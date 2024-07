Ce este secara - beneficii ale consumului de secară

Secara este bogată în carbohidrați, are un indice glicemic mai mic față de alte cereale integrale și este săracă în grăsimi și sodiu. Iată cum se consumă secara pentru a te bucura de toate beneficiile sale.

Ce este secara

Secara este produsul care face parte din familia cerealelor care se cultivă la o scară largă și are proprietăți similare cu bobul de grâu, folosită deseori ca un înlocuitor al acestuia. Se găsește sub formă de făină de secară sau fulgi și poate fi consumată fără să fie trecută printr-un proces de prelucrare, sub formă de bob întreg, dar și sub formă de secară laminată.

Secara se mai folosește și în fabricarea berii și a anumitor tipuri de whiskey.

Beneficiile consumului de secară

Este cereala bogată în fibre, proteine și carbohidrați, dar are și un conținut bogat de calciu, magneziu, potasiu și alte săruri minerale esențiale pentru buna funcționare a corpului.

Este un adjuvant natural pentru sănătatea digestivă deoarece are un conținut impresionant de fibre digestive și ajută la îmbunătățirea, dar și menținerea sănătății intestinale, ameliorând simptome precum durerile de stomac sau constipația.

Tot datorită conținutului mare de fibre, secara poate fi un aliat în lupta cu kilogramele în plus. Te ajută să obții senzația de sațietate mai repede și vei mânca mai puțin, fără să simți nevoia altei gustări între mese.

Secara este recomandată și persoanelor care suferă de diabet, deoarece ajută la menținerea glicemiei în limite normale, datorită indicelui glicemic mic, dar și conținutului ridicat de fibre.

Este un aliment bun și pentru sănătatea inimii. Contribuie la menținerea sănătății inimii datorită conținutului ridicat de potasiu, prevenind ateroscleroza, dar și prin creșterea nivelului de colesterol bun.

Secara are și un conținut bogat de potasiu, calciu și magneziu, dar și săruri minerale care asigură corpului o bună funcționare și un plus de energie pentru o perioadă îndelungată.

Are în compoziție și un plus de vitamina B2, iar asta ajută la protejarea sistemului nervos, dar și întărirea sistemului imunitar.

Secara poate ajuta la diminuarea severității calculilor biliari tot datorită fibrelor din compoziție, în special amestecului de fibre solubile și nesolubile.

Cum se consumă secara

Secara poate fi consumată sub formă de boabe, fierte și ulterior folosite drept garnitură, asemenea orezului, dar și adăugată în rețete de salată ori supă sau tocăniță.

Făina de secară se poate adăuga și ea într-o varietate de rețete. Poate fi făcută pâine din secară, dar și rețete de deserturi, clătite, biscuiți, prăjituri de casă, blat de pizza.

Făina de secară, comparativ cu făina albă de grâu, conține mai mulți nutrienți și este o sursă mai bogată de fibre și vitamine din complexul B.

Fulgii de secară pot fi consumați în stare pură, în iaurt, dar și sub formă de terci alături de fructe proaspete și semințe.

Atenție, însă, secara conține gluten, așa că nu este recomandată pentru consum persoanelor care se confruntă cu intoleranță la gluten sau boala celiacă.

Rețete cu secară

Iată și câteva idei simple și rapide care te vor ajuta să încorporezi secara în dieta alimentară.

Terci cu fulgi de secară

Ingrediente

100 gr fulgi de secară;

200 ml apă;

90 ml lapte;

½ linguriță scorțișoară, praf ghimbir, cuișoare măcinate;

Fructe proaspete precum afine sau zmeură;

Curmale și caju.

Mod de preparare

Pune cam 75 gr de fulgi de secară într-un blender și mixează câteva secunde. Separat, într-o cratiță, pune apoi fulgii mărunțiți cu cei întregi, adaugă laptele, apa și restul ingredientelor și amestecă până când întreaga compoziție începe să fiarbă. Vei obține un terci cu o textură îngroșată.

Pune apoi într-un bol, presară deasupra fructe proaspete și semințele preferate.

Brioșe cu făină de secară

Ingrediente

150 gr făină de secară;

45 gr fulgi de ovăz;

O banana coaptă;

2 ouă;

2 lingurițe praf de copt/2 lingurițe scorțișoară;

O lingură ulei;

Esență de vanilie, nuci.

Mod de preparare

Pune într-un bol făina împreună cu restul ingredientelor uscate. Separat, într-un bol, amestecă ouăle cu uleiul și banana pisată. Adaugă și esența de vanilie și omogenizează toate ingredientele.

Pune acum compoziția lichidă peste făină și amestecă. Adaugă și nucile măruniție în compoziție. Pune aluatul obținut în forme de brioșe și deasupra presară fulgi de ovăz peste fiecare brioșă din tavă.

Pune tava cu brioșe în cuptorul preîncălzit la 200 de grade C și dă la cuptor pânp când aluatul este gata, aproximativ 20 de minute.

Așadar, introdu în alimentația ta secara, sub diferite forme de consum, pentru a te bucura de multitudinea de potențiale beneficii pentru sănătate. Consumă cu moderație secara și adoptă o dietă alimentară corectă, care să cuprindă toate grupele alimentare importante pentru sănătatea organismului.

