Despre Sardinia

Sardinia este o insulă din Marea Mediterană, insulă ce aparține Italiei, în cadrul căreia este organizată ca regiune autonomă. În Sardinia se regăsesc numeroase zone turistice extraordinare incluzând Costa Smeralda, Costa Paradiso și Gennargentu. Faimoasă pentru plajele sale, insula este bogată și în alte locuri interesante.

Climatul este îndeosebi mediteranean, cu o primăvară și o toamnă în principal mediteraneană, o vară fierbinte și o iarnă blândă. Sardinia are mult de suferit din cauza încălzirii globale, care a produs în ultimii ani o secetă crescândă. Insula este bogată în resurse naturale, având protejate mii de specii pe cale de dispariție.

Ce să vizitezi în Sardinia – cele mai frumoase locuri de vizitat

Cele mai frumoase orașe de vizitat în Sardinia sunt capitala Cagliari în sud și Alghero în nord.

Cagliari este un oraș plin de viață cu o mulțime de viață locală de descoperit. Este de departe cel mai mare și mai plin de viață oraș de pe insulă.

Există un cartier vechi pe deal numit Castello, care este o încântare pentru a explora pe jos, în timp ce plaja orașului Poetto se întinde pe kilometri și prinde viață cu cluburi de plajă vara.

Există un aeroport internațional la Cagliari și este, de asemenea, o poartă către zonele fabuloase ale plajelor de la vest, la Pula și Chia, și la est, spre Villasimius și Costa Rei.

Recomandări Nu-mi las copilul să mi-l cântărească UE!

Descoperă și cele mai frumoase locuri de vizitat în Italia.

Cagliari

Ce să vizitezi în Sardinia – Cagliari

Majoritatea turiștilor își încep vizita în capitala insulei Cagliari, oprindu-se cel puțin pentru a urca din Piazza della Costituzione la Bastione San Remy. Construite pentru a apăra cartierul Castello, locul frumoasei catedrale și cetatea celui care controla orașul la acea vreme, ele oferă astăzi atât o perspectivă istorică, cât și vizuală, cu priveliști minunate asupra orașului și golfului.

Nu departe de Bastione San Remy se află Museo Archeologico Nazionale, cu artefacte punice, grecești și romane frumos expuse, precum și lucrări de aur antic și alte comori descoperite în enigmaticele structuri rotunde din piatră numite nuraghi, pe care le vei vedea în toată Sardinia. Dacă te întrebi ce să vizitezi în Sardinia, cu siguranță Cagliari poate fi pe lista ta.

Costa del Sud

Locuri de vizitat în Sardinia – Costa del Sud

Recomandări Întâmplări după revenirea lui Piedone. De cine s-a descotorosit și la ce funcție se gândește pentru el

Îndreptați-vă spre est de oraș și, în câteva minute, vă puteți bucura de soare pe una dintre plajele fabuloase care fac din Sardinia unul dintre locurile de joacă de vară preferate din Europa. La sud de Cagliari, Costa Sud oferă turiștilor o privire asupra varietății infinite a Sardiniei. De la străzile medievale și bastioanele înalte din Cagliari, sunt doar câțiva kilometri până la ruinele orașului antic Nora, unde fenicienii, cartaginezii și romanii își aveau punctele comerciale.

Dincolo de Nora se află plaje cu nisip alb din Costa Sud. Unele, cum ar fi Porto Campana și Spiaggia Sa Colonia, sunt porțiuni lungi și puțin adânci, perfecte pentru familiile cu copii. Altele, precum Plaja Porticciolo, sunt semilune frumoase și izolate de nisip alb. Unele au chioșcuri cu băuturi răcoritoare și facilități pentru sporturi nautice. Costa Sud are unele dintre cele mai bune plaje din Sardinia.

Costa Smeralda

Costa Smeralda – Sardinia

De la orașul-port Olbia până la vârful Capo de Testa, unele dintre cele mai frumoase plaje din lume sunt așezate în golfuri stâncoase, spălate de o mare atât de verde și limpede, încât este cunoscută în lume drept Costa Smeralda, Coasta de Smarald.

