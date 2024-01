Despre Singapore

Singapore este un mix de restaurante rafinate, centre comerciale și hoteluri de lux îmbinate cu o istorie vibrantă și diverse cartiere etnice ce merită descoperite.

Singapore a fost odată aproape în întregime acoperit de păduri tropicale, dar 95% au fost tăiate pentru a construi orașul și clădiri mai mari. Cele mai multe dintre plajele din Singapore sunt făcute de om – pe cele naturale s-a construit pentru a extinde orașul.

Astăzi, cea mai mare parte a faunei sălbatice de pe continentul Singapore trăiește în rezervații precum Rezervația Naturală Bukit Timah și Rezervația Sungei Buloh.

Vizitatorii pot vedea animale precum macaci mâncători de crabi, pitoni reticulati și porumbei de smarald. Insulele mai mici se mândresc cu viață marină, cum ar fi scoici gigantice, caracatițe de recif din Caraibe, rechini și căluți de mare.

Singapore este un oraș-stat situat la aproximativ 137 de kilometri nord de Ecuator. Este format din insula Singapore, în formă de diamant, și aproximativ 60 de insulițe mici.

Insula principală este separată de Malaysia Peninsulară la nord de strâmtoarea Johor, un canal îngust traversat de o cale rutieră și feroviară care are o lungime de peste o jumătate de milă. Limitele sudice ale statului trec prin strâmtoarea Singapore, unde zonele Arhipelagului Riau-Lingga – care face parte din Indonezia – se extind până la 10 mile de insula principală.

Descoperă mai multe lucruri interesante și curiozități despre Singapore.

Ce poți să vizitezi în Singapore – obiective turistice

Unul dintre cele mai populare obiective turistice și cel pe care nu trebuie să-l ratezi din lista cu ce poți să vizitezi în Singapore este cu siguranță Gardens by the Bay. Este vorba despre un parc natural și o grădină botanică de 101 hectare. Adăpostul a aproape 400.000 de plante, este renumit pentru uimitoarea Supertree Groves, SkyWay, Flower Dome și hipnotic Garden Rhapsody, spectacolul de lumini și sunet. Cea mai înaltă cascadă interioară din lume din conservatorul Cloud Forest este un alt loc important de admirat.

Supertree sunt turnuri verticale impunătoare, având între 25 și 50 de metri înălțime. Supertree-urile sunt acoperite cu o diversitate de plante și vegetație tropicală. Aceste plante contribuie la reducerea căldurii absorbite și oferă un aspect spectaculos și vibrant. Seara, Supertree Grove devine și mai impresionant, cu spectacole de lumini și sunet. Supertree-urile sunt iluminate în culori vibrante, iar spectacolele de lumină sunt sincronizate cu muzica și creează un ambient fermecător.

Marina Bay Sands

Marina Bay Sands Singapore

Complexul opulent de stațiuni Marina Bay Sands include un hotel de lux de ultimă generație, un mall cu un canal care trece prin el, Muzeul ArtScience și puntea de observare Marina Bay Sands Skypark. Puntea de vizionare a Skypark-ului și piscina „infinită” se găsesc pe nava (da, nava!) care se află în vârful hotelului. Doar oaspeții hotelului au voie să folosească piscina, dar oricine poate vizita puntea de observație.

Din Skypark, puteți vedea podul inovator cu dublu helix, portul, Gardens by the Bay și priveliștile impresionante. Vizitatorii pot lua o gustare sau o cafea la restaurantul de pe acoperiș sau pot achiziționa câteva suveniruri de la standul de suveniruri.

Grădinile Botanice

Grădina Națională de Orhidee – Obiective turistice din Singapore

A nu se confunda cu Gardens by the Bay, Grădinile Botanice merită și ele să fie incluse pe lista cu ce poți să vizitezi în Singapore.

Singapore a primit prima sa nominalizare în Patrimoniul Mondial UNESCO pentru grădinile sale botanice și asta cu un motiv întemeiat. Orașul se poate simți uneori ca o junglă de beton, deși una curată și confortabilă, dar grădinile botanice păstrează părți din moștenirea sălbatică a vechiului Singapore.

Asigurați-vă că vizitați și impresionanta Grădina Națională de Orhidee. Alte lucruri populare de făcut includ vizitarea grădinii ecologice, a lacului ecologic, a grădinii bonsai, a sculpturilor și a altor câteva grădini formale.

Grădina Zoologică din Singapore

Grădina Zoologică din Singapore

Prezentându-se drept cea mai impresionantă grădină zoologică din zona cu pădure tropicală, Grădina Zoologică din Singapore este un loc destul de uimitor. Este curată și primitoare, iar animalele par bine tratate, cu o mulțime de vegetație luxuriantă în jur și spațiu de habitat.

Urangutanii sunt deosebit de impresionanți, iar vizitatorii pot urmări cum bebelușii și adulții deopotrivă se leagănă sus deasupra platformelor lor și pot gusta fructe. Există, de asemenea, o mare familie de cimpanzei, zebre, suricate, un dragon Komodo, șobolani cârtiță, tigri albi, canguri și multe alte creaturi.

