Informația a fost confirmată de Mădălin Hodor, vicepreședintele CNSAS, într-un interviu acordat publicației Cotidianul. Potrivit acestuia, instituția a reluat și extins verificările privindu-l pe Lucian Pahonțu, solicitând de la deținătorii de arhivă, MAI, MApN, SRI, toate fondurile documentare existente care ar putea conține mențiuni despre activitatea acestuia în perioada regimului comunist.

 Nu e clar dacă sunt toate documentele referitoare la generalul Pahonțu, dar e oricum cea mai mare cantitate de informații despre acesta deținută până acum de CNSAS.

Mădălin Hodor a precizat că noile piese din dosar urmează să fie analizate de direcția de specialitate din cadrul CNSAS, care va stabili dacă există elemente noi de natură juridică sau dacă documentele recepționate se încadrează în prevederile legale privind colaborarea sau necolaborarea cu fosta Securitate ca poliție politică.

Ce urmează în procedura de verificare a șefului SPP

Vicepreședintele CNSAS a explicat că procedura legală presupune un parcurs riguros înainte ca o decizie finală să fie votată în Colegiul instituției. Echipa de cercetători analizează în detaliu fiecare filă din arhivă, corelând datele din registrele fostelor structuri ale Ministerului de Interne și ale Securității cu traiectoria profesională a persoanei verificate.

CNSAS nu a dat o soluție în cazul lui Lucian Pahonțu, deși verificările durează de 18 ani. Hodor a spune că instituția a primit documente incomplete care arătau doar că Pahonțu a fost în Trupele Securității, dar niciun detaliu despre activitatea sa.

„Din ce am văzut, domnul Pahonțu a fost numit în anul 2005, dacă nu mă înșel, în funcția de șef al SPP. În Legea 187, atât în forma veche, cât și în forma ei actualizată, adică după ce a fost declarată neconstituțională și înlocuită de OUG 24/2008, devenită ulterior lege, în ceea ce privește verificările din oficiu, șefii serviciilor de informații intră în categoria persoanelor pe care CNSAS trebuie să le verifice din oficiu.”, explică Hodor, care adaugă și că Pahonțu nu a depus declarația legală la data numirii lui în fruntea SPP.

CNSAS a primit ulterior o cerere de la un terț, în 2008, și atunci s-a deschis un dosar de cercetare.

„Acum avem aceste informații, pentru că am refăcut o cerere de verificare, odată cu solicitarea jurnaliștilor de la Recorder. Au fost două solicitări către CNSAS. Cea a jurnaliștilor de la Recorder, care au cerut informații de la CNSAS, probabil tocmai pentru că pregăteau materialul de investigație pe care l-au publicat. Și a mai fost o solicitare din partea celor de la Snoop”, a mai spus Hodor.

Anchetele de presă derulate de jurnaliștii de la Recorder și Snoop au adus în discuție contextul în care Lucian Pahonțu și-a început cariera militară și rolul îndeplinit în perioada dinaintea căderii regimului Ceaușescu. Documentele puse la dispoziție recent vor fi evaluate pentru a clarifica dacă activitatea din acea perioadă atrage sau nu incidența legislației privind deconspirarea colaboratorilor Securității.

Noile documente primite de CNSAS sunt analizate de experții instituției: „Acum ne-au trimis. Da, pot să vă spun asta. Ne-au trimis răspunsuri mai detaliate legate de activitate. Din ce știu eu, sunt cele mai detaliate răspunsuri pe care le-am primit vreodată despre activitatea exactă a domnului Pahonțu în perioada respectivă. Iar, în momentul de față, lucrarea este în verificare. Repet, nu vreau să creez așteptări foarte mari, e puțin probabil ca un ofițer de la Trupele de Securitate, în poziția domnului Pahonțu, să fi făcut ceea ce se numește «acte de poliție politică», pentru că ei nu se ocupau cu așa ceva”, a detaliat Mădălin Hodor.

Oficialul CNSAS a subliniat că instituția acționează cu celeritate în toate cazurile care privesc persoane ce ocupă funcții publice de demnitate înaltă, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public imediat ce Colegiul va emite o hotărâre oficială, în conformitate cu procedurile legale în vigoare.

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