Primele informații din anchetă arată că tânărul medic s-ar fi aruncat de pe o terasă a unității spitalicești, prăbușindu-se pe o zonă greu accesibilă.

Echipa de salvatori și pompieri a fost chemată de urgență la fața locului pentru a putea ajunge la victimă.

Din păcate, cadrele medicale sosite în sprijin nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, leziunile suferite în urma impactului fiind incompatibile cu viața.

Potrivit surselor judiciare, bărbatul în vârstă de 28 de ani era medic rezident la secția Hematologie.

Spitalul Universitar confirmă actul suicidar

Conducerea unității medicale a reacționat la scurt timp prin intermediul unui comunicat de presă, confirmând decesul tânărului care se afla în plin proces de pregătire profesională.

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au transmis că medicul rezident a decedat în urma unui act suicidar și au adresat condoleanțe familiei îndoliate și colegilor afectați de această pierdere neașteptată.

„În cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfasura un stagiu de pregatire in cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.

Unitatea medicală a precizat că nu va oferi alte detalii din respect pentru intimitatea familiei, lăsând ancheta complet în seama organelor judiciare.

Anchetă la fața locului pentru stabilirea cauzelor

Echipele de anchetatori și polițiștii s-au deplasat imediat la Spitalul Universitar pentru a efectua cercetări amănunțite. Aceștia încearcă să refacă ultimele ore din viața medicului de 28 de ani și să afle ce anume l-a determinat să recurgă la un asemenea gest extrem.

Zona a fost izolată pentru strângerea tuturor probelor, iar ancheta este coordonată de autoritățile competente pentru a clarifica circumstanțele exacte în care s-a produs tragicul eveniment.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop.  În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
NEWS ALERT! Decizia de ultimă oră care răstoarnă totul: "Uitați-vă" Ciprian Ciucu tocmai a făcut anunțul crucial! Ce se întâmplă acum
Viva.ro
NEWS ALERT! Decizia de ultimă oră care răstoarnă totul: "Uitați-vă" Ciprian Ciucu tocmai a făcut anunțul crucial! Ce se întâmplă acum
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Unica.ro
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
„Ăsta e diagnosticul! La prima vedere poate părea înfricoșător” Scrisoarea lui Musiala după ce a oferit din nou scene dramatice
GSP.RO
„Ăsta e diagnosticul! La prima vedere poate părea înfricoșător” Scrisoarea lui Musiala după ce a oferit din nou scene dramatice
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori intervine în scandalul de la FCSB: „Nu e nici 1% apreciat! A trecut printre atâția fotbaliști și nu i-ai spus un «bravo»”
GSP.RO
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori intervine în scandalul de la FCSB: „Nu e nici 1% apreciat! A trecut printre atâția fotbaliști și nu i-ai spus un «bravo»”
Parteneri
Wow, imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Libertateapentrufemei.ro
Wow, imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Adevarul.ro
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Adrian Mutu rupe tăcerea: de ce a eșuat, de fapt, ca antrenor la CFR Cluj. Ei sunt cei care au trântit meciuri
Fanatik.ro
Adrian Mutu rupe tăcerea: de ce a eșuat, de fapt, ca antrenor la CFR Cluj. Ei sunt cei care au trântit meciuri
Prețurile mondiale la alimente ar putea urca cu 11,8% în 2026
Financiarul.ro
Prețurile mondiale la alimente ar putea urca cu 11,8% în 2026
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa
ObservatorNews.ro
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Parteneri
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
Mediafax.ro
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Cine era, de fapt, medicul care s-ar fi aruncat de la etaj la Spitalul Universitar din București
Redactia.ro
Cine era, de fapt, medicul care s-ar fi aruncat de la etaj la Spitalul Universitar din București
În ce stare se află femeia din Galați, lovită intenționat cu mașina de soțul ei. Cei doi se aflau în plin proces de divorț
KanalD.ro
În ce stare se află femeia din Galați, lovită intenționat cu mașina de soțul ei. Cei doi se aflau în plin proces de divorț

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
FCSB și CFR Cluj, pe „lista rușinii” din Europa! Granzii eliminați prematur în această vară: cine le ține companie românilor
Fanatik.ro
FCSB și CFR Cluj, pe „lista rușinii” din Europa! Granzii eliminați prematur în această vară: cine le ține companie românilor
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna
Spotmedia.ro
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna