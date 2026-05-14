Oradea testează un parcometru inteligent

Un parcometru inteligent, care permite atât plata parcării, cât și achitarea impozitelor, taxelor și facturilor, a fost instalat pe strada Primăriei, nr. 3, în apropierea intrării în curtea Palatului Administrativ al orașului, informează portalul de știri locale Ebihoreanul.ro. Aparatul se află în perioada de testare gratuită, în cadrul unui program pilot.

Ce servicii oferă parcometrul inteligent?

Noul dispozitiv reprezintă o soluție multifuncțională care le permite orădenilor să economisească timp.

„Parcometrul integrat face mai multe operaţiuni. Pe lângă plata taxei de parcare, orădenii pot face aici plăţi ale impozitelor, taxelor şi facturilor, fără să mai fie necesară deplasarea la birouri, la fel ca în cazul oricărei altei staţii de plată”, a declarat pentru Ebihoreanul.ro Lucian Popa, șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea.

Conform unui comunicat al Primăriei, aparatul permite și plata facturilor pentru utilități precum energie electrică, salubritate, polițe de asigurare sau rate bancare. În plus, cetățenii pot achita taxe auto, taxe de evidența persoanelor sau alte obligații financiare către unități administrativ-teritoriale din afara județului Bihor.

Cum funcționează parcometrul?

Plățile se efectuează prin scanarea codului de bare de pe factură sau de pe decizia de impunere. Sunt acceptate atât plăți cu cardul bancar, inclusiv contactless, cât și cu numerar.

După finalizarea fiecărei tranzacții, parcometrul eliberează o chitanță. Totuși, există o limitare:

„Staţia de plată nu eliberează rest sub formă de numerar, motiv pentru care recomandăm cetăţenilor să utilizeze, pe cât posibil, plata cu cardul sau să introducă bancnote cu valori apropiate de suma de plată”, se precizează în comunicatul primăriei.

Parcometrul este testat gratuit pentru evaluarea eficienței

Aparatul de pe strada Primăriei a fost oferit municipalității cu titlu gratuit de către o companie care a dezvoltat tehnologia, pentru o perioadă de testare de una-două luni.

„O firmă care a dezvoltat această tehnologie ne-a pus parcometrul la dispoziţie, gratuit, pentru testare. Îl vom folosi o lună sau două, ca să vedem reacţia orădenilor, cum funcţionează şi cât este de eficient.

În funcţie de rezultate, vom analiza ce va presupune iniţierea unui parteneriat în cadrul căruia să preluăm în folosinţă astfel de parcometre, în schimbul unei chirii modice, fără să fim nevoiţi să investim în ele”, a explicat Lucian Popa.

În funcție de rezultate, Primăria Oradea ia în calcul extinderea proiectului, amplasând astfel de parcometre în zonele cu trafic pietonal intens, în apropierea instituțiilor publice, în cartiere și centre comerciale, pentru a facilita accesul locuitorilor la aceste servicii.

Oradea este și primul oraș din România care a digitalizat sistemul parcărilor de domiciliu. Noul sistem gestionează cele aproximativ 27.000 de locuri de parcare rezidențiale din municipiu și simplifică întregul proces de atribuire, administrare și plată a abonamentelor.