Recomandări Livratorii din Asia care îți aduc mâncarea muncesc peste 10 ore pe zi, pentru 2.000 de lei pe lună, deși firmele le promit altceva. „E un viitor negru pe bicicletă”

„Satele” din stațiunea Cosseted sunt construite astfel încât să semene cu insulele grecești și Riviera.

Centrul tuturor acestora este Porto Cervo, un sat stațiune și port de agrement pentru iahturi private, construit în anii 1960. Stațiunile duc oaspeții cu barca la plajele izolate, care sunt inaccesibile pe uscat. Cel mai modest oraș stațiune din regiune este micul plin de viață Cannigione, de pe Golful Arzachena.

Alghero

Alghero – ce să vizitezi în Sardinia

Se prea poate ca limba pe care o auzi în jurul tău în acest oraș plin de viață de pe litoral să sune puțin diferit, aproape ca spaniolă. Un papă din secolul al XIV-lea a dat Sardinia regelui Aragonului, sperând să smulgă insula de sub controlul Pisei și Genova. Liturghia din biserica San Francesco se spune încă în catalană și ar trebui să o adăugați la lista cu obiective turistice din Sardinia.

Catedrala din secolul al XIV-lea are o ușă gotică spaniolă. Poți să urci pe zidurile construite de spanioli pentru a te proteja împotriva atacurilor maritime și să te alături localnicilor pentru o promenadă de seară de-a lungul bastioanelor lor largi pentru a vedea apusul peste Marea Mediterană.

Tharros

Tharros – Sardinia

Plimbați-vă printre ruinele de piatră ale culturilor feniciene, cartagineze și romane pe acest punct stâncos și încercați să vă imaginați cum arăta când străzile romane de sub picioarele dvs. erau mărginite de magazine unde acum vedeți doar fundații și praguri. Coloanele de la băi încă stau în picioare, împreună cu părți din apeduct și temple; amfiteatrul are vedere la mare.

Pe vârful dealului de deasupra se află o necropolă feniciană. Pentru o idee a ceea ce arheologii au găsit aici, vizitați excelentul Museo Civico Giovanni Marongiu din orașul Cabras, unde sunt expuse stele din piatră sculptată, urne funerare și alte descoperiri, poziționate așa cum au fost găsite inițial.

Puteti vedea mai multe dintre comorile dezgropate aici in muzeul Antiquarium Arborense, in micul oras Oristano, tot in apropiere. Domul Santa Maria din Oristano datează din epoca medievală, dar a fost renovat în timpul stăpânirii spaniole a acestei părți a Sardiniei în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.

Un fost palat privat, Residenza d’Epoca Regina d’Arborea are camere elegante, mobilate cu antichități și candelabre de Murano. Se află la un minut de Domul Santa Maria din centrul orașului Oristano, hotelul oferă parcare gratuită. Micul dejun somptuos este servit pe porțelan fin.

Insulele Maddalena

Insulele Maddalena – Sardinia

Feriboturile părăsesc regulat micul port Palau pentru o călătorie de jumătate de oră către La Maddalena, singurul oraș din arhipelag din strâmtoarea Bonifacio, între Sardinia și Corsica. În afară de plaje, dintre care la cele mai îndepărtate se ajunge doar cu barca, turiștii vin aici pentru a trece către insula vecină Caprera.

Casa de aici a lui Giuseppe Garibaldi, venerat ca tatăl statului italian pentru conducerea sa în lupta pentru unitatea și independența Italiei, este un monument național care atrage vizitatori din toată Italia și nu numai. Celălalt capăt al insulei are mai multe plaje, ușor de găsit pe poteci care duc de la drumul unic.

Marea din jurul insulelor este populară printre marinari. Combinația de plaje cu nisip alb și roz, ape cristaline și o multitudine de plaje izolate pe insule minuscule plasează Maddalenas printre cele mai bune destinații de plajă europene.

