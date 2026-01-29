Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Domnul A., un bărbat din provincia Chiang Rai, cel mai nordic oraș al Thailandei, s-a întors acasă pe 24 ianuarie, la două săptămâni după ce familia sa organizase o ceremonie de înmormântare în memoria lui.

Rudele au fost informate pe 9 ianuarie despre moartea bărbatului de 48 de ani, iar acestea au primit un corp pentru a realiza ritualurile funerare.

Familia a îngropat, însă, o altă persoană. După revenirea bărbatului, familia a contactat imediat unitatea de salvare Mae Chan pentru a investiga situația și a exhuma corpul.

„Am fost, inițial, șocați, apoi nespus de bucuroși”, a declarat familia domnului A.

Cauza confuziei nu a fost explicată de autorități, însă s-a confirmat identitatea persoanei decedate, iar trupul acesteia a fost încredințat adevăratei familii, din districtul Mae Suai, „pentru ceremonii religioase adecvate, conform credințelor lor”.

Este în curs o anchetă privind procesul de identificare a decedatului pentru a determina unde s-a produs eroarea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE