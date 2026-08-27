În jurul orei 15:00, un bărbat român în vârstă de 40 de ani conducea un camion articulat pe așa-numitul „Gang” din Brandenberg, îndreptându-se spre Steinberg am Rofan. „Gang” este un drum forestier îngust și dificil care leagă cele două comune.

Conform declarației sale, aplicația sa de navigație l-a ghidat pe acest traseu spre punctul de descărcare din Achenkirch. Remorca a rămas blocată pe balustrada unui pod îngust.

Poliția a transmis că din cauza operațiunii complicate de recuperare și a lăsării întunericului, lucrările au trebuit întrerupte.

Când a văzut că nu mai poate mișca deloc camionul, șoferul român a decuplat remorca și și-a continuat călătoria fără ea. În timpul deplasării ulterioare, rezervorul de combustibil al camionului a fost avariat și s-au scurs aproximativ 200 de litri de motorină în pădure.

Românul a contactat apoi compania sa de transport, care a informat municipalitatea din Brandenberg despre incident. „Din cauza operațiunii complicate de recuperare și a lăsării întunericului, lucrările au trebuit întrerupte și au fost reluate în dimineața zilei de 26 august 2026”, a declarat poliția. Drumul a fost închis temporar traficului.

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