Ce se întâmplă dacă lași telefonul în soare

În zilele noastre, telefonul mobil a ajuns să fie aproape indispensabil. Îl luăm cu noi la serviciu, în mașină, la plajă, pe terasă sau în vacanță și îl folosim pentru comunicare, orientare, fotografii, plăți și chiar pentru accesarea documentelor importante.

Cum îl avem cu noi peste tot, nu e deloc de mirare că, uneori, îl putem uita în soare.

În zilele caniculare, un telefon lăsat în lumina directă a soarelui se poate încălzi într-un timp relativ scurt. Vestea bună este că cele mai multe telefoane moderne au sisteme care limitează funcționarea înainte ca temperatura internă să devină periculoasă.

Vestea mai puțin bună este că, totuși, aceste mecanisme nu fac telefonul să fie imun la căldură. Expunerea repetată sau prelungită poate afecta bateria, performanța și, în cazuri severe, anumite componente.

Urmările depind de temperatura aerului, durata expunerii, locul în care a fost lăsat telefonul, culoarea carcasei, existența unei huse și activitățile care rulau în acel moment. Un dispozitiv aflat în soare, pe bordul unei mașini și conectat la încărcător se va încinge mult mai repede decât unul lăsat câteva minute pe o masă, la umbră.

De ce se încălzește atât de repede un telefon lăsat în soare

Știm cu toții că, dacă lăsăm telefonul direct în soare chiar și câteva minute, acesta se încinge. Telefonul absoarbe pur și simplu o parte din energia radiației solare. Ecranul, rama, capacul și husa se încălzesc, iar căldura este transferată spre interior. Dispozitivele cu suprafețe închise la culoare pot absorbi mai multă radiație, dar nici telefoanele deschise la culoare nu sunt protejate de supraîncălzire.

În același timp, telefonul produce propria căldură. Procesorul, ecranul, camera și bateria se încălzesc în timpul utilizării. Navigația GPS, filmarea, jocurile, apelurile video, utilizarea intensă a datelor mobile și luminozitatea ridicată solicită aparatul. Dacă telefonul este și pus la încărcat, mai ales wireless, cantitatea de căldură produsă crește.

Combinația dintre soare, temperatură ridicată și funcționare intensă este cea care provoacă de obicei problemele. O situație frecventă apare atunci când telefonul este fixat pe parbriz pentru navigație. În acel moment, dispozitivul poate fi expus simultan la soare, poate avea ecranul aprins la luminozitate mare, folosește GPS-ul și datele mobile și este conectat la încărcător. Chiar dacă aerul condiționat funcționează, temperatura telefonului poate crește rapid.

Temperatura telefonului poate crește mai mult decât cea din aer

Faptul că afară sunt 35°C nu înseamnă că telefonul va rămâne la aceeași temperatură. Un obiect expus direct la soare poate deveni considerabil mai fierbinte decât aerul din jur. Fenomenul este și mai pronunțat într-o mașină închisă, unde căldura se acumulează.

Producătorii stabilesc intervale în care dispozitivele sunt proiectate să funcționeze. Apple precizează că iPhone-urile sunt concepute pentru utilizare la temperaturi ambientale cuprinse între 0 și 35°C și pentru depozitare între -20 și 45°C. Compania avertizează că temperaturile dintr-o mașină parcată pot depăși limita de depozitare și că folosirea dispozitivului în condiții foarte calde poate reduce permanent durata de viață a bateriei.

Intervalele exacte pot varia în funcție de producător și model, dar limita superioară de aproximativ 35°C pentru utilizare apare în documentația mai multor telefoane. Aceasta este temperatura mediului, nu temperatura internă a bateriei sau a procesorului, care poate fi mai ridicată.

Telefonul își poate reduce automat performanța

Primul efect observat este adesea scăderea performanței. Telefoanele moderne monitorizează temperatura cu ajutorul unor senzori. Când aceasta depășește nivelul normal, sistemul reduce puterea procesorului și limitează activitățile care produc căldură.

Aplicațiile se pot deschide mai greu, jocurile pot funcționa sacadat, iar camera poate răspunde cu întârziere. Acest comportament, numit limitare termică, nu indică neapărat o defecțiune. Este o măsură de protecție prin care dispozitivul încearcă să își scadă temperatura.

Dacă telefonul revine la funcționarea obișnuită după ce se răcește, încetinirea a fost probabil temporară. Dacă rămâne lent, se închide sau se încălzește excesiv și în condiții normale, trebuie verificat.

Ecranul se poate întuneca

În lumina soarelui, ecranul își mărește de obicei luminozitatea pentru a rămâne vizibil. Această funcționare la intensitate ridicată produce însă mai multă căldură și consumă mai repede bateria.