Capo Testa

În nordul Sardiniei, între Costa Smeralda și Insulele Maddalena, Capo Testa împarte aceleași ape turcoaz luminoase și plaje de nisip curat. Multe dintre acestea sunt susținute de stânci și formațiuni de stâncă care sunt sculptate în forme fantastice de vânt, făcându-le printre cele mai pitorești plaje ale insulei.

Spre deosebire de cele din Costa Smeralda, aceste plaje sunt gratuite și nu este nevoie să luați o barcă pentru a ajunge la ele. În apropierea orașului plăcut Santa Teresa Gallura, unde există hoteluri și restaurante, veți găsi trei dintre cele șapte plaje cu steag albastru din zonă: Rena di Ponente, Rena Levante și Rena Bianca. Acesta din urmă este cea mai mare, cu o pantă blândă și ape puțin adânci. Cei care caută ape pentru windsurfing și snorkeling ar trebui să se îndrepte spre Santa Reparata. Așadar, dacă te întrebi ce să vizitezi în Sardinia, nu rata Capo Testa.

Bosa

Locuri de vizitat în Sardinia – Bosa

Adaugă Bosa pe lista cu ce să vizitezi în Sardinia și nu vei regreta. O încurcătură de străzi medievale șerpuiește de la podul vechi de piatră și clădirile pastelate de pe malul râului până la Castelul Malaspina de pe deal. Malul fluviului mărginit de palmieri, casele colorate și castelul care se ridică deasupra lor fac din Bosa unul dintre cele mai fermecătoare orașe din Europa.

Deși poți conduce direct la castel, fă-ți timp să te plimbi pe străzile vechi, unde căsuțele modeste se amestecă confortabil cu case nobiliare mărețe; conacul restaurat al Casei Deriu este deschis ca muzeu cu camere mobilate si o galerie de artă. În interiorul castelului se află o capelă din secolul al XIII-lea, unde ar trebui să vezi ciclul neobișnuit de fresce din secolul al XIV-lea.

Drumul de coastă de la nord de la Bosa la Alghero este spectaculos, în ciuda înălțimii sale deasupra mării pe alocuri.

Castelsardo

Pe cât de atrăgător este micul oraș-port, cu casele sale pastelate urcând pe deal, el pălește în comparație cu satul medieval din interiorul zidurilor de deasupra. În vârf se află un castel din secolul al XII-lea, cu un muzeu care explorează specialitatea meșteșugărească locală a fabricării de coșuri.

Străzile înguste din jurul castelului șerpuiesc abrupt pe deal, transformându-se în trepte în punctele cele mai abrupte, iar în uși, este posibil să vedeți femei țesând coșuri cu desene complicate. Priveliștile din vârf se extind în ambele direcții de-a lungul coastei și până în Corsica.

Domul, în mica piață de dedesubt, are una dintre cele mai bune retablouri din Sardinia, datând din secolul al XV-lea, împreună cu sculpturi fine în lemn în cor și o criptă. Turnul său clopotniță și-a început viața ca un far.

Surse – wikipedia.org, planetware.com.

Playtech.ro Ce notă a luat la BAC copilul minune din Vaslui, după ce a obţinut 10 la Evaluarea Națională! Cazul a devenit viral

Viva.ro Coșmarul continuă pentru Dana Roba! Ce i-a făcut soacra ei, când a mers să își ia acasă fetițele: 'La pușcărie...'

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Hotelul care îi lasă fără cuvinte pe toți turiștii care îi trec pragul. Prețul pentru o noapte de cazare e pe măsură

Știrileprotv.ro Prigojin, mesaj ferm transmis din exil. Ce promite liderul Wagner după rebeliunea eșuată din Rusia

Observatornews.ro Surpriză pentru o elevă care şi-a văzut nota de la BAC 2023. "Trebuia să îmi dea 10!"

Orangesport.ro VIDEO | Transfer rezolvat de FCSB! "Se întâmplă, ne părăseşte". Lacrimi la plecarea fotbalistului acontat de Gigi Becali. Vine pentru a fi titular

Unica.ro Cum înveți copilul să facă la oliță în trei zile. Metoda unei mămici: 'Am fost foarte șocată de cât de repede a făcut-o!'