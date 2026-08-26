Starship devine punctul central al noului complex spațial

Proiectul reprezintă una dintre cele mai ambițioase inițiative de infrastructură spațială anunțate vreodată în Statele Unite și își propune să extindă radical capacitatea de lansare a companiei.

Noul centru spațial va purta numele de Starbase Louisiana și va fi amplasat în Vermilion Parish. Potrivit declarațiilor comune transmise de reprezentanții SpaceX și autoritățile locale, baza va fi dezvoltată astfel încât să poată susține, în timp, mii de lansări de rachete în fiecare an.

După finalizarea lucrărilor de construcție, complexul din Louisiana va prelua rolul de bază principală pentru operațiunile navei Starship, uriașa rachetă reutilizabilă aflată în centrul strategiei SpaceX.

Dezvoltarea cu succes a acestui sistem de transport este considerată esențială pentru obiectivele pe termen lung ale lui Elon Musk, care includ extinderea rețelei globale de sateliți Starlink, plasarea unor centre de date directe pe orbită și pregătirea infrastructurii pentru viitoarele misiuni umane către planeta Marte.

Căutarea locației potrivite pentru această nouă platformă a durat aproximativ șapte ani, timp în care specialiștii companiei au analizat diverse regiuni din perspectiva logisticii și a accesului la resursele energetice uriașe necesare procesului de lansare.

Impactul economic și promisiunile de protecție a mediului

Elon Musk a subliniat că noul proiect va avea un impact economic major asupra zonei, estimând crearea a aproximativ 10.000 de locuri de muncă în statul Louisiana.

În paralel, SpaceX s-a angajat să colaboreze cu autoritățile locale într-un program intensiv de restaurare a meilor și a zonelor de coastă, având ca scop protejarea mlaștinilor și reducerea impactului furtunilor din regiune. Anunțul investiției a fost primit cu entuziasm pe piața financiară, acțiunile companiei înregistrând o creștere de 2,5%.

Extinderea în Louisiana vine însă pe fondul antecedentelor controversate legate de mediu la prima bază Starbase din Boca Chica, Texas. La primul zbor de testare al rachetei Starship din primăvara anului 2023, suflul motoarelor a distrus platforma din beton, iar deșeurile au fost împrăștiate în arii protejate pentru păsări migratoare, provocând totodată un incendiu pe câteva hectare din parcul de stat vecin.

Ulterior, autoritățile au constatat și abateri privind protecția apelor, generând procese și sancțiuni din partea organizațiilor de mediu.

Imperiul industrial al lui Elon Musk se extinde în sudul SUA

Centrul din Louisiana devine a patra facilitate de lansare operată de SpaceX și marchează o etapă avansată în consolidarea prezenței industriale a lui Elon Musk în zona de sud a Statelor Unite. Compania își extinde continuu operațiunile tehnologice în state precum Texas, Tennessee și Mississippi, dezvoltând inclusiv infrastructura supercomputerului Colossus și centrale energetice dedicate centrelor de date.

Această nouă mega-investiție completează deciziile strategice ale altor companii din portofoliul omului de afaceri, cum ar fi mutarea sediului central al Tesla în Austin, extinderea testelor pentru vehicule autonome și proiectul comun dezvoltat cu Intel pentru construirea unei fabrici gigant de cipuri dedicate inteligenței artificiale.

Prin noua Starbase din Louisiana, SpaceX își asigură terenul necesar pentru a crește frecvența zborurilor spațiale și pentru a-și susține planurile comerciale ambițioase.

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