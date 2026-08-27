Laura Cosoi s-a afișat, recent, în cea mai emoționantă ipostază cu fetița ei ca mică, Nina. Aceasta urmează să împlinească o lună, în data de 30 august. În fotografia publicată pe contul de socializare, Laura apare alături de bebelușul ei, care a adormit pe pieptul acesteia. În dreptul imaginii a atașat un mesaj scurt. „Iubire”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

Laura Cosoi, detalii despre botezul fiicei sale

La o lună de când a adus pe lume cea de-a cincea fetiță a familiei, Laura Cosoi se pregătește pentru creștinarea micuței Nina. Evenimentul va avea loc în acest sfârșit de săptămână în Maramureș, un loc special pentru cei doi părinți.

„Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici zona asta, noi deja am ajuns aici, pregătim pentru invitați tot felul de surprize. E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață. Ne place că, repet, e în aer liber așa, cu cerul înstelat”, a declarat Laura Cosoi pentru Spynews.

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„Vom avea multe tradiții. Va fi prezent chiar și Andrei Petreuș, care este băiatul unuia dintre cei doi frați Petreuș. În trecut, a fost acum opt ani de zile la botezul Ritei, împreună cu tatăl lui. Iată că acum păstrăm cumva tradiția asta”, a mărturisit vedeta Antena Stars pentru aceeași sursă. În ceea ce privește meniul, va exista un mix între preparatele tradiționale și cele din bucătăria internațională. „Botezul va avea loc în weekendul acesta. Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oameni dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina.

Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem așa un mix, nu totul tradițional. Ne place să punem accente și internaționale. Vor fi foarte mulți prieteni care sunt plecați din România și iată că de data asta vor fi alături de noi, inclusiv rude și așa, se adună cam toată lumea. Va dura trei zile”,

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