Proiectul „Starea mea de bine”, derulat de Centrul de Psihologie Aplicată de la Universitatea din București (appliedpsychology.ro), este un studiu amplu, care încearcă să identifice principalele probleme emoționale cu care se confruntă populația României.

Am stat de vorbă cu Dr. Cezar Giosan, psiholog clinician și coordonatorul acestui studiu, pe care îl puteți accesa pe www.stareameadebine.com.

Reporter: Care este procentul de tulburări anxioase sau depresive în rândul populației?

Dr. Cezar Giosan: În România nu știm cu exactitate aceste numere, dar în țări precum SUA, prevalența tulburărilor anxioase variază în funcție de tipul afecțiunii, de vârstă, gen sau alți factori. Spre exemplu, fobiile specifice sunt întâlnite la 7%-9% din populație. Prevalența pe 12 luni a tulburării de anxietate socială este de 7%, iar a tulburării de anxietate generalizată este de 2,9%. Depresia este una dintre cele mai comune probleme emoționale, afectând 7% din totalul populației. Este mai des întâlnită în rândul vârstnicilor și al femeilor, acestea din urmă având un risc de 1,5-3 ori mai ridicat față de populația generală.

Reporter: Ați lucrat în sistemul românesc și în cel american: credeți că există o problemă cu felul în care vedem problemele de sănătate emoțională în România?

Dr. Cezar Giosan

Dr. Cezar Giosan: În România, cel puțin în rândul unui anumit segment din populație, a te duce la un psiholog este echivalent cu „a fi nebun”. Această percepție este rar întâlnită în țări precum Statele Unite. Existența acestei percepții este însă o problemă, pentru că stigma este asociată cu o probabilitate mai redusă de a căuta ajutor, ceea ce poate duce la cronicizarea simptomelor. Statisticile arată că un procentaj infim de persoane care ar beneficia de ajutor psihologic în România apelează la servicii de acest gen.

Reporter: Cine ar trebui să-și facă testul de pe stareameadebine.com? Există categorii de vârstă sau sociale care au riscuri mai mari?

Dr. Cezar Giosan: Multe studii arată că unele categorii de oameni sunt afectate mai mult de anumite tulburări emoționale (de exemplu, în SUA oamenii care se află sub pragul sărăciei sunt mai afectați de depresie decât populația generală). Dar chestionarul de pe stareameadebine.com a fost construit pentru toate categoriile de populație: tineri, adulți, vârstnici, cu studii sau fără, din zona rurală sau din orașe. Trebuie doar să aibă acces la internet.

Reporter: Ce aflăm la finalul testului?

Dr. Cezar Giosan: Cei care completează chestionarul până la capăt primesc o interpretare, care conține și sugestii de acțiuni posibile, dacă există risc pentru vreuna dintre afecțiunile cercetate. Ea indică anumite probleme potențiale cu care s-ar putea confrunta persoana respectivă. Pentru a confirma, sau infirma rezultatele, este nevoie de o evaluare clinică făcută de un specialist. Pe de altă parte, multe studii arată că răspunsurile la astfel de chestionare rezultă în evaluări care sunt confirmate într-o proporție foarte mare de diagnosticele făcute de clinicieni.

Reporter: Ce poate însemna pentru mine faptul că sunt deprimat sau anxios?

Dr. Cezar Giosan: Consecințele pe plan personal, familial, social, ale tulburărilor emoționale sunt foarte mari. Cei care suferă de anxietate sau depresie au o productivitate redusă la muncă, au probleme în cuplu, și au putere de concentrare mai mică. Acestea sunt o parte din motivele pentru care, dacă rezultatul primit după completarea chestionarului de pe stareameadebine.com indică scoruri ridicate pe anumite dimensiuni, sugestia mea este de a se consulta un specialist.

Reporter: Ce fac dacă rezultatele sugerează o tulburare emoțională?

Dr. Cezar Giosan: Tulburările emoționale au un curs variabil. De exemplu, persoanele care au avut un episod depresiv în trecut, au un risc mai ridicat de a dezvolta un alt episod in viitor, mai ales în absența tratamentului. În cazul anxietății, dacă aceasta este netratată, atunci simptomele sunt, în general, cronice, deci persistă pe toată durata vieții. Tratarea simptomelor va duce la o creștere a well-being-ului, adică a „stării de bine”, factor care corelează cu un nivel general al fericirii mai ridicat, care, la rândul lui, este asociat cu productivitate mai mare, integrare socială mai bună, o viață de cuplu mai împlinită.

Cezar Giosan, PhD, este psiholog cercetător în SUA și psiholog clinician atestat să practice psihologia în România. Doctoratul în psihologie l-a obținut la New School University din New York și a lucrat o perioadă lungă în departamentul de psihiatrie de la Cornell University. Din 2010 este profesor de psihologie la Berkeley College din New York și din 2014 este afiliat al departamentului de psihologie al Universității din București, unde conduce și doctorate. Este autorul a zeci de articole științifice publicate în reviste internaționale de specialitate care au fost citate de peste 1000 de ori de alți specialiști, precum și de cărți sau capitole de cărți din domeniu, publicate în edituri de prestigiu, ca Springer sau Sage. Mai multe despre el puteți afla pe giosan.com.

