Când vine vorba de izolarea pereților exteriori, polistirenul este materialul care domină de zeci de ani piața locală. Popularitatea sa nu este întâmplătoare, deoarece este semnificativ mai accesibil decât vata minerală, iar montajul este mult mai simplu și mai rapid.

Deși profesioniștii subliniază adesea că vata bazaltică (un tip de vată minerală) este o soluție superioară, majoritatea investitorilor și proprietarilor de locuințe aleg în continuare polistirenul.

Termoizolația reduce consumul de energie pentru încălzire și răcire cu 60%

În acest context apare întrebarea esențială de care depinde eficiența energetică a unei case: care este grosimea optimă a polistirenului în funcție de zona în care locuiește fiecare.

Specialiștii subliniază pe bună dreptate că termoizolația este una dintre cele mai importante și rentabile investiții în construcția sau renovarea unei case.

O izolație corect executată, cu grosimea potrivită, poate reduce consumul total de energie pentru încălzire și răcire cu 40–60%. Rolul său principal este prevenirea pierderilor de căldură pe timpul iernii și eliminarea așa-numitelor punți termice, prin care se pierde energie prețioasă.

Metoda de izolație a casei care reduce cu 60% consumul de energie. Cât contează 5 cm în plus

Foto: Libertatea

Însă eficiența energetică nu este singurul avantaj. O fațadă bine izolată îmbunătățește semnificativ microclimatul interior.

De ce este importantă o termoizolare corectă și cum se face

Iarna, încăperile rămân mai calde, iar vara se reduce supraîncălzirea pereților, ceea ce scade necesitatea folosirii aerului condiționat. În plus, o izolație corectă ajută la reglarea umidității și previne condensul și apariția mucegaiului.

De asemenea, sistemul de fațadă oferă și izolare fonică, reducând zgomotul exterior, ceea ce este important mai ales în zonele urbane. În final, stratul termoizolant protejează și structura clădirii de degradarea cauzată de factorii climatici.

În practică, se folosește cel mai des sistemul de fațadă tip „demit” (fațadă de contact).

Procesul presupune lipirea plăcilor de polistiren direct pe peretele exterior, fixarea mecanică cu dibluri, aplicarea unui strat de adeziv și înglobarea unei plase din fibră de sticlă, care întărește suprafața.

Ultima etapă constă în finisare și aplicarea tencuielii decorative sau a vopselei de fațadă.

Ce este vata bazaltică și cât de scumpă este

Ca alternativă la polistiren, se poate folosi vata bazaltică, un tip de vată minerală, considerată superioară din mai multe puncte de vedere. Datorită structurii sale dense, oferă o izolare fonică mai bună.

Principalul avantaj este permeabilitatea la vapori, care permite pereților să „respire” și ajută la reglarea umidității.

Este un material natural, de origine minerală, spre deosebire de polistiren, care este obținut din prelucrarea petrolului.

Totuși, vata bazaltică este în medie cu aproximativ 30% mai scumpă, iar montajul mai complex face ca polistirenul să rămână lider pe piață.

Polistirenul are totuși proprietăți excelente de izolare termică, absorbție redusă de apă și este ușor de montat.

Este un material stabil dimensional și, dacă este instalat corect și în condiții fără umezeală în perete, poate rezista zeci de ani. Se folosește nu doar la fațade, ci și la acoperișuri, poduri sau pardoseli.

Polistirenul gri, varianta superioară a polistirenului alb

Pentru a îmbunătăți performanțele polistirenului clasic, cel alb, industria a introdus polistirenul cu grafit sau gri, cunoscut și sub denumirea de neopor. Acesta conține particule de grafit, care îi oferă culoarea gri caracteristică.

Aceste particule reflectă o parte din radiația termică, reducând transferul de căldură prin material.

Rezultatul este o performanță termică cu aproximativ 20% mai bună față de polistirenul alb de aceeași grosime, însă la un cost ușor mai ridicat.

S-a schimbat standardul în ce privește grosimea optimă a izolației

Alegerea grosimii depinde de trei factori principali: clima zonei, tipul construcției și normele de eficiență energetică.

Regiunile cu ierni mai aspre necesită izolații mai groase, iar standardele actuale pentru case eficiente energetic sunt din ce în ce mai stricte.

Creșterea grosimii polistirenului cu doar 5 cm poate reduce costurile de încălzire și răcire cu zeci de procente, ceea ce face ca investiția inițială mai mare să se amortizeze rapid.

Mult timp, în construcții a fost folosit polistirenul de 5 cm, considerat standardul într-un timp. Cu toate acestea, ținând cont de zona climatică în care se află țara, polistirenul expandat de 5 centimetri nu este mereu optim, iar experții nu îl mai recomandă deoarece nu poate oferi o protecție termică adecvată.

Ulterior a fost adoptat cel de 8 cm, însă acesta este mai potrivit pentru climă mai caldă. Așa că, în prezent, specialiștii consideră că grosimea optimă pentru zone ca Serbia, de exemplu, este de 12 cm.

Polistirenul mai gros nu încălzește mai bine

Este important de clarificat că un polistiren mai dens, cu un gramaj mai mare, nu înseamnă o izolație termică mai bună, ci doar o rezistență mecanică mai mare. Performanța termică depinde exclusiv de grosime, nu de densitate.

Polistirenul presat este conceput pentru pardoseli rezistente la presiune și pentru suprafețe de acoperiș accesibile, nu pentru fațade.

Proprietățile de izolare termică mai bune ale fațadei se obțin exclusiv prin creșterea grosimii panoului în sine, și nu prin densitatea acestuia.

Grosimea polistirenului schimbă prețul

Diferențele de cost între variante sunt relativ mici. O fațadă cu polistiren de 8 cm costă de la aproximativ 15 euro/mp, în timp ce varianta de 12 cm ajunge la circa 17 euro/mp.

Diferența de aproximativ 2 euro/mp este redusă în raport cu economiile de energie obținute.

Polistirenul cu grafit adaugă aproximativ 1 euro/mp la cost, comparativ cu cel obișnuit, iar izolațiile mai groase pot ajunge la 16–20 cm, cu prețuri mai ridicate, de peste 21 euro/mp, dar și cu performanțe superioare.

Pierderile de căldură prin tâmplărie ajung la 40%

Chiar și cea mai bună izolație cu polistiren gri nu funcționează corect dacă montajul este defectuos. Este esențială execuția corectă pentru a evita punțile termice și fisurile.

Pe lângă fațada instalată profesional, este extrem de important de reținut că protecția termică a clădirii nu este completă, dacă tâmplăria nu este în stare perfectă.

În plus, pierderile de căldură prin tâmplărie pot ajunge până la 40%. De aceea, ferestrele și ușile vechi reduc semnificativ eficiența energetică a locuinței.

Cea mai eficientă soluție este tâmplăria PVC, care oferă un bun raport calitate-preț, întreținere ușoară și performanțe termice ridicate. Prețul unei ferestre din PVC cu geam termopan dublu variază între 85 și 160 de euro.

Doar combinarea unei izolații corecte cu tâmplărie modernă poate transforma o locuință într-un spațiu cu adevărat eficient energetic, confortabil și protejat de factorii externi.

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