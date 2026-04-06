Prevenția infarctului miocardic și a accidentului vascular cerebral, mai mult decât un simplu control

În medicina modernă, diagnosticul nu mai așteaptă apariția durerii. Dr. Ofelia Niță, medic primar radiologie și imagistică medicală la Monza Ares, subliniază că investigația Angio-CT este esențială pentru depistarea precursorilor unor evenimente coronariene sau cerebrale acute, chiar și atunci când pacientul se simte bine.

„Pacientul poate fi subclinic, dar să fie într-o categorie de risc și atunci să aibă nevoie de această examinare care poate să pună în evidență, într-un stadiu incipient, precursorii unei situații de eveniment coronarian sau cerebral acut”.

Aceste „semnale de alarmă” sunt, de cele mai multe ori, plăcile de aterom care pot fi obiectivate prin Angio-CT în proporție de 100%. Identificarea lor este vitală, deoarece, în multe cazuri, infarctul miocardic apare ca primă manifestare a bolii, fără avertismente prealabile.

Cazul care a uimit echipa medicală: „Stenoză de trunchi comun”

Un exemplu oferit de dr. Niță demonstrează cum această tehnologie poate schimba destinul unui om. Este povestea unui pacient cu factori de risc comuni – fumător și cu valori crescute ale colesterolului (dislipidemie), care a fost recent la medic.

Deși simptomele nu prevesteau o tragedie iminentă, examinarea Angio-CT a scos la iveală o realitate dură: o stenoză semnificativă de trunchi comun coronarian. Aceasta este una dintre cele mai severe forme ale bolii, deoarece afectează locul din care pornesc cele mai importante două artere ale inimii stângi. Datorită acestui diagnostic precis, pacientul a putut fi îndrumat imediat către revascularizare prin stent sau chirurgie, evitând un deznodământ fatal.

Scorul de Calciu contează. Cum cuantificăm riscul de infarct miocardic

Deși medicii nu pot oferi o dată exactă a unui eveniment cardiac, ei pot stratifica riscul folosind scorul de calciu.

„Un scor de calciu de peste 400 de unități H este considerat a fi risc înalt de eveniment coronarian în următorii 2-5 ani. […] Dacă găsim o placă care produce o stenoză semnificativă hemodinamic, ne gândim că riscul este înalt”, explică dr. Niță. Medicul avertizează că scorul este doar orientativ, deoarece evenimentele acute pot apărea și pe plăci „moi”, lipidice, care nu conțin calciu.

Cercetările publicate în Journal of the American College of Cardiology confirmă că un scor de calciu coronarian (CAC) de peste 400 este asociat cu un risc de peste 10 ori mai mare de evenimente cardiovasculare viitoare comparativ cu un scor de 0.

Cine ar trebui să facă un Angio-CT?

Investigația se face doar la indicația medicului specialist (cardiolog, neurolog, diabetolog sau internist). Categoriile principale de pacienți propuși pentru acest tip de investigație includ:

Persoane cu durere toracică stabilă.

Pacienți cu risc înalt: fumători, diabetici sau cei cu sindrom metabolic.

Cei care prezintă modificări la examenul Doppler carotidian (risc de AVC).

Studiul SCOT-HEART a demonstrat că includerea Angio-CT în evaluarea standard a redus cu 41% rata deceselor prin infarct la 5 ani.

Angio-CT cu aparatură de ultimă generație: Rapiditate și iradiere minimă

Tehnologia utilizată face diferența între o imagine neclară și un diagnostic de precizie. Dr. Niță explică avantajele echipamentului de ultimă generație:

Viteză uluitoare: Inima este scanată într-o singură secundă, reducând considerabil erorile cauzate de mișcare. Iradiere minimă: Doza de iradiere a fost redusă la jumătate față de aparatele mai vechi, ajungând la nivelul unei coronarografii standard.

„Scanarea propriu-zisă durează o secundă față de șapte secunde, în medie. […] Cu echipamentul cu care lucrăm acum doza s-a înjumătățit. […] Ajungem la nivelul de iradiere din coronarografia standard, ceea ce este mare lucru.”, explică dr. Niță.

Datorită rapidității aparatului, nu mai este necesară scăderea forțată a pulsului pacientului (bradicardizarea) prin medicamentație intensă.

Prevenția Accidentului Vascular Cerebral (AVC)

Ghidurile Societății Europene de Cardiologie (ESC) pentru sindromul coronarian cronic recomandă Angio-CT-ul ca metodă de primă linie (Clasa I de recomandare) pentru pacienții cu probabilitate clinică intermediară, datorită preciziei sale înalte în excluderea bolii coronariene. În ceea ce privește riscul de AVC, Angio-CT-ul permite evaluarea completă a axului vascular care alimentează creierul.„Putem în felul acesta să evaluăm complet axul subclaviu vertebral și carotidian. […] La pacienți care au accident vascular în antecedente, desigur, să vedem cauza,” precizează medicul imagist.

Odată ce boala este descoperită, riscul poate fi redus prin tratament prompt. Angio-CT-ul nu este doar o imagine, ci o „hartă” care îi permite medicului să acționeze înainte ca inima sau creierul să sufere leziuni ireversibile.

