Pe poziția a doua la Camera Deputaților se află deputatul PSD Daniel Suciu. Social-democratul a bifat un decont de 43.370 de lei (8.250 de euro) pentru un eveniment din cadrul aceleiași Adunări Parlamentare a NATO, doar că desfășurat tocmai în India, la finalul lunii februarie. Podiumul este completat de Alexandru Muraru, deputat PNL, care a participat în luna iunie la reuniunea Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului din Argentina. Pentru cele șase zile de deplasare, costurile suportate de Cameră s-au ridicat la 40.611 lei (7.730 de euro).

Situația financiară nu a fost diferită nici la Camera Superioară. Cel mai mare decont de la Senat în primele luni ale lui 2026 îi aparține social-democratului Titus Corlățean. Acesta a efectuat o deplasare oficială în Statele Unite și Suedia, care a costat bugetul statului 48.352 de lei, adică în jur de 9.200 de euro. Raportat la durata totală a șederii oficiale, parlamentarul PSD a beneficiat, de facto, de un buget zilnic decontat de aproape 9.650 de lei (aproximativ 2.000 de euro pe zi).

Următoarele cheltuieli majore înregistrate la Senat au fost realizate de reprezentanții Partidului Național Liberal. Senatorul Glad Varga a mers în Statele Unite în luna iulie, vizita sa costând statul român 46.924 de lei (aproximativ 9.000 de euro). În aceeași perioadă, senatorul Sorin Cîmpeanu a generat costuri asemănătoare printr-o vizită în Africa. Prezența sa la o sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Francofoniei desfășurată în Camerun a scos din vistieria Senatului peste 46.290 de lei (8.800 de euro).

Aceste cifre uriașe conturează din ce în ce mai clar un fenomen al turismului politic pe bani publici. Așa cum arăta și o analiză recentă publicată de Libertatea privind deplasările exotice ale parlamentarilor în state precum Camerun, Argentina, Cambodgia sau India, austeritatea impusă în ultima perioadă la nivel guvernamental a ocolit clădirea Legislativului.

Conform analizei, bugetul pus la bătaie doar de Camera Deputaților pentru anul 2026 în vederea deplasărilor în afara țării a sărit de 6 milioane de lei, în timp ce Senatul și-a rezervat o anvelopă bugetară de 3,6 milioane de lei. Delegațiile au cuprins aleși din aproape tot spectrul politic (PNL, PSD, AUR, UDMR) care au primit undă verde pentru a reprezenta România nu doar în marile cancelarii europene, ci și la evenimente organizate în țări din Africa, America de Sud sau Asia, precum Rwanda, Etiopia sau Cambodgia.

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