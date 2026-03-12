Apa carbogazoasă, aliatul jucătorilor

Pentru a testa efectele apei carbogazoase, echipa de cercetători a organizat un experiment cu 14 jucători ocazionali de sporturi electronice. Aceștia au fost rugați să joace fotbal virtual timp de trei ore, în două sesiuni diferite: într-una au consumat apă plată, iar în cealaltă apă minerală carbogazoasă.

Rezultatele au arătat că apa carbogazoasă a avut un impact pozitiv asupra performanței cognitive. Cercetătorii au măsurat timpii de reacție, dimensiunea pupilelor (indicator al oboselii), nivelul de stres fizic și oboseala auto-raportată.

„Comparativ cu apa plată, apa carbogazoasă a atenuat semnificativ creșterea oboselii subiective, a sporit plăcerea și a menținut funcția executivă, prevenind totodată constricția pupilelor”, se menționează în studiul publicat.

Mecanismele din spatele efectului

Conform cercetătorilor, o posibilă explicație pentru aceste rezultate ar putea fi legată de dioxidul de carbon din apa carbogazoasă. Acesta stimulează receptorii senzoriali din gură, numiți „canale de potențial receptor tranzitoriu” (TRP), ceea ce crește excitația cerebrală.

Totuși, mecanismul fiziologic exact nu a fost investigat direct în acest studiu.

„Deși am discutat despre faptul că stimularea canalelor TRP faringiene indusă de carbonatare a contribuit la acest efect, acest lucru nu a fost examinat direct”, au explicat autorii.

Viitoarele cercetări ar putea include experimente farmacologice sau modele animale pentru a analiza acest aspect mai detaliat.

Beneficii pentru activitățile prelungite

Pe lângă sporturile electronice, aceste descoperiri ar putea fi relevante pentru alte activități care necesită concentrare pe termen lung, cum ar fi condusul sau munca de birou.

Mulți dintre noi ar putea beneficia de o opțiune sănătoasă, precum apa carbogazoasă, pentru a combate oboseala cognitivă.

Jucătorii care au participat la experiment au raportat că s-au simțit mai energizați și au avut o experiență mai plăcută atunci când au consumat apă minerală carbogazoasă.

„În special, jucătorii au comis mai puține faulturi în timpul jocului cu apă minerală carbogazoasă, în timp ce performanța ofensivă și defensivă a rămas neschimbată”, au subliniat cercetătorii.

Studiul a fost finanțat parțial de o companie de băuturi răcoritoare care produce apă minerală carbogazoasă, iar doi dintre autori sunt angajați ai acesteia. Cu toate acestea, cercetătorii au declarat că sursele de finanțare „nu au avut nicio implicare” în designul studiului sau analiza datelor.

Deși apa carbogazoasă nu a fost comparată direct cu cafeaua sau băuturile energizante, rezultatele oferă o bază solidă pentru explorări viitoare.

„Aceste descoperiri demonstrează că apa minerală carbogazoasă contribuie la ameliorarea atât a semnelor subiective, cât și a celor obiective ale oboselii cognitive în timpul jocului prelungit de sporturi electronice, ceea ce este în concordanță cu ipoteza noastră”, au concluzionat autorii.

