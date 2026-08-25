Când au devenit proprietarii suspicioși

Suspiciunile au început când proprietarii au primit accidental un mesaj de la chiriași, în care aceștia menționau că îl vor lua pe Rocky la locul de muncă, relatează publicația spaniolă La Noticias Trabajo.

La interogările ulterioare, chiriașii au susținut că Rocky este pisica lor. Totuși, câteva luni mai târziu, proprietarii au descoperit pe profilul public de Facebook al perechii un videoclip aniversar al primului an de viață al lui Rocky, care era, de fapt, un câine.

La încheierea contractului de închiriere în 2025, chiriașii au declarat că au lăsat casa „în condiții excelente”. Contrar afirmațiilor lor, proprietarii au raportat deteriorări considerabile: urme de urină, murdărie și un miros persistent de câine, chiar și după curățarea profesională a covoarelor.

În plus, au constatat daune pe pereți, uși și alte elemente ale casei. Proprietarii le-au cerut despăgubiri de peste 22.000 de dolari neozeelandezi (aproximativ 11.251 de euro) pentru reparații și curățenie.

Totuși, Tribunalul a redus suma, ținând cont de vechimea unor elemente ale locuinței, inclusiv covoarele, care aveau aproape zece ani.

Ce a decis instanța

În cele din urmă, instanța a dispus ca aceștia să plătească:

1.105 dolari pentru curățenie;

1.134 de dolari pentru covoare;

188 de dolari pentru reparația mașinii de spălat vase;

1.184 de dolari pentru zugrăvirea pereților.

Videoclipul publicat pe Facebook, în care Rocky sărbătorea primul său an, a demontat apărarea chiriașilor, confirmând că animalul de companie ascuns era, într-adevăr, un câine.

Reglementările privind animalele de companie în chirii

Conform La Noticias Trabajo, avocatul Alberto Sánchez explică: „Este perfect legal ca proprietarul să interzică animalele de companie în locuință”.

Deși Legea privind închirierea urbană nu menționează în mod explicit această interdicție, Codul Civil (articolul 1.255) permite libertatea de pact între părți.

Sánchez subliniază că proprietarii au dreptul de a decide dacă acceptă sau nu animale de companie, în contextul dificultăților întâmpinate de chiriași în găsirea unui contract de închiriere adecvat.

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