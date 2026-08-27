Interesul tot mai mare pentru acest tip de vacanță este confirmat și de cercetări recente: 44,1% dintre respondenții unui sondaj și-au exprimat interesul pentru sejururile care includ mai multe activități.

În cadrul acestei tendințe, femeile sunt mai atrase de fitness, yoga și retreaturi de stare de bine, în timp ce bărbații manifestă o preferință mai mare pentru evenimente sportive live și programe axate pe antrenament. Turcia răspunde foarte bine acestei cereri în continuă evoluție, prin varietatea de experiențe sportive și activități disponibile în numeroasele sale destinații.

Printre acestea, zborul cu parapanta se remarcă drept una dintre cele mai spectaculoase modalități de a descoperi peisajele naturale și istorice unice ale Turciei. Una dintre cele mai apreciate destinații pentru această experiență plină de adrenalină este Oludeniz, în Fethiye, pe spectaculoasa coastă egeeană a provinciei Mugla.

Decolarea de pe Muntele Babadag și zborul deasupra apelor turcoaz și a peisajelor impresionante transformă această aventură într-o experiență memorabilă. Iar după emoția zborului, Fethiye oferă numeroase posibilități de a continua aventura pe uscat și pe mare, de la drumeții și sporturi nautice până la yoga și experiențe dedicate stării de bine.

Aventura emblematică din Fethiye

Fethiye, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din provincia Mugla, îi cucerește pe vizitatori prin apele sale limpezi, plajele renumite la nivel mondial și frumusețea spectaculoasă a naturii. Tot aici se află Babadag, considerat unul dintre cele mai importante locuri din lume pentru zborul cu parapanta. O astfel de experiență în Fethiye merită, cu siguranță, inclusă pe lista oricărui pasionat de aventură.

Babadag atrage în fiecare an mii de pasionați de parapantă din Turcia și din străinătate și se află la aproximativ 30 de minute cu mașina de plaja Oludeniz. Cunoscut drept prima destinație pentru zbor cu parapanta din Turcia, muntele dispune de mai multe puncte de decolare, amplasate la altitudini diferite.

Vizitatorii pot alege între aceste platforme, inclusiv cea situată aproape de vârful aflat la aproximativ 2.000 de metri altitudine, și pot opta pentru zboruri în tandem, alături de piloți autorizați. După echipare, sunt necesari doar câțiva pași pentru ca aventura să înceapă.

Zborurile cu parapanta durează, de regulă, aproximativ 30 de minute. Cei care își doresc o doză suplimentară de adrenalină pot încerca, sub îndrumarea pilotului, manevre acrobatice precum rotații de 360 de grade sau balansări ample ale aripii.

Priveliștea apelor turcoaz și a pădurilor verzi, urmată de aterizarea pe plaja Oludeniz, considerată una dintre cele mai frumoase plaje din lume, transformă experiența într-una de neuitat. După aterizare, vizitatorii își pot continua ziua relaxându-se pe nisipul alb și bucurându-se de apele cristaline, de un turcoaz intens, ale Oludenizului.

Aventuri variate

Dincolo de zborul cu parapanta, Fethiye oferă o gamă largă de activități, de la drumeții la sporturi nautice, fiind o destinație ideală pentru călătorii care își doresc o vacanță activă și diversă. După ce admiră Oludeniz de la înălțime, vizitatorii își pot completa itinerarul cu numeroase experiențe pe uscat și pe mare.

Una dintre cele mai populare atracții ale regiunii este Valea Fluturilor, o zonă naturală protejată, care găzduiește peste 80 de specii de fluturi. Cunoscută pentru speciile endemice și pentru peisajele spectaculoase, valea atrage iubitori ai naturii și pasionați de observarea fluturilor din întreaga lume.

Un alt loc care merită descoperit este Golful Kabak, un golf sălbatic și bine conservat, aflat în apropierea satului Faralya. Preferat de pasionații de camping, Kabak oferă un refugiu autentic departe de agitația cotidiană. În același timp, acest colț de paradis a devenit una dintre cele mai apreciate destinații din Turcia pentru retreaturi de yoga.

Centrele dedicate practicii yoga, de la bungalouri din lemn până la corturi de lux, îi invită pe vizitatori să se bucure de experiențe de relaxare și reconectare în mijlocul unui cadru natural spectaculos.

Muntele Babadag din Fethiye (provincia Mugla) | Foto: Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Poziționarea privilegiată a orașului Fethiye pe litoral îl transformă și într-o destinație excelentă pentru sporturi nautice. Pasionații de scufundări sunt atrași în special de Afkule, cunoscut pentru peșterile subacvatice și bogăția vieții marine.

