Ce lucrări mai sunt de făcut pe lotul Afumați – Pantelimon

Potrivit șefului CNAIR, cel mai întârziat punct important de pe acest lot este pasajul de pe DN3, lung de 110 metri, unde stadiul fizic este de aproximativ 60%. Acolo se lucrează la cofrarea și armarea rampelor, armarea plăcii de suprabetonare și la terasamente.

„A0 Nord (Lotul 3: Afumați – Pantelimon): stadiul fizic se apropie de 90%, dar este nevoie de accelerarea ritmului! Pe cei 8,5 km ai șantierului, constructorul chinez (China Civil Engineering Construction Corporation) este mobilizat cu 160 de muncitori și 100 de utilaje – un nivel pe care îl monitorizăm îndeaproape și pe care îl considerăm insuficient pentru respectarea termenelor”, a transmis Cristian Pistol, pe Facebook.

Pasajul peste DN2, lung de 336 de metri, este aproape gata, cu un stadiu fizic de 99,3%. În prezent, se montează sistemele ITS și instalațiile de iluminat și se așterne stratul de uzură. La nodul rutier A0 cu DN2, stadiul fizic este de aproximativ 90%. Acolo se montează parapet metalic și se așterne stratul de uzură pe bretelele nodului.

Pasajul peste calea ferată București – Constanța, CF 800, lung de 471 de metri, a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 94%. Pe acest sector se montează parapet metalic și se fac umpluturi în spatele culeelor. Pe aproximativ 6,5 kilometri din cei 8,5 kilometri ai lotului a fost așternut stratul de bază și de binder. Stratul de uzură a fost așternut pe 3,5 kilometri.

Lotul care va lega A3, DN2 și Autostrada Soarelui pe nordul Capitalei

Lotul 3 al A0 Nord este important pentru că asigură descărcarea circulației de pe Lotul 4, Pantelimon – Glina, aflat aproape de recepția finală, dar care nu poate funcționa eficient fără legătura cu Afumați. Tronsonul Afumați – Pantelimon face conexiunea cu Lotul 2 Corbeanca – Afumați, pe care se circulă deja de aproximativ doi ani, și leagă A3 București – Ploiești, DN2 și A2 București – Constanța pe semi-inelul nordic al Autostrăzii A0.

Cu alte cuvinte, acest lot este una dintre piesele care trebuie puse la locul lor pentru ca traficul de pe partea de nord a centurii Capitalei să se lege mai bine de principalele drumuri spre Moldova, Ploiești și litoral.

„Pentru finalizarea lucrărilor în această toamnă, constructorul trebuie să crească semnificativ mobilizarea pe șantier. CNAIR urmărește permanent evoluția lucrărilor și solicită respectarea graficului asumat”, a mai transmis Cristian Pistol.

Lucrările sunt realizate de compania chineză China Civil Engineering Construction Corporation.

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