Când temperatura internă devine prea mare, telefonul poate reduce automat luminozitatea, chiar dacă aceasta a fost setată la maximum. Ecranul pare brusc întunecat și poate deveni greu de citit în exterior. Uneori, nu mai putem mări luminozitatea până când aparatul nu se răcește.

În cele mai multe situații, efectul este temporar. După revenirea la o temperatură normală, luminozitatea și culorile ar trebui să revină la comportamentul obișnuit.

Încărcarea poate încetini sau se poate opri

Încărcarea produce căldură, iar o baterie deja fierbinte nu ar trebui încărcată la putere ridicată. De aceea, telefonul poate limita viteza de încărcare sau poate întrerupe complet procesul până când temperatura scade.

Este posibil ca simbolul de încărcare să fie afișat, dar nivelul bateriei să crească foarte încet. Unele modele afișează un mesaj prin care anunță că încărcarea va fi reluată după răcirea dispozitivului.

Oprirea încărcării este o funcție de protecție și nu trebuie ocolită prin schimbarea repetată a cablului ori a adaptorului. Telefonul trebuie deconectat și lăsat să se răcească. Google, de exemplu, recomandă în mod explicit deconectarea de la sursa de alimentare, mutarea într-un loc mai răcoros și evitarea utilizării până la scăderea temperaturii.

Încărcarea wireless poate produce mai multă căldură decât încărcarea prin cablu, în funcție de aparat și încărcător. Din acest motiv, încărcarea wireless în soare, în mașină sau într-o husă groasă este o combinație care ar trebui evitată.

Unele funcții pot deveni temporar indisponibile

Pe măsură ce temperatura crește, telefonul poate limita funcțiile care solicită intens componentele. Blițul camerei poate fi dezactivat, filmarea se poate opri, calitatea imaginii poate fi redusă, iar anumite aplicații se pot închide. Conexiunea mobilă poate deveni mai slabă dacă aparatul reduce puterea modemului. Rata de reîmprospătare a ecranului poate scădea, iar transferurile de date pot încetini. La unele modele, camera nu mai poate fi folosită până când telefonul nu se răcește.

Aceste măsuri nu înseamnă că soarele a deteriorat deja telefonul. Ele arată că sistemul încearcă să împiedice telefonul să se încingă într-un mod periculos.

Poate apărea un avertisment de temperatură

Dacă limitarea performanței nu este suficientă, pe ecran poate apărea un avertisment. Mesajul diferă în funcție de model, dar indică, de regulă, că telefonul trebuie să se răcească înainte de a putea fi folosit. În această stare, accesul la aplicații poate fi blocat aproape complet. Unele dispozitive păstrează disponibile numai funcțiile de urgență. Dacă temperatura continuă să crească, telefonul se poate opri automat.

Oprirea nu înseamnă neapărat că telefonul s-a defectat. După răcire, acesta ar trebui să poată fi pornit și utilizat normal. Nu este recomandat să fie repornit în mod repetat cât timp carcasa este încă foarte fierbinte, deoarece fiecare încercare solicită din nou bateria și procesorul.

Bateria se poate descărca mai repede

Un telefon expus la căldură poate pierde energie mai rapid. Luminozitatea ridicată, semnalul mobil instabil, navigația, aplicațiile active și procesele de protecție cresc consumul. În plus, performanța bateriilor litiu-ion este influențată de temperatură.

Dacă telefonul continuă să se descarce neobișnuit de repede în zilele următoare, procentul bateriei scade brusc sau aparatul se închide deși mai indică energie disponibilă, bateria ar trebui verificată.

Căldura poate grăbi îmbătrânirea bateriei

Bateriile telefoanelor sunt, în majoritatea cazurilor, de tip litiu-ion. Ele se degradează treptat chiar și în condiții normale, iar temperaturile ridicate accelerează reacțiile chimice responsabile de această îmbătrânire.

O singură expunere scurtă nu va distruge o baterie aflată în stare bună. Totuși, lăsarea repetată a telefonului în soare, utilizarea lui frecventă la temperaturi foarte mari sau încărcarea când este încins pot reduce mai repede capacitatea maximă.

Efectul nu este întotdeauna vizibil imediat. Telefonul poate funcționa aparent normal după răcire, dar bateria poate pierde o mică parte din capacitatea pe care ar fi păstrat-o în condiții mai bune. De aceea, expunerile repetate sunt mai importante decât un incident izolat și de scurtă durată.

Pot fi afectate și alte componente

Căldura excesivă și prelungită poate solicita ecranul, adezivii, garniturile și circuitele interne. În cazuri severe, ecranul se poate desprinde ușor de ramă, pot apărea pete sau modificări ale afișajului, iar adezivii care contribuie la etanșarea aparatului își pot pierde proprietățile.