În același timp, spectaculosul Canion Saklikent oferă experiențe de rafting pe râul Eșen. Regiunea este traversată și de Drumul Lician, unul dintre cele mai renumite trasee de drumeție pe distanțe lungi din lume, care le oferă iubitorilor de natură ocazia de a explora pe jos peisajele impresionante ale Mediteranei.

Toate aceste experiențe din Fethiye sunt completate de o gamă variată de opțiuni de cazare și de gastronomia mediteraneeană, în care fructele de mare proaspete și vinurile locale ocupă un loc central.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.RO
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
GSP.RO
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
Parteneri
TRAGEDIE! Fiica fostului deputat român, găsită moartă la doar 22 de ani. Din păcate, tatăl ei a confirmat cel mai negru scenariu: “Am crezut că îi face bine să meargă acolo...” Detaliile povestite de bietul părinte sunt cumplite: “Fiica mea era…
Libertateapentrufemei.ro
TRAGEDIE! Fiica fostului deputat român, găsită moartă la doar 22 de ani. Din păcate, tatăl ei a confirmat cel mai negru scenariu: “Am crezut că îi face bine să meargă acolo...” Detaliile povestite de bietul părinte sunt cumplite: “Fiica mea era…
Ultima oră! A murit uriașul actor și lumea e în șoc! Îl vedeam în fiecare an la PRO TV, l-au iubit toți românii, l-a respectat o lume întreagă! Are multe roluri, dar unul dintre ele ne-a intrat la inimă: „Sunt devastată de moartea lui...”
Avantaje.ro
Ultima oră! A murit uriașul actor și lumea e în șoc! Îl vedeam în fiecare an la PRO TV, l-au iubit toți românii, l-a respectat o lume întreagă! Are multe roluri, dar unul dintre ele ne-a intrat la inimă: „Sunt devastată de moartea lui...”
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Știri România

Parteneri
Zănoaga, refugiul legendar de la 2.000 de metri din Retezat, a fost restaurat. În 1882, prințul Rudolf campa pe malul lacului glaciar
Adevarul.ro
Zănoaga, refugiul legendar de la 2.000 de metri din Retezat, a fost restaurat. În 1882, prințul Rudolf campa pe malul lacului glaciar
Hendrick Klein, dat dispărut! Ce se întâmplă cu omul pe care Varga l-a numit la CFR în locul său. Exclusiv
Fanatik.ro
Hendrick Klein, dat dispărut! Ce se întâmplă cu omul pe care Varga l-a numit la CFR în locul său. Exclusiv
Bill Gates avertizează că AI poate elimina aproape toate locurile de muncă. Ce schimbă asta pentru companii și investiții
Financiarul.ro
Bill Gates avertizează că AI poate elimina aproape toate locurile de muncă. Ce schimbă asta pentru companii și investiții
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Cea mai scumpă casă din România. Are 20 de băi şi e în Nordul Capitalei
ObservatorNews.ro
Cea mai scumpă casă din România. Are 20 de băi şi e în Nordul Capitalei
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Efectul David Popovici: cu cât a crescut numărul de copii înscriși la concursurile oficiale de înot în România
GSP.ro
Efectul David Popovici: cu cât a crescut numărul de copii înscriși la concursurile oficiale de înot în România
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
Diana Buzoianu atacă PSD: „Se poate să treacă legi într-o singură zi”. Miza: mandatele a 8.000 de consilieri locali și județeni
Mediafax.ro
Diana Buzoianu atacă PSD: „Se poate să treacă legi într-o singură zi”. Miza: mandatele a 8.000 de consilieri locali și județeni
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Wowbiz.ro
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Redactia.ro
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
O femeie și-a pierdut viața în Onești, în urma unui impact violent între trei mașini. Mai multe persoane au rămas încarcerate
KanalD.ro
O femeie și-a pierdut viața în Onești, în urma unui impact violent între trei mașini. Mai multe persoane au rămas încarcerate

Politic

Parteneri
Liber la construit: case de până la 150 de metri pătrați la sat, doar cu notificarea primăriei. Ce schimbă noul Cod al urbanismului la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Liber la construit: case de până la 150 de metri pătrați la sat, doar cu notificarea primăriei. Ce schimbă noul Cod al urbanismului la Iași
Cutremur marca Gigi Becali! Florin Tănase, decis să plece de la FCSB! Exclusiv
Fanatik.ro
Cutremur marca Gigi Becali! Florin Tănase, decis să plece de la FCSB! Exclusiv
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)