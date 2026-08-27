Supranumit de presa internațională „Măcelarul din Balcani”, fostul general s-a stins din viață la unitatea de detenție din Olanda.

Condamnat pe viață pentru genocid și crime de război

Ratko Mladic, fostul comandant militar al sârbilor bosniaci condamnat pe viață pentru genocidul de la Srebrenica și crime de război, a murit în detenție la Haga, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Ratko Mladic a fost una dintre cele mai controversate și de temut figuri din timpul războaielor iugoslave dintre anii 1992 și 1995. În calitate de șef al Statului Major al Armatei Republicii Srpska, el a comandat forțele sârbe în timpul asediului de 44 de luni asupra orașului Sarajevo, soldat cu peste 10.000 de morți în rândul civililor.

Tot Mladic a orchestrat și masacrul de la Srebrenica din iulie 1995, în care peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost separați de familii și executați în mod sistematic de forțele sârbe. Tragicul eveniment a fost încadrat de Justiția Internațională drept cel mai grav genocid comis pe continentul european de la prăbușirea regimului nazist.

Fuga de 16 ani și procesul maraton de la Haga

După semnarea Acordului de la Dayton în 1995 și emiterea mandatului de arestare pe numele său, Mladic s-a ascuns timp de 16 ani. Cu ajutorul unor rețele de protecție din structurile militare și de securitate, fostul general a reușit să evite capturarea până în mai 2011, când a fost descoperit în satul Lazarevo din nordul Serbiei.

A fost extrădat de urgență la Haga, unde s-a desfășurat un proces lung și complex. În noiembrie 2017, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII) l-a găsit vinovat de 10 din cele 11 capete de acuzare, stabilind pedeapsa cu închisoarea pe viață. Decizia a devenit definitivă în iunie 2021, când judecătorii au respins definitiv apelul formulat de echipa sa de apărare.

Starea de sănătate s-a deteriorat accelerat în detenție

În ultimii ani ai vieții, Mladic a suferit multiple complicații de sănătate, inclusiv atacuri cerebrale vasculare și probleme cardiace severe, care i-au afectat sever mobilitatea și capacitățile cognitive. Familia și avocații săi au depus numeroase cereri pentru a obține eliberarea provizorie sau transferul acestuia într-un spital din Belgrad sau Moscova pentru tratament, însă toate solicitările au fost respinse de magistrații internaționali.

Moartea sa încheie un capitol întunecat din istoria recentă a Balcanilor, lăsând în urmă ecourile unui război ale cărui răni nu s-au vindecat complet nici la trei decenii de la semnarea păcii.

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