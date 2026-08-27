Cătălin Măruță a plecat de la PRO TV în primăvara acestui an, iar după aproximativ șase luni, el a ajuns la Antena 1. Acolo unde a preluat cârma emisiunii „Furnicuțele”.

Alături de celebrul prezentator se află în echipă furnicuțele Scamă și Blană, dar și Oase, fost câștigător Asia Express și Power Couple, plus Radu Ciucă, fostul colaborator al lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

Recent, atât pe Instagram, cât și într-un promo care este difuzat la televizor, Scamă, Blană și Cătălin Măruță dau de înțeles că emisiunea de la Antena 1 va avea și o prezență feminină în echipă.

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„Problema e că suntem doar cârnați aici, suntem doar bărbați, ai înțeles?”, spune una dintre Furnicuțe în clipul video. „Cătălin, te rog eu frumos, adu-ne și nouă o colegă, mă. Ne aduci?”, îl roagă apoi cealaltă Furnicuță pe noul prezentator al emisiunii de la Antena 1. „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”, i-a răspuns Cătălin Măruță.

„Furnicuțele au nevoie de o promisiune clară: că le vine și o colegă! Oare le va fi îndeplinită?”, este și mesajul postat de Antena 1 pe Instagram, în dreptul videoclipului.

Sursele Libertatea nu au putut nici să confirme, dar nici să infirme informația potrivit căreia în emisiunea „Furnicuțele” va exista și o prezență feminină, însă jurnaliștii de la SpyNews, site care face parte din același grup cu Antena 1, au anunțat că prezentatorul Cătălin Măruță nu va avea o colegă. Astfel că dorința Furnicuțelor nu a fost îndeplinită, chiar dacă vedeta TV afirmase că le aduce o colegă.

„Echipa de prezentare nu se va mări. Deși Furnicuțele își doresc cu ardoare ca în echipa lor să apară și o colegă, nu doar colegi noi, deocamdată vor rămâne doar cu speranța și cu ochii în… soare! Pardon, în reflectoare”, au notat cei de la SpyNews.

Astfel, din echipa emisiunii de la Antena 1 vor face parte Cătălin Măruță, Oase, Radu Ciucă și cele două Furnicuțe, Scamă și Blană.

Printre invitații care vor sta de vorbă cu prezentatorul Cătălin Măruță la „Furnicuțele” în primele ediții se află Elisabeta Lipă, Doina Melinte, Marius Urzică, Maia Morgenstern, Ovidiu Lipan Țăndărică, Richard Abou Zaki, Tibi Ușeriu, dar și formațiile Generic și Azur, după cum anunță revista TVMania.

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