studiilor clinice efectuate până în prezent, tratamentul cu Ivermectină poate fi administrat pacienţilor infectaţi în oricare din stadiile bolii, preferabil imediat după debutul simptomelor, pentru prevenirea formelor grave, spitalizărilor şi deceselor.

Ivermectina a dovedit o eficiență semnificativă în tratarea pacienţilor infectaţi

Ivermectina este un medicament antiparazitar, utilizat de peste 40 de ani, inclus pe lista OMS a “medicamentelor esențiale”². Această moleculă antiparazitară este sigură şi a fost utilizată de aproximativ 3.7 miliarde de oameni la nivel mondial ¹. În urma finalizării studiilor clinice, s-a ajuns la concluzia că Ivermectina are o eficacitatea semnificativă atât în profilaxia (pre şi post-expunere) infecției cu SARS-CoV-2, dar și în toate stadiile de evoluție a bolii ³. Datele științifice au mai arătat, de asemenea, efecte benefice inclusiv la persoanele cele mai expuse riscului (vârstnici cu comorbidități, obezi, instituționalizați, etc.)4.

Despre companie

Terapia – o companie SUN PHARMA, este cel mai mare producător de medicamente din România (Cegedim, IQVIA, unități, 2019; KeysFin, valoare, 2018). Din luna martie 2015, a devenit parte a Sun Pharma, o organizație bazată pe cercetare și dezvoltare care reunește 42 de situri de producție, în care se fabrică peste 2.000 de medicamente inovative, generice si OTC ce sunt distribuite în peste 100 de țări, prin implicarea a mai mult de 32.000 de angajați la nivel global.



