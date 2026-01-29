Zelenski vrea ca Ucraina să intre în UE în 2027

Pentru a adera la UE, orice țară trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, un proces care de obicei durează câțiva ani, a subliniat cancelarul. Totuși, Merz a precizat că Ucraina trebuie să aibă o perspectivă clară pentru aderare pe termen lung. „Putem apropia treptat Ucraina de Uniunea Europeană”, a adăugat el, subliniind că o aderare rapidă nu este fezabilă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat marți cererea ca Ucraina să devină membru al UE până în 2027. „Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre principalele garanții de securitate, nu doar pentru noi, ci și pentru întreaga Europă”, a scris Zelenski pe X după o conversație telefonică cu cancelarul austriac Christian Stocker. El a subliniat contribuțiile Ucrainei la securitatea, tehnologia și economia Europei.

Negocierile de pace, prioritate pentru Merz

Pe tema războiului cu Rusia, Merz a evidențiat alte priorități imediate. „Suntem în contact strâns cu delegațiile SUA și Ucrainei.

Am redactat împreună documentele și este bine că acum au loc discuții directe între Ucraina și Rusia”, a declarat cancelarul. „Susținem aceste discuții cu mare sprijin și speranța că vor ajunge la o concluzie cât mai curând.”

Ministrul de externe Wadephul cere o șansă echitabilă pentru Ucraina

Comentariile lui Merz au fost urmate de cele ale ministrului de externe, Johann Wadephul, care a afirmat că Ucraina merită o șansă echitabilă de a adera la UE. „O arhitectură de pace durabilă în Europa necesită ca Ucraina să aibă o șansă echitabilă de aderare la Uniunea Europeană”, a declarat Wadephul miercuri, în Bundestag.

Deși nu a precizat o dată posibilă pentru aderare, Wadephul a menționat că, la fel ca în cazul candidaților din Balcanii de Vest, Kievul nu poate beneficia de scurtături în procesul de aderare.

„Una dintre principalele garanții de securitate pe care le putem oferi Ucrainei, și pe care trebuie să le oferim, este o perspectivă realistă de aderare la Uniunea Europeană”, a adăugat el.

