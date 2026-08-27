Interesul tot mai mare pentru acest tip de vacanță este confirmat și de cercetări recente: 44,1% dintre respondenții unui sondaj și-au exprimat interesul pentru sejururile care includ mai multe activități.

În cadrul acestei tendințe, femeile sunt mai atrase de fitness, yoga și retreaturi de stare de bine, în timp ce bărbații manifestă o preferință mai mare pentru evenimente sportive live și programe axate pe antrenament. Turcia răspunde foarte bine acestei cereri în continuă evoluție, prin varietatea de experiențe sportive și activități disponibile în numeroasele sale destinații.

Printre acestea, zborul cu parapanta se remarcă drept una dintre cele mai spectaculoase modalități de a descoperi peisajele naturale și istorice unice ale Turciei. Una dintre cele mai apreciate destinații pentru această experiență plină de adrenalină este Oludeniz, în Fethiye, pe spectaculoasa coastă egeeană a provinciei Mugla.

Decolarea de pe Muntele Babadag și zborul deasupra apelor turcoaz și a peisajelor impresionante transformă această aventură într-o experiență memorabilă. Iar după emoția zborului, Fethiye oferă numeroase posibilități de a continua aventura pe uscat și pe mare, de la drumeții și sporturi nautice până la yoga și experiențe dedicate stării de bine.

Aventura emblematică din Fethiye

Fethiye, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din provincia Mugla, îi cucerește pe vizitatori prin apele sale limpezi, plajele renumite la nivel mondial și frumusețea spectaculoasă a naturii. Tot aici se află Babadag, considerat unul dintre cele mai importante locuri din lume pentru zborul cu parapanta. O astfel de experiență în Fethiye merită, cu siguranță, inclusă pe lista oricărui pasionat de aventură.

Babadag atrage în fiecare an mii de pasionați de parapantă din Turcia și din străinătate și se află la aproximativ 30 de minute cu mașina de plaja Oludeniz. Cunoscut drept prima destinație pentru zbor cu parapanta din Turcia, muntele dispune de mai multe puncte de decolare, amplasate la altitudini diferite.

Vizitatorii pot alege între aceste platforme, inclusiv cea situată aproape de vârful aflat la aproximativ 2.000 de metri altitudine, și pot opta pentru zboruri în tandem, alături de piloți autorizați. După echipare, sunt necesari doar câțiva pași pentru ca aventura să înceapă.

Zborurile cu parapanta durează, de regulă, aproximativ 30 de minute. Cei care își doresc o doză suplimentară de adrenalină pot încerca, sub îndrumarea pilotului, manevre acrobatice precum rotații de 360 de grade sau balansări ample ale aripii.

Priveliștea apelor turcoaz și a pădurilor verzi, urmată de aterizarea pe plaja Oludeniz, considerată una dintre cele mai frumoase plaje din lume, transformă experiența într-una de neuitat. După aterizare, vizitatorii își pot continua ziua relaxându-se pe nisipul alb și bucurându-se de apele cristaline, de un turcoaz intens, ale Oludenizului.

Aventuri variate

Dincolo de zborul cu parapanta, Fethiye oferă o gamă largă de activități, de la drumeții la sporturi nautice, fiind o destinație ideală pentru călătorii care își doresc o vacanță activă și diversă. După ce admiră Oludeniz de la înălțime, vizitatorii își pot completa itinerarul cu numeroase experiențe pe uscat și pe mare.

Una dintre cele mai populare atracții ale regiunii este Valea Fluturilor, o zonă naturală protejată, care găzduiește peste 80 de specii de fluturi. Cunoscută pentru speciile endemice și pentru peisajele spectaculoase, valea atrage iubitori ai naturii și pasionați de observarea fluturilor din întreaga lume.

Un alt loc care merită descoperit este Golful Kabak, un golf sălbatic și bine conservat, aflat în apropierea satului Faralya. Preferat de pasionații de camping, Kabak oferă un refugiu autentic departe de agitația cotidiană. În același timp, acest colț de paradis a devenit una dintre cele mai apreciate destinații din Turcia pentru retreaturi de yoga.

Centrele dedicate practicii yoga, de la bungalouri din lemn până la corturi de lux, îi invită pe vizitatori să se bucure de experiențe de relaxare și reconectare în mijlocul unui cadru natural spectaculos.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Poziționarea privilegiată a orașului Fethiye pe litoral îl transformă și într-o destinație excelentă pentru sporturi nautice. Pasionații de scufundări sunt atrași în special de Afkule, cunoscut pentru peșterile subacvatice și bogăția vieții marine.

În același timp, spectaculosul Canion Saklikent oferă experiențe de rafting pe râul Eșen. Regiunea este traversată și de Drumul Lician, unul dintre cele mai renumite trasee de drumeție pe distanțe lungi din lume, care le oferă iubitorilor de natură ocazia de a explora pe jos peisajele impresionante ale Mediteranei.

Toate aceste experiențe din Fethiye sunt completate de o gamă variată de opțiuni de cazare și de gastronomia mediteraneeană, în care fructele de mare proaspete și vinurile locale ocupă un loc central.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE