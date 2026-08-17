Ce înseamnă „oraș secundar”?

Termenul „oraș secundar” desemnează destinațiile mai puțin frecventate de turiști, situate în umbra marilor capitale sau a zonelor turistice populare. Deși denumirea sugerează o poziție secundară, aceste orașe sunt adevărate comori culturale, istorice și gastronomice. Aceste locuri oferă o experiență de călătorie mai autentică, fără presiunea mulțimilor și a prețurilor ridicate. În plus, sunt ideale pentru cei care își doresc o pauză de la ritmul alert al marilor metropole.

„Călătoriile în alte orașe înseamnă mai puțină aglomerație, mai multe oportunități de a descoperi zone autentice și un contact direct cu cultura locală”, subliniază experții în turism.

De ce să alegem „alte orașe”?

Frumusețea „orașelor secundare” constă în farmecul lor local. Aici, veți găsi mai degrabă restaurante de familie decât lanțuri internaționale, galerii de artă mai mici și piețe pline de produse proaspete, de sezon. Aceste locuri oferă o atmosferă mai relaxată, cu străzi mai puțin aglomerate și mai multe șanse de a experimenta cultura autentică.

De asemenea, o vacanță într-un oraș mai puțin cunoscut poate fi mult mai prietenoasă cu bugetul. Conform estimărilor, costurile pentru cazare, mese și activități sunt considerabil mai mici comparativ cu cele din capitalele europene celebre.

10 orașe europene care merită o vizită

1. Split, Croația

În inima orașului, Palatul lui Dioclețian îmbină 2.000 de ani de istorie cu un stil de viață mediteranean relaxat. Străzile înguste duc către cafenele pe malul mării și piețe pline de viață. Turnul clopotniță al Catedralei Sf. Duje oferă priveliști spectaculoase, iar turiștii pot explora plajele sau participa la activități de wellness.

Cele mai bune 10 destinații din Europa pe care merită să le vizitezi dacă vrei o vacanță mai ieftină și fără aglomerația marilor orașe
Sursă foto: Shutterstock

2. Cork, Irlanda

Acest oraș situat în sud-vestul Irlandei este ideal pentru a fi explorat pe jos. Piața Engleză din Cork, datând din 1788, este un punct de atracție pentru gurmanzi. De asemenea, coasta sudică a Irlandei, cu peisajele sale marine, este la o aruncătură de băț.

Cele mai bune 10 destinații din Europa pe care merită să le vizitezi dacă vrei o vacanță mai ieftină și fără aglomerația marilor orașe
Sursă foto: Shutterstock

3. Graz, Austria

Un mix de curți renascentiste și arhitectură modernă, Graz impresionează prin telecabina Schlossbergbahn și Insula Murinsel, o platformă plutitoare pe râul Mur. Acest oraș este, de asemenea, renumit pentru scena sa gastronomică vibrantă.

Cele mai bune 10 destinații din Europa pe care merită să le vizitezi dacă vrei o vacanță mai ieftină și fără aglomerația marilor orașe
Sursă foto: Shutterstock

4. Hamburg, Germania

Cel mai mare port al Germaniei îmbină tradiția maritimă cu arta stradală modernă. Nu ratați celebrul sandviș cu pește, „Fischbrötchen”, recomandat de biroul de turism local la restaurantul Goedekens Kombüse.

Cele mai bune 10 destinații din Europa pe care merită să le vizitezi dacă vrei o vacanță mai ieftină și fără aglomerația marilor orașe
Sursă foto: Shutterstock

5. Brno, Republica Cehă

Adesea trecut cu vederea în favoarea Pragăi, Brno impresionează cu Castelul Špilberk și pasajele sale subterane misterioase. Rezervoarele de apă Žlutý Kopec oferă o călătorie fascinantă în istoria orașului.

Cele mai bune 10 destinații din Europa pe care merită să le vizitezi dacă vrei o vacanță mai ieftină și fără aglomerația marilor orașe
Sursă foto: Shutterstock

6. Ypres, Belgia

Cu o istorie îndelungată și un rol important în comemorarea Primului Război Mondial, Ypres este o destinație pentru iubitorii de istorie. Muzeul Ypres și traseele de drumeții din jur oferă o perspectivă unică asupra trecutului său.

Cele mai bune 10 destinații din Europa pe care merită să le vizitezi dacă vrei o vacanță mai ieftină și fără aglomerația marilor orașe
Sursă foto: Shutterstock

7. Cambridge, Anglia

Pe lângă faimoasa sa universitate, Cambridge oferă plimbări relaxante pe râul Cam, librării independente și piețe colorate, cum ar fi Piața Grădinii Tuturor Sfinților. Atmosfera academică și peisajele naturale fac din acest oraș o destinație de vis.

Cele mai bune 10 destinații din Europa pe care merită să le vizitezi dacă vrei o vacanță mai ieftină și fără aglomerația marilor orașe
Sursă foto: Shutterstock

8. Salonic, Grecia

Bisericile bizantine, ruinele romane și Turnul Alb sunt doar câteva dintre atracțiile acestui oraș istoric. Savurați delicioasele kouli, bugaca și trigona, în timp ce explorați piețele locale.

Cele mai bune 10 destinații din Europa pe care merită să le vizitezi dacă vrei o vacanță mai ieftină și fără aglomerația marilor orașe
Sursă foto: Shutterstock

9. Basel, Elveția

Un punct de întâlnire al artei europene, Basel găzduiește faimosul târg Art Basel și Kunstmuseum Basel, cu cea mai veche colecție de artă publică din lume. De asemenea, orașul este o poartă excelentă către Franța și Germania.

Cele mai bune 10 destinații din Europa pe care merită să le vizitezi dacă vrei o vacanță mai ieftină și fără aglomerația marilor orașe
Sursă foto: Shutterstock

10. Lille, Franța

Cu o moștenire flamandă distinctă, Lille este un oraș al piețelor elegante și al artei. Plimbările prin Vieux-Lille, cu străzi pietruite și case colorate, sunt o experiență de neuitat.

Cele mai bune 10 destinații din Europa pe care merită să le vizitezi dacă vrei o vacanță mai ieftină și fără aglomerația marilor orașe
Sursă foto: Shutterstock

O alternativă sănătoasă și sustenabilă

Alegerea „orașelor secundare” nu doar că reduce stresul asociat cu aglomerația, dar oferă și beneficii pentru sănătate. Plimbările liniștite, aerul curat și ritmul mai lent contribuie la bunăstarea generală a călătorilor. În plus, aceste destinații promovează turismul sustenabil, protejând în același timp principalele capitale europene de suprasolicitare.

Când vă planificați următoarea vacanță, luați în considerare aceste destinații subevaluate, dar pline de farmec. Veți descoperi o Europă autentică, bogată în istorie și cultură, fără a sacrifica confortul sau bucuria de a explora locuri unice.

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