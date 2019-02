Top destinații din America de Sud pe care le poți bifa într-o singură incursiune de poveste! PUBLICITATE

Deslușește misterele civilizațiilor Inca și Tiwanaku în Peru și Bolivia, mergi până la capătul lumii în Chile, acolo unde Anzii se îmbățișează cu Pacificul, ia primele lecții de tango în Argentina și Uruguay, iar la finalul călătoriei explorează țara tropicală a superlativelor naturale, Brazilia. Cele șase țări pot fi bifate în acest circuit fără egal de la Europa Travel ce beneficiază acum de o reducere Early Booking de 500 euro/persoană, valabil pentru înscrieri până la 15 februarie 2019, în limita locurilor disponibile!

O lume a misticismului

Circuitul în America de Sud îți descoperă în prima parte cele două țări: Peru și Bolivia, leagănele unora dintre cele mai vechi civilizații de pe pământ, unde misticismul se întrepătrunde perfect cu obiceiurile coloniale, dezvăluindu-ți peisaje memorabile și comori andine unice.

Lima, capital peruană are un potențial turistic fantastic, păstrând încă urmele conchistadorilor care au pus bazele acestui oraș pastelat ce a fost pentru mai bine de 3 secole cel mai influent loc din America de Sud. Într-un tur panoramic vei putea bifa Plaza de Armas în jurul căreia se ridică semețe catedralele baroce și neoclasice, Mormântul conchistadorului Francisco Pizzaro, Catedrala și Biserica San Francisco renumită pentru misterioasele sale catacombe, încântătorul Parc al Iubirii, plus multe alte atracții expresive.

Pornind pe urmele părinților spirituali ai Imperiului Inca, Mama Ocllo și Manco Capac în Cuzco, vei pătrunde în tărâmul soarelui acolo unde în timpurile incașilor însemna că ești în 'buricul pământului'. Te poți pierde pe străzile în pantă pline de case pastelate umbrite de crestele bătrânilor Munți Anzi peruvieni, descoperind cele mai impresionante comori imperiale. Dintre acestea se numără Templul Soarelui Qoricancha, o construcție enigmatică din blocuri de piatră tăiate și lipite perfect între ele, despre care se spune că era înconjurat de o grădină plină de statui din aur și argint.

Construcții perfecte pe crestele munților

Europa Travel îți propune să faci o excursie opțională spre Valea Sacră a Incașilor, un loc legendar plin de ruine, făcând câte o oprire în Muzeul Awanacancha, în satul Pisac unde peruanii poartă pe umeri coloratele poncho-uri și merg cu lamele pe munte, și Ollantaytambo, un mic colț de paradis ascuns între colinele.

Din Valea Sacră se urcă spre cel mai impresionant sit arheologic al Imperiului Inca – Machu Picchu, orașul ritualurilor ce face parte din UNESCO, o cetate mândră aflată la altitudinea de 2.400 metri, ce a fost abandonată timp de un veac și descoperită întâmplător în 1911 de către un istoric.

Toate construcțiile sitului Machu Picchu sunt extrem de controversate, clădirile și templele au fost ridicate din blocuri de piatră ce cântăresc chiar și 50 de tone, cercetătorii nu reușesc însă să explice cum le-au cărat incașii până aici, dar mai ales cum au reușit să le unească cu o atâta precizie și perfecțiune. Vei vedea aici piatra ritualurilor Intihuatana, Templul Soarelui închinat Zeului Inti și te vei plimba pe străzile pietruite ale 'orașului pierdut'.

Minuni naturale din UNESCO

La granița dintre Peru și Bolivia, se întinde Titicaca – cel mai înalt lac din lume aflat la altitudinea de 3811 metri, fiind recunoscut și pentru insulițele sale plutitoare și colibele din stuf. Acesta este unul dintre cele mai misterioase locuri din cultura andină, despre care se spune că ar fi fost format de către Zeul Soarelui, Inti 'pentru a-i învăța pe oameni să-l adore'.

Pe malul lacului, în Bolivia se ascund ruinele orașului Tiwanaku din UNESCO, acolo unde s-a format civilizația cu același nume, precursorii incașilor. Circuitul continuă cu explorarea orașelor Santiago de Chile, de la capătul pământului, Buenos Aires – locul de naștere al tangoului, Rio de Janeiro – orașul celui mai vestit carnaval din toată lumea, dar și Montevideo – orașul cochet din Uruguay pe care-l poți descoperi opțional.

Circuitul de la Europa Travel se încheie cu explorarea Parcului Național Iguassu cu impresionanta cascadă Garganta do Diabo ce se întinde între Argentina și Brazilia. Iguazu este declarată 'una dintre cele 7 minuni noi ale lumii' parte din UNESCO, având o cădere de apă fantastică de la înălțimea de peste 80 metri ce formează zeci de curcubee, ce te surprind cu peisaje unice și memorabile.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