Oaspeții pot observa procesul de hrănire a unora dintre animale. Acordați cel puțin trei ore pentru vizitarea grădinii zoologice.

Dacă grădina zoologică nu vă satisface nevoia de a vă apropia de fauna sălbatică, există și Night Safari, River Safari și Jurong Bird Park.

Pentru o experiență unică și personală a vieții sălbatice, încercați Micul dejun în grădina zoologică din Singapore cu urangutani. Există un tur ghidat care include transportul de la și la hotel, vă permite jumătate de zi pentru a explora grădina zoologică și are un upgrade opțional pentru a vă bucura de micul dejun în compania mult iubiților urangutani ai grădinii zoologice.

Insula Sentosa

Singapore nu este tocmai cunoscută ca o destinație potrivită de plajă, dar dacă chiar îți dorești distracție la soare, insula Sentosa este locul potrivit pentru a o găsi. Plaja Siloso este un loc bun pentru a petrece timpul pe plajă, iar vizitatorii pot juca volei pe terenuri libere sau pot face caiac și skimboarding. Există și alte câteva atracții de plajă, plus un acvariu Underwater World, unde puteți înota cu delfinii.

Un obiectiv important de văzut pe insula Sentosa este Merlion, celebra statuie din Singapore care are cap de leu și corp de pește. Puteți lua o scară rulantă până în vârful statuii și vă puteți bucura de priveliști panoramice ale zonei înconjurătoare.

Universal Studios Singapore

Universal Studios Singapore ocupă 49 de acri din Resorts World Sentosa. Parcul este amenajat tematic, fiecare zonă aduce un omagiu locației, filmului. Destinațiile tematice includ New York City, Hollywood, Madagascar și o călătorie înapoi în Egiptul Antic. Zonele cu tematică de ficțiune includ Shrek’s Far Far Away, Lost World și Sci-Fi City, unde un roller coaster cu tematică Battlestar Galactica și un coaster întunecat interior, Revenge of the Mummy, transformă plimbările în unele cu adevărat palpitante.

Pe lângă numeroasele trasee, parcul are și diverse opțiuni de luat masa, cumpărături și spectacole live pe tot parcursul zilei și nopții.

Fortul Siloso

Fort Siloso, singurul fort păstrat din țară și un muzeu militar, este situat pe insula Sentosa. Puteți ajunge la fort pe traseul Fort Siloso Skywalk, un pod masiv de oțel care se ridică cu 11 etaje.

Podul este accesat fie de un lift de sticlă, fie de scări simple – deși, dacă alegi liftul înseamnă să ai priveliști deschise asupra portului Keppel, pe care nu le poți vedea cu adevărat dacă alegi să mergi pe scări. Podul de 181 de metri oferă vederi minunate asupra insulelor din apropiere, precum și asupra podelei junglei de dedesubt.

Odată ajunși la fort, vizitatorii se pot alătura unor tururi ghidate pentru a afla mai multe despre istoria zonei – deși este posibil să o explorați pe cont propriu, doar plimbându-vă și văzând obiectivele turistice.

Punctele de atracție din interiorul fortului includ numeroasele tunuri masive expuse, trei sisteme de tunel utilizate pentru a muta muniția și exponate speciale care prezintă viața de zi cu zi în fort pentru soldații care trăiau acolo în anii 1800. Întregul fort este un frumos parc umbrit, unde puteți petrece câteva ore explorând.

Galeria Națională din Singapore

Adăpostul celei mai mari colecții de artă modernă din Asia de Sud-Est, Galeria Națională se concentrează în principal pe lucrările artiștilor locali și asiatici începând cu secolul al XIX-lea. Cele peste 9.000 de opere de artă sunt împărțite între două clădiri – Primăria și fosta Curte Supremă – pe o suprafață de peste 64.000 de metri pătrați.

Pe lângă colecția permanentă, galeria găzduiește expoziții temporare cu aspecte unice, cum ar fi pictura vietnameză cu lac, fotografie modernă și caligrafie chineză.

Aeroportul Jewel Changi

Aeroportul Jewel Changi Singapore

Adesea votat drept cel mai bun aeroport din lume, Jewel Ghangi, cu o înălțime de 10 etaje, nu este un centru de transport obișnuit. De fapt, ar trebui să îl puneți pe lista cu locuri de vizitat obligatoriu în timp ce vă aflați în Singapore.

Pe lângă cele peste 300 de magazine, cea mai cunoscută caracteristică a aeroportului este HSBC Rain Vortex de 40 de metri înălțime, o cascadă interioară înconjurată de peste 2.000 de copaci. Fiecare dintre cele trei terminale ale aeroportului are, de asemenea, propria sa grădină. Există o grădină de cactus în Terminalul 1; o grădină de floarea soarelui în T2; și o grădină de fluturi faimoasă la T3, care găzduiește peste 40 de specii de fluturi, o cascadă de șase metri, o grotă și o mulțime de plante cu flori.

Aeroportul găzduiește, de asemenea, două cinematografe și un tobogan de 12 metri înălțime unde atât copiii, cât și adulții sunt bineveniți, arată site-ul planetware.com

Sursă foto – Shutterstock.com

