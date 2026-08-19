Claudia Pavel a vorbit deschis despre perioada în care s-a operat la nas, în urmă cu aproximativ două decenii. Pe atunci, artista avea 21 de ani și a ajuns pe mâna medicului Ioan Lascăr, iar rezultatul ar fi fost un eșec total, spune ea.

„Am făcut o operație la nas, da, eu am avut o deviație de sept și s-a intervenit și estetic, dar a fost un dezastru din toate punctele de vedere. Profesorul Lascăr m-a operat. Am plătit și enorm de mulți bani pentru perioada aia, foarte mulți bani.

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El a comentat public apoi, că eu am zis și atunci, a zis: «Una din două operații e un eșec». Bineînțeles că după experiența aia, aveam 21 de ani, am lăsat-o moale cu operațiile estetice.

Mi-am dat seama că nu am noroc, că nu-mi trebuie. M-am dus, m-a operat un chirurg din Grecia, tot nefericit.

Măcar mi-a reparat partea funcțională, dar estetic nu n am fost niciodată mulțumită. La vârsta asta am ajuns să îl accept și să fiu ok cu el și să-mi dau seama că sunt frumoasă oricum, că și dacă aș avea un nas de Barbie, nu știu dacă m-ar face sincer mai frumoasă. Sunt foarte mulțumită de mine”, a declarat Claudia Pavel în podcastul lui Teo.