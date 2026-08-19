Femeia de 54 de ani s-a prăbușit în parcare

Femeia, în vârstă de 54 de ani, s-a prăbușit în parcare, moment în care angajații supermarketului au intervenit rapid, instalând paravane pentru intimitate, relatează cotidianul britanic Daily Mail. Un trecător a început manevrele de resuscitare, mai scrie publicația menționată.

„Trecătorul a dispărut imediat ce fiica mea și-a recăpătat pulsul, înainte ca cineva să-i poată mulțumi”, a declarat tatăl acesteia, pentru publicația locală Stuff, numind gestul „cu adevărat remarcabil”.

Mașina a fost parcată mai mult de cinci ore

Pacienta a fost transportată de urgență la spital, iar mașina ei a rămas în parcare mai mult de cinci ore, depășind limita de 90 de minute impusă clienților supermarketului.

Câteva zile mai târziu, femeia a primit o notificare de încălcare a regulilor de parcare, în valoare de 80 de dolari neozeelandezi (aproximativ 40,54 euro). Familia a explicat situația și a făcut apel pentru anularea amenzii, însă compania a refuzat inițial, oferind în schimb reducerea la o „taxă administrativă” de 30 de dolari (aproximativ 15,20 euro).

„Smart Compliance Management a fost contractată să asigure oportunități egale de parcare în această locație. Din acest motiv, se aplică o limită maximă de timp pentru parcare. Vehiculul dumneavoastră a fost parcat timp de 341 de minute. După ce am analizat în detaliu apelul dumneavoastră, am decis să menținem notificarea despre încălcare, considerând că aceasta a fost emisă corect, în conformitate cu termenii și condițiile afișate în zonă. Din cauza circumstanțelor care au condus la această notificare, putem reduce suma la o taxă administrativă de 30 de dolari”, a explicat compania, într-un e-mail.

Familia a descris această decizie drept „ofensatoare”, mai ales după ani de fidelitate față de supermarket. Deși situația a fost stresantă, femeia a achitat suma redusă. Ulterior, angajații supermarketului din Orewa au intervenit, restituindu-i suma plătită.

„Aceasta a fost o situație extrem de tulburătoare pentru clientă și familia ei”

Proprietarul supermarketului a declarat că a contactat imediat compania de parcare pentru a solicita anularea amenzii și returnarea banilor.

„Aceasta a fost o situație extrem de tulburătoare pentru clientă și familia ei, iar eu îmi cer scuze pentru stresul și inconvenientele cauzate”, a spus proprietarul.

Ulterior, Smart Compliance Management și-a cerut scuze pentru gestionarea inițială a cazului. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat:

„Ne cerem scuze pentru stresul suplimentar cauzat acestei persoane în urma urgenței medicale și recunoaștem că răspunsul nostru inițial nu a luat în considerare în mod adecvat circumstanțele excepționale”.

Compania a anunțat că și-a revizuit procedurile și a oferit instrucțiuni suplimentare echipei sale pentru a asigura luarea unor decizii corespunzătoare în astfel de cazuri.