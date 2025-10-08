Noile recomandări ale ANSES

Francezii petrec în medie șapte ore pe zi stând jos, iar peste o treime dintre adulți depășesc opt ore zilnic în această poziție. Indiferent dacă este vorba de vizionarea televizorului, lucrul la calculator sau citit, acest comportament sedentar poate fi dăunător sănătății.

În 2016, ANSES recomanda mișcare la fiecare 90-120 de minute. Acum, agenția și-a actualizat sfaturile. Pentru adulți, se recomandă 5 minute de mers la fiecare jumătate de oră. Copiii ar trebui să se implice în activități mai intense în aceste pauze, mai ales după mese.

Riscuri pentru sănătate

ANSES avertizează: „Efectele asupra sănătății ale perioadelor prelungite de inactivitate sunt acum bine documentate”. Sedentarismul crește riscul de diabet tip 2, obezitate, boli cardiovasculare, probleme respiratorii și osteoarticulare, precum și anumite tipuri de cancer.

Agenția a analizat numeroase studii științifice pe această temă. S-a constatat că întreruperea sedentarismului prin ridicare, mers sau urcat scări „timp de 5 minute la fiecare 30 de minute, la intensitate mică spre moderată, îmbunătățește parametrii metabolici, cum ar fi nivelul de zahăr din sânge sau de insulină”.

Statul în picioare nu este suficient, subliniază ANSES. Alte forme de întrerupere, precum yoga sau Tai-Chi, nu au fost încă studiate suficient pentru a oferi recomandări clare.

Pauzele active par să aibă efecte pozitive și asupra funcțiilor cognitive. Deși dovezile nu sunt încă solide, ANSES notează că întreruperea sedentarismului poate îmbunătăți „anumiți parametri cognitivi, cum ar fi timpul de reacție, oboseala percepută și starea de spirit”.

Poziția incorectă la birou poate fi fatală. Studiile arată că statul prelungit pe scaun și încrucișarea picioarelor pe podea cresc riscul de tromboză și embolie pulmonară.

