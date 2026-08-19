Primele informații din anchetă arată că tânărul medic s-ar fi aruncat de pe o terasă a unității spitalicești, prăbușindu-se pe o zonă greu accesibilă.

Echipa de salvatori și pompieri a fost chemată de urgență la fața locului pentru a putea ajunge la victimă.

Din păcate, cadrele medicale sosite în sprijin nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, leziunile suferite în urma impactului fiind incompatibile cu viața.

Potrivit surselor judiciare, bărbatul în vârstă de 28 de ani era medic rezident la secția Hematologie.

Spitalul Universitar confirmă actul suicidar

Conducerea unității medicale a reacționat la scurt timp prin intermediul unui comunicat de presă, confirmând decesul tânărului care se afla în plin proces de pregătire profesională.

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au transmis că medicul rezident a decedat în urma unui act suicidar și au adresat condoleanțe familiei îndoliate și colegilor afectați de această pierdere neașteptată.

„În cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfasura un stagiu de pregatire in cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.

Unitatea medicală a precizat că nu va oferi alte detalii din respect pentru intimitatea familiei, lăsând ancheta complet în seama organelor judiciare.

Anchetă la fața locului pentru stabilirea cauzelor

Echipele de anchetatori și polițiștii s-au deplasat imediat la Spitalul Universitar pentru a efectua cercetări amănunțite. Aceștia încearcă să refacă ultimele ore din viața medicului de 28 de ani și să afle ce anume l-a determinat să recurgă la un asemenea gest extrem.

Zona a fost izolată pentru strângerea tuturor probelor, iar ancheta este coordonată de autoritățile competente pentru a clarifica circumstanțele exacte în care s-a produs tragicul eveniment.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.