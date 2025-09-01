Destinațiile sale preferate nu se află în Europa

Niciuna dintre destinațiile sale preferate nu se află în Europa, iar Sarah a călătorit din Orientul Mijlociu până în Mexic. În momentul realizării videoclipului, călătorea deja de șase luni și explică faptul că aventura ei „nu are sfârșit”.

„Mi-am dat demisia, am renunțat la tot ce dețineam și acum toată viața mea încape în două rucsacuri”, spune Sarah.

Locurile care au uimit-o pe tânără

Primul loc care a uimit-o complet a fost un mic oraș din Mexic, numit San Jose del Pacifico. Călătoarea povestește că este „cel mai fermecător” și „magic” oraș pe care ți-l poți imagina.

„Acest mic oraș este ascuns în munți, atât de colorat, plin de artă și muraluri, și nu există deloc semnal, așa că trebuie să te deconectezi complet. A fost una dintre părțile mele preferate din Mexic”, adaugă ea.

Următoarea oprire pe lista ei a fost Iordania, unde a explorat mai multe orașe. Când a vizitat această țară din Orientul Mijlociu, „nu avea nicio idee la ce să se aștepte”.

„De la cultură, oameni și mâncare, până la toate lucrurile pe care le poți vedea în Iordania. M-a lăsat fără cuvinte”, spune Sarah entuziasmată.

Recomandări Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan

„În săptămâna petrecută acolo, am văzut orașul Amman, apoi am fost în deșertul Wadi Rum pentru două nopți. Evident, am vizitat Petra, care e incredibilă în sine, apoi am mers la Aqaba unde am înotat în Marea Roșie, iar la întoarcere treci pe lângă Marea Moartă unde poți înota și plutești, și te simți ca un copil”.

„Simt o energie atât de frumoasă”

Sarah menționează și Tamraght, Maroc, unde a ajuns „dintr-un impuls”, după ce cineva din Mexic i-a recomandat locul.

„Oameni buni, vreau să trăiesc aici. Are plajă, mâncare bună, surfing, skateboarding, oameni faini”, spune ea.

„Simt o energie atât de frumoasă aici și nici măcar nu e sezonul de vârf”.

Ea povestește cum zona a început să i se pară „locul de confort” și recunoaște: „O să fiu foarte tristă când va trebui să plec, dar mă voi întoarce”.

De asemenea, vă prezentăm cinci cele mai relaxante orașe din lume pe care să le vizitezi în 2025. Destinația spectaculoasă la care nimeni nu s-ar fi așteptat.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE