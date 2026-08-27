Mesaj RO-Alert după ce Brutaru Patrick, un băiețel de 11 ani, a plecat de la adresa din Popești-Leordeni, județul Ilfov

„La data de 25.08.2026, în jurul orei 15.00, minorul BRUTARU PATRICK, în vârstă de 11 ani, a plecat de la adresa din orasul Popești-Leordeni, județ Ilfov”.
Semnalmente: înălțime 1, 55m, greutate 50 kg, păr brunet, ochi căprui.
Îmbrăcăminte: pantaloni scurți de culoare albastră inscripționați cu nr. 10 și tricou de culoare neagră. Orice informație va fi transmisa la numărul unic de urgență 112.
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