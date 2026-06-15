Kaufland și Rewe conduc topul digitalizării

În ciuda unor voci din rândul clienților care reclamă erori tehnice frecvente sau pierderea interacțiunii umane, giganți din retail precum Rewe, Kaufland, Lidl și Aldi au luat o decizie clară: tehnologia nu doar că rămâne, ci se extinde masiv, relatează t-online.

Pentru marile rețele de magazine, introducerea caselor unde clienții își scanează singuri produsele nu mai este un simplu experiment, ci o necesitate economică. Potrivit unei analize a pieței de profil, comportamentul consumatorilor s-a schimbat radical în ultimii ani, iar retailerii se adaptează din mers.

Rewe și Kaufland sunt pionierii acestui sistem. În multe dintre filialele mari, zonele de self-service au fost extinse, iar în unele locații experimentale se testează concepte complet digitalizate, unde plata se face exclusiv prin aplicație sau la terminale automate.

Deși inițial Lidl și Aldi au fost reticenți, argumentând că scanarea ultra-rapidă realizată de casierii lor este de neegalat, acum și-au schimbat strategia. Lidl introduce tot mai multe terminale de plată autonomă în zonele urbane aglomerate, iar Aldi urmează același trend în noile sale concepte de magazine moderne.

De ce insistă retailerii? Argumentul din spatele deciziei

Din punctul de vedere al magazinelor, avantajele economice depășesc cu mult nemulțumirile punctuale ale clienților sau riscurile legate de securitate.

În primul rând, retailul se confruntă cu o criză acută de personal. Găsirea de angajați dispuși să lucreze în ture la casele de marcat a devenit o misiune extrem de dificilă. Prin urmare, o singură persoană care supraveghează o zonă cu 4-6 case self-service reprezintă o optimizare masivă a resurselor umane.

În al doilea rând, statisticile arată că pentru coșurile mici de cumpărături (până în 5-10 produse), timpul de așteptare scade considerabil, ceea ce crește satisfacția clienților grăbiți.

„Nu este vorba despre eliminarea completă a caselor tradiționale, ci despre oferirea unei alternative. Clienții care doresc interacțiune sau au coșuri mari vor găsi mereu o casă deschisă, însă viitorul aparține flexibilității”, explică experții din industrie.

Sistem antifurt în patru pași

Marea provocare pentru supermarketuri rămâne însă fenomenul inventarului necunoscut (furturile accidentale sau intenționate).

Pentru a combate acest fenomen, Rewe, Kaufland și Lidl au implementat bariere de ieșire care se deschid doar după scanarea bonului fiscal, senzori de greutate în zona de ambalare și sisteme de supraveghere video inteligente dotate cu inteligență artificială, capabile să detecteze dacă un produs a fost pus în plasă fără a fi scanat.

Noua abordare implementată de Kaufland nu se bazează pe o singură măsură, ci pe un ecosistem de verificare menit să reducă pierderile fără a crea cozi sau disconfort pentru cumpărători. Acest sistem cuprinde:

Cântare de control: integrate în zona de ambalare a fiecărei case self-service, pentru a verifica dacă greutatea produsului scanat corespunde cu cea din baza de date. Bariere de ieșire: se deschid automat doar după ce clientul scanează codul de bare de pe bonul fiscal primit la finalizarea plății. Prezență umană permanentă: un angajat dedicat va asista în permanență clienții din zona terminalelor automate. Re-scanări prin sondaj: verificări rapide efectuate de personal pentru a valida conținutul coșului.

Cum decide AI cine este verificat

Lucrurile se schimbă radical. Un model de inteligență artificială dezvoltat in-house (prin resurse proprii ale companiei) învață în mod continuu din tiparele coșurilor de cumpărături care s-au dovedit suspecte în trecut.

„Dacă în trecut selecția era complet aleatorie, noul algoritm analizează comportamentul și structura bonului. Rezultatul este o rată mult mai mare de depistare a neregulilor și, în același timp, mai puțin deranj pentru clienții de bună-credință. Cine scanează totul corect va fi controlat mult mai rar în viitor”, au explicat reprezentanții Kaufland.

Prin această măsură, retailerul încearcă să rezolve una dintre cele mai mari frustrări ale clienților din marile magazine: sentimentul de neîncredere sau momentele stânjenitoare în care un cumpărător corect este blocat pentru o verificare suplimentară din cauza unei erori generate la întâmplare de sistem.

Schimbarea este una profundă și ireversibilă. Indiferent de reticențe, casele automate devin noul standard în retailul european, reconfigurând modul în care ne facem cumpărăturile zilnice.