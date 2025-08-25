Cinci orașe relaxante ca destinații pentru 2025

Orașele sunt adesea asociate cu agitație și zgomot, dar unele metropole reușesc să ofere o experiență relaxantă vizitatorilor. Conform unui studiu recent citat de Conde Nast Traveller, anumite orașe se remarcă prin nivelul ridicat de relaxare pe care îl oferă.

Cercetarea a luat în considerare factori precum accesul la rezervații naturale, calitatea aerului și nivelul general de fericire al locuitorilor.

Industria wellness-ului este în continuă creștere, iar tot mai mulți călători pun accent pe sănătate și bunăstare atunci când își planifică vacanțele. Iată care sunt cele mai relaxante cinci orașe din lume pentru anul 2025, potrivit studiului.

Ce face un oraș relaxant?

Printre elementele care contribuie la atmosfera relaxantă a unui oraș se numără:

  • Prezența parcurilor și a spațiilor verzi
  • Calitatea bună a aerului
  • Numărul mare de ore de soare
  • Existența centrelor spa și wellness
  • Oportunitățile de practicare a sporturilor în aer liber
  • Nivelul scăzut de trafic și congestie
  • Atitudinea prietenoasă a localnicilor
Orașul Melbourne din Australia, în timpul toamnei. Foto: Shutterstock
Locul 5: Melbourne, Australia – se remarcă prin cele peste 200 de parcuri

Ocupând locul 5 în clasament, Melbourne se remarcă prin cele 215 parcuri și rezervații naturale, 249 de centre spa și wellness, precum și impresionantele 2.360 de ore de soare anual.

Orașul australian este renumit pentru scena gastronomică vibrantă, cafenelele de top și numeroasele atracții culturale.

Melbourne este al doilea oraș ca mărime din Australia, fiind capitala statului Victoria. Este situat pe malul golfului Port Phillip, pe râul Yarra. Orașul are și o multitudine de atracții care ar cuceri inima chiar și celor mai pretențioși turiști.

De pe listă nu pot lipsi obiective precum ar fi Federation Square, Royal Botanic Gardens, Melbourne Cricket Ground și numeroase muzee și galerii de artă. Orașul găzduiește mari evenimente sportive, inclusiv Australian Open și Marele Premiu de Formula 1.

Cinci dintre principalele atracții turistice din Melbourne sunt:

  • Queen Victoria Market – cea mai mare piață în aer liber din emisfera sudică, cu numeroase produse locale și suveniruri.
  • Melbourne Skydeck – punte de observație din clădirea Eureka Tower, cu vedere panoramică asupra orașului.
  • Royal Botanic Gardens – grădini botanice întinse cu plante diverse și spații liniștite pentru relaxare.
  • Federation Square – piață publică modernă, un loc popular pentru evenimente și întâlniri.
  • Shrine of Remembrance – memorial dedicat soldaților australieni cu muzeu și platformă de observație.
Opera din Sydney. Foto: Shutterstock

Locul 4: Sydney, Australia – Locul unde oamenii își încep ziua la surf

Pe locul 4 se află Sydney, un oraș unde localnicii își încep ziua făcând surf, plimbări sau jogging pe plajă. Cu 2.468 de ore de soare pe an și 239 de parcuri, Sydney oferă multiple oportunități de relaxare în aer liber.

Sydney este cel mai mare și mai vechi oraș din Australia, cu o populație de peste 5 milioane de locuitori, situat pe coasta de est, în statul New South Wales. Orașul oferă o gamă largă de atracții turistice, precum plajele Bondi Beach și Coogee, parcuri naționale, muzee renumite, grădini botanice și o scenă culturală vibrantă.

Orașul este bine conectat prin feriboturi, autobuze și trenuri, permițând ușor accesul la plimbări pe coastă, drumeții și excursii de o zi în împrejurimi. Atmosfera este una dinamică și cosmopolită, cu numeroase cafenele și restaurante în aer liber, unde vizitatorii pot savura bucătăria locală și internațională.

Cinci obiective de neratat în Sydney:

  • Opera House Sydney – o capodoperă arhitecturală și simbol al orașului, cu forme inspirate de pânzele corăbiilor.
  • Sydney Harbour Bridge – celebrul pod care leagă centrul orașului de North Shore, care poate fi traversat și escaladat.
  • Bondi Beach – una dintre cele mai faimoase plaje din Australia, preferată pentru înot, surfing și relaxare.
  • Royal Botanic Gardens – grădini botanice vaste, ideale pentru plimbări și relaxare în mijlocul naturii.
  • Darling Harbour – o zonă vibrantă cu restaurante, muzee, atracții turistice și viață de noapte activă.
Palatul Schönbrunn din Viena. Foto: Shutterstock

Locul 3: Viena, Austria – Orașul cu peste 100 de muzee

Viena ocupă locul 3 în clasament, remarcându-se prin calitatea excelentă a aerului. Viena găzduiește peste 100 de muzee și galerii, oferind multiple opțiuni de relaxare culturală.

