Povestea femeii care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6 din 49

Povestea celei care a încasat recent 52,8 milioane de lei la Loto 6/49 pare desprinsă dintr-un scenariu de film. Loteria Română a oferit, în revista săptămânală pe care o publică, mai multe detalii despre câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române.

În vârstă de 59 de ani și pensionată medical, orădeanca renunțase să mai joace la loto în urmă cu cinci ani, convinsă că, pur și simplu, nu are noroc. Abia de o lună reîncepuse să-și testeze timid șansa, jucând câte o variantă simplă.

Momentul în care a aflat că viața i s-a schimbat definitiv

Ziua de 12 august, preziua extragerii, nu a fost una grozavă pentru ea. Pe fondul caniculei sufocante din Oradea și al unei stări generale proaste, a intrat în agenția 05-005 din Oradea în încercarea de a-și mai atenua disconfortul printr-un simplu bilet loto. A dictat șase numere la nimereală, fără să stea pe gânduri și fără să le memoreze.

A doua zi, după tragerile loto din 13 august, femeia se uita la televizor când s-a anunțat că marele premiu a fost câștigat chiar în orașul ei. Acela a fost momentul care a declanșat o reacție în lanț. A mers să-și verifice biletul, iar când a constatat că absolut toate cele șase numere alese la întâmplare (45, 12, 13, 44, 36, 37) sunt cele extrase, șocul a copleșit-o.

Impactul veștii că a câștigat peste 10 milioane de euro a fost atât de puternic, încât, imediat după verificare, i s-a făcut rău fizic. Emoția, adrenalina și conștientizarea faptului că din acel moment nu va mai avea nicio grijă financiară au dus-o într-o stare de cumpănă, din care și-a revenit cu greu.

Loading…

„Salvarea” venită dintr-o agenție de cartier

După ce și-a recăpătat echilibrul, singurul cuvânt pe care l-a găsit pentru a descrie ceea ce i s-a întâmplat a fost „salvare”. Conștientă de situația ei medicală și de greutățile cu care s-a confruntat, femeia vede în acest câștig monumental mult mai mult decât o sumă de bani.

„Premiul e o minune care mi-ar putea salva viața. E și noroc, și binecuvântare”, a mărturisit ea, recunoscând că acești bani îi vor permite să își ia viața de la capăt în cu totul alte condiții.

În ciuda impozitului de 40% oprit de statul român la sursă, orădeanca a rămas în conturi cu o sumă netă fabuloasă: peste 31,7 milioane de lei, echivalentul a peste 6 milioane de euro. Este, de altfel, cel mai mare premiu net încasat vreodată de un singur român în istoria jocului Loto 6/49.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE