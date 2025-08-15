Insolația, cea mai frecventă problemă a animalelor în lunile calde

Animalele nu pot comunica atunci când se încălzesc foarte tare sau sunt deshidratate.

Insolația este cea mai frecventă problemă de sănătate a animalelor în lunile calde, iar Medivet a evidențiat principalele simptome de urmărit, care includ:

  • Respirație rapidă și grea
  • Sete excesivă
  • Gingii foarte roșii
  • Ritm cardiac rapid
  • Lene sau letargie
  • Vărsături sau diaree
  • Dezechilibru, slăbiciune

Sfaturile veterinarului pentru protejarea animalelor de companie

Pentru a ajuta stăpânii să-și mențină animalele în siguranță în căldura arzătoare, Dr. Rhian Littlehales, Director de Guvernanță Clinică la Medivet, recomandă următoarele șapte sfaturi cruciale:

1. „Udați, apoi la veterinar”

„Dacă observați orice simptom de insolație – amintiți-vă: ‘Udați, apoi la veterinar. Este important să udați mai întâi animalul cu apă rece, apoi să contactați veterinarul pentru sfaturi medicale”.

2. Ajustați programul plimbărilor

„Este important să vă plimbați câinele dimineața devreme sau seara, când solul este mai răcoros, și să reduceți durata plimbărilor. Prea mult efort fizic poate provoca supraîncălzire și deshidratare. În zile extrem de calde, este mai bine să săriți complet peste plimbare. Dacă nu sunteți sigur dacă trotuarul este prea fierbinte, puneți dosul palmei pe sol timp de șapte secunde. Dacă nu puteți să o țineți, e prea fierbinte pentru plimbare”.

3. Asigurați acces la apă proaspătă

„Câinii și pisicile trebuie să bea multă apă în timpul vremii calde. Este esențial să le oferiți apă proaspătă, fie acasă, în grădină sau în timpul plimbărilor. Puteți încuraja animalele să bea mai mult cu robinete curgătoare, mai multe boluri de apă sau chiar cu o piscină de joacă”.

4. Aplicați cremă de protecție solară pentru animale

„Ca și oamenii, animalele pot suferi arsuri solare dacă nu sunt protejate. Rasele cu blană scurtă sau albă sunt mai expuse. Puteți aplica cremă de protecție solară pentru animale pe zonele sensibile: nas, buze, vârful urechilor și burtă, dar asigurați-vă că animalul stă la umbră sau în cel mai răcoros loc al casei în orele cele mai fierbinți”.

5. Programați îngrijiri regulate ale blănii

„Îngrijirea blănii în timpul verii ajută animalele să-și regleze temperatura, mai ales dacă au blană lungă sau densă. Periați regulat pentru a elimina părul căzut, dar nu radeți câinele, deoarece îl veți face mai vulnerabil la arsuri solare”.

6. Asigurați locuri la umbră

„În situația în care câinele iubește să stea în grădină, este important să aibă multe zone umbrite. Încurajați-l să stea la umbră în locul unei cuști, astfel încât aerul să circule liber și să îl mențină răcoros. Puteți crea un adăpost improvizat cu apă și jucăriile preferate, dar verificați cum se mișcă soarele pentru a menține umbra pe tot parcursul zilei”.

7. Nu lăsați niciodată câinele singur în mașină

„Nu lăsați niciodată câinele singur într-o mașină pe timpul verii, deoarece acesta este unul dintre principalele motive pentru care câinii suferă de insolație. Chiar și într-o zi plăcută, de 23°C, temperatura dintr-o mașină parcată poate ajunge la 43°C în doar 30 de minute și poate să crească atât de rapid în doar 10 minute când este mai cald.

„Cea mai sigură opțiune este să lăsați câinele acasă, unde are acces la umbră și apă proaspătă cât timp sunteți plecați”.

De asemenea, vă prezentăm 40 de comportamente pe care nu trebuie să le ignori la câinele tău.