Capitala Austriei și unul dintre cele mai importante orașe europene, orașul are o istorie bogată ce datează încă din antichitate. A fost un important centru al Sfântului Imperiu Roman, apoi capitala Imperiului Austro-Ungar și este recunoscută pentru patrimoniul său cultural vast, arhitectura barocă și neoclasică, precum și pentru rolul său politic și economic în Europa.

Viena este faimoasă pentru monumentele sale istorice, printre care Catedrala Sfântul Ștefan, Palatul Schönbrunn și Palatul Belvedere, toate reprezentând comori arhitecturale și culturale. Viena este recunoscută la nivel mondial pentru viața culturală, muzica clasică (figuri precum Mozart și Beethoven legate de oraș), muzeele, dar și pentru calitatea ridicată a vieții.

Cinci cele mai importante obiective turistice din Viena:

  • Palatul Schönbrunn – fosta reședință de vară a familiei imperiale habsburgice, cu grădini superbe și interior somptuos.
  • Catedrala Sfântul Ștefan (Stephansdom) – simbolul orașului, o splendidă catedrală gotică situată în centrul Vienei.
  • Palatul Hofburg – fostă reședință imperială și astăzi sediul președintelui Austriei, cu apartamente imperiale și Muzeul Sisi.
  • Opera de Stat din Viena – una dintre cele mai celebre opere din lume, renumită pentru spectacole de balet și operă.
  • Muzeul Kunsthistorisches – celebru muzeu de artă, cu colecții impresionante de pictură, sculptură și arte decorative.
Orașul Singapore la apus. Foto: Shutterstock

Locul 2: Singapore – destinația spectaculoasă la care nimeni nu se aștepta

Cunoscut drept „Orașul Grădină”, Singapore impresionează prin numeroasele spații verzi și politicile ecologice. Deși mulți ar putea crede că nu există relaxare între „zgârie nori”, cu siguranță aceștia se înșeală. Cu 242 de parcuri, 698 de centre spa și wellness și 2.022 de ore de soare anual, Singapore ocupă locul 2 în topul celor mai relaxante orașe.

Orașul impresionează prin combinația de arhitectură futuristă, spații verzi extinse și cartiere istorice precum Chinatown, Little India și Kampong Glam. Este renumit pentru atracțiile turistice spectaculoase, inclusiv Marina Bay Sands cu piscina sa infinity la înălțime, grădinile futuriste Gardens by the Bay și emblematicul Supertree Grove.

Cinci obiective turistice impresionante din Singapore:

  • Gardens by the Bay – un parc futurist cu SuperCopaci impunători, sera Flower Dome și cea mai înaltă cascadă interioară din lume în Cloud Forest.
  • Marina Bay Sands – complex emblematic cu hotel de lux, mall și punte de observație SkyPark, renumit pentru piscina infinity.
  • Singapore Flyer – roata panoramică gigantică care oferă o priveliște extraordinară asupra orașului și golfului.
  • Singapore Zoo și Night Safari – grădini zoologice renumite internațional, cu habitate naturale și animale nocturne.
  • Acvariul S.E.A. – unul dintre cele mai mari acvarii din lume, cu mii de specii marine pe insula Sentosa.
Una dintre plajele din San Diego. Foto: Shutterstock

Locul 1: San Diego, USA – Orașul cu plaje spectaculoase

Pe primul loc în clasamentul celor mai relaxante orașe se află San Diego. Orașul californian se remarcă prin cele 266 de parcuri și rezervații naturale, precum și prin cele 359 de centre spa și wellness.

Plajele spectaculoase, traseele de drumeție și oportunitățile de surfing fac din San Diego destinația ideală pentru relaxare. Orașul oferă o gamă largă de atracții, cum ar fi parcuri tematice, grădini zoologice celebre, muzee și o istorie interesantă, potrivite atât pentru familii, cât și pentru turiști individuali.

Balboa Park este un punct central al orașului, un parc cultural uriaș cu peste 15 muzee, teatre, grădina zoologică și arhitectură în stil neocolonial spaniol.

Cinci obiective importante în San Diego:

  • Balboa Park – cel mai mare parc cultural urban, cu peste 15 muzee, teatre și grădina zoologică faimoasă.
  • USS Midway Museum – muzeu dedicat celui mai longeviv portavion american, cu expoziții interactive pe navă.
  • SeaWorld San Diego – parc tematic acvatic, cu spectacole cu animale marine și plimbări distractive.
  • La Jolla Cove – plajă pitorească, perfectă pentru snorkeling, înot și observarea leilor de mare.
  • Old Town San Diego State Historic Park – district istoric ce dezvăluie începuturile orașului, cu clădiri restaurate, magazine și restaurante tradiționale.
