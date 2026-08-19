Imaginea surprinde un moment obișnuit din noua viață de părinți, în care cei doi încearcă să se adapteze la ritmul și schimbările care vin odată cu venirea pe lume a primului lor copil.

Alexandra Stan, la control medical după naștere

Trecerea la statutul de mamă aduce momente neobișnuite pentru artistă, care a mărturisit că ieșirea din casă fără fetiță i se pare o experiență ciudată. Alexandra Stan s-a afișat îmbrăcată lejer, purtând o cămașă roz cu dungi și ochelari de soare, în timp ce partenerul ei a zâmbit relaxat în fața oglinzii.

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Ieșirea din casă a avut un motiv medical clar, vedeta deplasându-se la clinica de obstetrică-ginecologie pentru evaluarea post-partum și pentru scoaterea firelor în urma intervenției medicale.

„Prima poză în lift fără Eva! E ciudat, tbh! Am venit să scoatem firele! Și totul arată bine!”, a scris Alexandra Stan pe imaginea postată pe rețelele de socializare.

Cântăreața a ținut să își liniștească fanii și să confirme că recuperarea sa decurge excelent. Noul capitol din viața Alexandrei Stan aduce o schimbare importantă în prioritățile sale, artista fiind concentrată în această perioadă pe familie și pe îngrijirea micuței Eva.

Alexandra Stan a petrecut 24 de ore la terapie intensivă

Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată pe 10 august, trăind cele mai intense și pline de emoție clipe din viața ei. Bucuria aducerii pe lume a Evei a fost însă însoțită de momente extrem de dificile din punct de vedere medical, artista trecând printr-o intervenție chirurgicală complexă și având nevoie de supraveghere medicală atentă.

„După o operație de cezariană cu complicații și 24h la Terapie Intensivă, asta este primul muls! Apropo de importanța consultanței în lactație și dovada vie că răbdarea și implicarea consultantului face minuni!”, povestea Alexandra Stan în mediul online.



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