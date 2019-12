De Camelia Diaconu,

Superstiții de Revelion

Noaptea care face trecerea dintre ani are o însemnătate aparte. Este noaptea în care ne amintim de toate momentele bune și mai puțin bune din anul ce se încheie, dar cel mai important, este noaptea în care ne facem planuri și rezoluții pentru Noul An. Pe lângă asta, în noaptea de Revelion există și o mulțime de superstiții pe care oamenii le respectă, pentru a avea un an mai bun. Vezi ce superstiții de Revelion respectă an de an românii.

Superstiții în noaptea dintre ani din toate zonele țării

Printre superstiţiile şi obiceiurile de sfârşit de an amintim dansul în aer liber pentru sănătate şi noroc, dar şi umplerea portofelelor cu bani pentru un an prosper.

O altă superstiție de Revelion spune că, Anul Nou trebuie să te prindă cu haine noi pentru ca în următoarele 365 de zile să primești cât mai multe cadouri.

Roșul este culoarea dragostei și veseliei, așa că dacă vă îmbrăcați în roșu de Noul An veți avea un nou an plin de noroc și iubire.

Superstiții de Revelion – nu se dau bani cu împrumut

Se spune că în noaptea dintre ani și pe 1 ianuarie nu se plânge. Tradiția spune că aceia care plâng în prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste.

Cine este manierat și politicos de Anul Nou așa va fi tot timpul. De aceea, se spune că în noaptea de Revelion trebuie evitate discuțiile în contractoriu, precum și povestirile despre morți sau fantome. Se spune că acestea ar atrage ghinionul.

Despre copiii născuţi pe 1 ianuarie se spune că vor avea noroc toată viaţa.

În multe țări din lume, printre care și în România, oamenii nu împrumută bani, bijuterii sau alte obiecte de valoare în prima zi din an.

De asemenea, nu se plătesc datorii sau taxe, nu se oferă daruri și nu se duce gunoiul, deoarece acestea sunt considerate semne de sărăcie în anul ce abia începe.

Ce se întâmplă dacă lucrezi în prima zi a Noului An

La cumpăna dintre an, se obișnuiește să lase toate ușile și ferestrele deschise pentru ca anul vechi să plece și să facă loc celui nou.

De asemenea, se spune că nu e bine ca noul an să te prindă cu paharele, farfuriile și buzunarele goale. Motivul: toate acestea sunt semne ale unui an sărac. De aceea, e bine ca la miezul nopții pe masă fie pahare și farfurii, iar fiecare membru al familiei să aibă bani asupra sa.

Cu toate că puțini agreează această idee, se spune că aceia care lucrează în prima zi a Noului an au mai multe șanse de a avansa în carieră în perioada următoare. În schimb, dacă demarați un proiect de amploare în acea zi, acest lucru este considerat, în mod paradoxal, curat ghinion.

Pentru a nu avea datorii în anul ce vine, încercați să le plătiți pe toate până la miezul nopții.

Sub vâsc sau nu, sărutul este obligatoriu în noaptea de Revelion, dacă doriţi să aveţi parte de afecţiune în anul ce vine. Altfel, veţi avea un an cu puţine satisfacţii sentimentale.

Superstiții – ce să faci de Revelion pentru sănătate și noroc

Se mai spune că în prima zi a anului nu este bine să ieși din casă decât după ce ai primit un musafir. Acesta nu trebuie, însă, să fie blond sau roșcat, să aibă platfus sau strabism și nici sprâncenele împreunate, pe motiv că aduce ghinion.

Dansul la miezul nopţii în aer liber, în special cel în jurul unui copac, aduce sănătate şi împlinirea tuturor dorinţelor.

Este bine ca fetele care doresc să se mărite în Noul An să vadă un bărbat la geamul dormitorului la cumpăna dintre ani.

