Un cuplu din Marea Britanie, care a reușit performanța de a strânge o avere de peste 1.100.000 de euro, s-a pensionat înainte de 40 de ani. Cei doi soți au reușit să scape de micile datorii și să își achite toate ratele.

Soții britanici s-au pensionat înainte de 40 de ani și călătoresc în toată lumea

Alan Donegan, de 48 de ani, și soția sa Katie, de 42 de ani, spun că există soluții eficiente pentru a-ți recăpăta controlul asupra finanțelor, chiar și atunci când există mici datorii sau credite.

Cei doi soți au reușit să se pensioneze acum șapte ani, iar în prezent călătoresc prin Australia, continuând să conducă doar un proiect online prin care oferă sfaturi financiare. Cuplul încearcă să îi ajute pe oameni să scape de datorii și să economisească pentru viitor.

„Am renunțat la muncă în 2019”, spune Alan pentru Daily Mail. „La acel moment, aveam 1.000.000 de euro investiți, ceea ce ne asigura 46.000 de euro pe an pentru tot restul vieții noastre”, a mai adăugat el.

Cuplul nu a moștenit o avere și nici nu a beneficiat de ajutor financiar

Alan și Katie nu au moștenit averea și nici nu au avut locuri de muncă extrem de bine plătite. Femeia a lucrat într-o corporație, în timp ce partenerul său a fost trainer și life coach. În schimb, au adoptat un stil de viață frugal și au urmat principiile modelului financiar FIRE (Independență Financiară, Pensionare Timpurie), economisind între 50% și 75% din venitul lor și investind banii.

„Ne-am stabilit un obiectiv: să avem 1.100.000 de euro investiți și am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a ne reduce cheltuielile”, explică Alan pentru sursa citată.

Soții britanici nu au cumpărat obiecte de lux și au evitat facturile mari cu un truc banal

Cuplul a trăit într-un apartament cu două camere în Basingstoke, fără să își mărească cheltuielile, în ciuda unui venit anual comun de aproximativ 123.694 de euro în 2014.

În loc să cumpere mașini de lux sau să plece în vacanțe scumpe, au optat pentru călătorii accesibile, inclusiv în Estonia, și au evitat risipa de energie, preferând să poarte pulovere și șosete groase iarna.

Ce sfaturi oferă cei doi soți pentru gestionarea banilor și achitarea datoriilor

În interviul acordat pentru sursa citată mai sus, cei doi parteneri au oferit și câteva sfaturi pentru gestionarea cheltuielilor și a economilor, dar și pentru achitarea mai rapidă a datoriilor:

„Planificați o „ședință financiară” lunară în familie, implicând toți membrii, inclusiv copiii. Analizați împreună ce bani au intrat și ce au ieșit. Mulți nu știu unde se duc banii lor”, sugerează Alan.

Bărbatul îi îndeamnă pe oameni să reziste presiunii sociale și să nu cumpere anumite obiecte doar pentru că sunt la modă.

„Banii sunt un subiect tabu în Marea Britanie. Spuneți prietenilor: «Vreau să vin cu voi, dar acesta este bugetul meu. Dacă sunteți de acord, vin, dacă nu, înțeleg.»”, a mai adăugat bărbatul.

Venitul mai mare nu înseamnă automat mai multe cheltuieli. „Nu aveți nevoie de mai mult doar pentru că câștigați mai mult”, subliniază Alan. Reducerea stilului de viață – de la mașini mai ieftine la evitarea mâncărurilor comandate – poate accelera plata datoriilor.

Chiar dacă este tentant să plătiți mai întâi datoriile mici, Alan recomandă să vă concentrați pe cele cu cele mai mari rate ale dobânzilor. „Cu cât achitați mai mult din datoria principală, cu atât veți economisi mai mulți bani”, explică el.