Aceste probleme sunt mai puțin obișnuite decât reducerea temporară a performanței sau oprirea încărcării. Ele apar mai ales după temperaturi foarte ridicate, expuneri repetate, funcționare intensă în soare ori în cazul unui telefon care avea deja o baterie degradată sau alte deteriorări.

Există riscul ca bateria să se umfle?

Căldura poate contribui la degradarea și umflarea unei baterii, mai ales dacă aceasta este veche, defectă sau deteriorată. Totuși, un telefon lăsat accidental câteva minute în soare nu va avea această problemă. Riscul crește în cazul expunerilor severe sau repetate și al bateriilor care aveau deja probleme.

Utilizarea trebuie oprită, iar dispozitivul trebuie dus la un service autorizat.

Poate telefonul să ia foc?

În condiții normale, sistemele de protecție reduc performanța și opresc dispozitivul înainte de apariția unei situații grave. Un incendiu provocat doar de faptul că un telefon funcțional a fost uitat pentru scurt timp în soare este neobișnuit.

Riscul nu este însă inexistent. El crește dacă bateria este umflată, perforată, deformată, afectată de un impact, încărcată cu accesorii deteriorate sau expusă la temperaturi care depășesc mult limitele producătorului. Documentația de siguranță a Google, de exemplu, avertizează că expunerea la temperaturi mai mari de 45°C, cum se poate întâmpla pe bordul unei mașini, poate deteriora dispozitivul, supraîncălzi bateria și crea un risc de incendiu.

Umflarea, mirosul chimic neobișnuit, scurgerile sau fumul sunt semne care nu trebuie ignorate. Dacă apar, telefonul nu trebuie ținut în mână și nici conectat la încărcător.

Ce poți să faci dacă telefonul este foarte încins

Telefonul trebuie scos imediat din soare și mutat într-un loc uscat, umbrit și bine aerisit. Dacă este conectat la încărcător, cablul sau suportul de încărcare trebuie îndepărtat. Nu este recomandată continuarea navigației, filmării, jocului sau apelului video.

Husa poate fi scoasă dacă telefonul poate fi manevrat în siguranță. Unele huse groase încetinesc eliminarea căldurii. Dispozitivul poate fi așezat pe o suprafață uscată, tare și răcoroasă, ferită de soare. Nu trebuie acoperit cu haine, prosoape sau alte obiecte care rețin căldura.

Dacă ecranul răspunde, pot fi închise aplicațiile solicitante, redusă luminozitatea și activate modul Avion sau economisirea energiei. Totuși, când telefonul este foarte fierbinte, cea mai bună soluție este oprirea lui completă și lăsarea în repaus. Samsung, spre exemplu, recomandă mutarea aparatului din soare, oprirea aplicațiilor neutilizate, reducerea luminozității și îndepărtarea temporară a husei.

Telefonul trebuie lăsat să se răcească treptat. Durata nu poate fi stabilită cu exactitate, deoarece depinde de temperatura atinsă, de model și de mediul în care este pus. Poate fi repornit atunci când nu mai este fierbinte la atingere și nu mai afișează avertismentul de temperatură.

De ce nu trebuie pus niciodată în frigider

Introducerea telefonului în frigider pare pentru unele persoane o soluție rapidă, dar nu este recomandată. Schimbarea bruscă de temperatură poate produce condens în interior sau în jurul conectorilor. Umiditatea poate afecta circuitele, chiar dacă telefonul are o anumită protecție la apă.

În plus, diferența mare de temperatură poate solicita sticla, adezivii și alte materiale. Același motiv face nepotrivită aplicarea cuburilor de gheață, a pungilor congelate sau a prosoapelor ude direct pe aparat.

Răcirea trebuie făcută prin îndepărtarea sursei de căldură și reducerea activității telefonului, nu prin contact cu obiecte foarte reci. Un curent normal de aer sau o încăpere climatizată sunt suficiente, cu condiția ca telefonul să nu fie așezat direct în fața unui jet foarte rece și să nu fie expus umezelii.

Nu trebuie încărcat imediat după ce a fost luat din soare

Chiar dacă bateria este aproape descărcată, telefonul nu trebuie conectat imediat la priză cât timp carcasa este fierbinte. Încărcarea adaugă și mai multă căldură, iar bateria se află deja în afara temperaturii normale de funcționare.

Este indicat să se aștepte până când telefonul revine aproape de temperatura camerei. Dacă sistemul continuă să afișeze un avertisment sau întrerupe încărcarea, aparatul trebuie deconectat și lăsat să se răcească în continuare.

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