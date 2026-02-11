Ce poți găsi la Târgul Colecționarilor de Machete și Jucării din București

Evenimentul are loc la parterul mall-ului, la intrarea dinspre magazinul Decatlon, iar intrarea este liberă.

Ce poți găsi la ediția a XIV-a Târgul Colecționarilor de Machete de Jucării din București:

Machete rare și deosebite, pentru colecționarii pasionați

Diorame realizate manual de membri ai comunității

Jucării, figurine, machete și obiecte de colecție pentru toate gusturile

Idei de cadouri pentru cei mici și cei mari

De asemenea, organizatorii evenimentului au anunțat că în cadrul ediției din 2026 se va organiza și o tombolă cu premii speciale, destinată vizitatorilor târgului. Pot participa la tombolă vizitatorii care fac o achiziție de cel puțin 50 de lei de la oricare dintre vendorii prezenți la târg.

Pentru fiecare achiziție de minimum 50 de lei, fiecare dintre vizitatori la primi un carton de tombolă, pe care trebuie să își completeze numele și numărul de telefon.

Extragerea se va realiza pe data de 22 februarie, la ora 17.00, și va fi transmisă live pe pagina de Facebook a Clubului Colecționarului.

Colecțiile Libertatea, disponibile la Târgul Colecționarilor de Machete de Jucării din București

Evenimentul din Veranda Mall este un loc bun să descoperi machete și poate să începi un nou hobby. De asemenea, Colecțiile Libertatea vor fi disponibile în cadrul târgului.

Toți pasionații de colecții, fie că este vorba despre cărți sau figurine de colecționat, sunt invitați să exploreze Colectii.libertatea.ro, platforma care oferă o gamă variată de colecții, potrivită pentru toate vârstele și toate tipurile de preocupări. Descoperă acum o colecție diversificată, atent selectată pentru pasionații de toate vârstele, și nu rata ocazia de a-ți îmbogăți hobby-ul cu piese unice și inspiraționale!

