Suprafața totală afectată de flăcări este de aproximativ 1.660 de metri pătrați, iar pagubele materiale sunt semnificative, fiind distruse spații de sortare și cantități mari de deșeuri.

Treizeci și șase de ore de luptă continuă cu focul

Alarma s-a dat pe data de 16 august, în jurul orei 15.00. De la momentul sesizării și până în după-amiaza de 18 august, când focarul a fost declarat oficial stins, salvatorii au acționat fără pauză, în condiții deosebit de dificile.

Pentru asigurarea continuității intervenției, la fața locului s-au efectuat schimburi succesive de efective.

„Intervenţia a fost una complexă şi de lungă durată. Pompierii au acţionat timp de trei zile, zi şi noapte, pentru stingerea focarelor, îndepărtarea materialelor afectate şi prevenirea reaprinderii. Pe parcursul misiunii, au fost realizate schimburi succesive ale efectivelor, pentru asigurarea continuităţii intervenţiei”, a anunțat ISU Covasna.

Incendiul de la centrul de deșeuri din Leț, Covasna. Foto: ISU Covasna

Misiunea salvatorilor s-a concentrat pe localizarea flăcărilor, stingerea focarelor profunde, îndepărtarea materialelor arse și prevenirea oricărui risc de reaprindere.

„Prin intervenţia pompierilor, a fost salvat un atelier auto aflat în imediata apropiere a zonei afectate, fiind împiedicată propagarea incendiului către acesta”, a transmis ISU Covasna.

Hala de sortare și tone de deșeuri au fost făcute scrum

Bilanțul provizoriu întocmit de reprezentanții ISU Covasna indică distrugerea completă a halei de sortare, precum și a tuturor bunurilor și deșeurilor stocate în interiorul acesteia și pe platforma betonată din jur. În plus, o altă hală destinată depozitării a fost grav degradată de căldura radiată și de fumul dens.

Reprezentanții ISU au precizat că obiectivul privat funcționa în legalitate, fiind asigurat și deținând autorizație de securitate la incendiu valabilă, emisă de autoritățile competente.

După retragerea forțelor principale ale pompierilor militari, la locul incidentului au rămas pentru supraveghere permanentă o autospecială din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Boroșneu Mare și personalul operatorului economic.

O comisie specială ISU va stabili cauza izbucnirii incendiului

Având în vedere suprafața mare afectată, cantitatea uriașă de materiale combustibile și complexitatea generală a misiunii, o comisie specializată constituită la nivelul ISU Covasna va desfășura o anchetă detaliată pentru a stabili cauza probabilă de la care a izbucnit focul.

Oficialii inspectoratului au transmis mulțumiri tuturor echipajelor și forțelor de sprijin implicate în această intervenție de lungă durată, subliniind că profesionalismul și munca în echipă au fost decisive pentru limitarea proporțiilor dezastrului.