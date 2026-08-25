În urma unei ședințe de lucru cu echipa de conducere a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), vicepremierul și ministrul interimar al agriculturii, Tánczos Barna, a explicat că statul este pregătit să primească documentația din partea agricultorilor. Cererile de solicitare a ajutorului vor fi preluate prin intermediul centrelor județene și locale ale agenției.

Ghidul solicitantului va fi publicat de APIA în curând

Pentru a reduce obstacolele birocratice, APIA va lansa în cursul acestei săptămâni un Ghid al solicitantului. Acest document va oferi fermierilor toate informațiile esențiale cu privire la etapele procesului de depunere a cererilor și va clarifica actele justificative necesare.

Autoritățile au dat asigurări că personalul centrelor județene APIA a fost instruit să le ofere suport activ tuturor solicitanților, astfel încât dosarele să fie întocmite corect, iar sprijinul financiar să ajungă cât mai repede în conturile beneficiarilor.

În paralel cu pregătirile logistice, Ministerul Agriculturii elaborează hotărârile de Guvern prin care bugetul instituției va fi suplimentat. Fondurile necesare pentru plata acestor scheme de sprijin vor fi alocate direct din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

Câți bani se acordă pentru sectorul suin și cel bovin

Sprijinul financiar a fost reglementat și calculat pe cap de animal sau loc de cazare, având bugete separate în funcție de specificul fiecărui tip de exploatație agricolă.

Pentru crescătorii din sectorul suin a fost alocat un buget total de peste 11,5 milioane de euro. Conform normelor MADR, cuantumul sprijinului este de 11,9 euro per loc de cazare pentru porcul gras. Pentru animalele de reproducție, adică scroafe și scrofițe, fermierii vor încasa 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare.

Sectorul bovin beneficiază de o alocare mult mai mare, cu un buget total maxim de 54,4 milioane de euro. În acest caz, suma fixă decontată ca ajutor de stat a fost stabilită la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină (bivolițe).

Fermierii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale ale APIA din această săptămână și să se adreseze centrelor teritoriale de care aparțin imediat după deschiderea perioadei de primire a cererilor, pe 1 septembrie, pentru a se asigura că obțin fondurile la timp.

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