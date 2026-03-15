Testul de 10 secunde pentru a identifica o minciună

În noua sa carte, Oameni otrăviți: Cum să le reziști și să-ți îmbunătățești viața, cercetătoarea explică modul în care pot fi identificate mai ușor minciunile în conversațiile obișnuite.

„Când vorbesc despre oameni otrăvitori, mă refer în mod specific la ceea ce numim tetrada întunecată a trăsăturilor”, a declarat ea pentru Business Insider.

Potrivit lui Leanne ten Brinke, una dintre cele mai simple metode pentru a detecta un mincinos este să pui întrebări deschise, care obligă interlocutorul să ofere detalii.

„Dacă mint în privința asta, trebuie să găsesc detaliile alea”, a spus ea.

„Trebuie să mă asigur că nu contrazic ceea ce știi deja. Trebuie să mă asigur că mi le amintesc pentru data viitoare.”

Persoanele care spun adevărul tind să ofere explicații mai detaliate. Cei care mint preferă răspunsuri scurte și simple.

Dacă cineva oferă un răspuns foarte scurt, cercetătoarea recomandă să ceri explicații suplimentare.

„Cei care spun adevărul nu vor avea dificultăți cu cereri simple de mai multe detalii, dar mincinoșii vor fi provocați să vină cu mai multe”, a scris ea în carte.

Întrebările neașteptate pot demasca minciuna

Un alt truc eficient este să adresezi întrebări neașteptate, care nu pot fi pregătite dinainte.

De exemplu, dacă o persoană spune că a lucrat mai mulți ani într-un anumit loc, o întrebare aparent banală poate crea dificultăți dacă povestea nu este reală.

„Probabil nu se vor aștepta la ceva de genul «Mă întreb, care era locul tău preferat pentru a lua prânzul când lucrai la magazinul Apple din Berkeley?»”, a spus ea.

„Dacă nu ar fi lucrat niciodată acolo, probabil că le-ar fi greu să genereze un răspuns detaliat și verificabil.”

În astfel de situații, persoanele care mint pot începe să vorbească mai lent, să ezite sau să pară că se gândesc foarte intens la răspuns.

Limbajul corpului nu este întotdeauna un indiciu

Contrar credinței populare, evitarea contactului vizual sau agitația nu sunt semne sigure că cineva minte.

„Dacă faci videoclipuri cu oameni care mint și oameni care spun adevărul și numeri secundele în care se uită la tine față de câte se uită în altă parte, nu există nicio diferență”, a spus ten Brinke.

De aceea, cercetătoarea spune că cel mai important indiciu este conținutul răspunsurilor, nu gesturile sau poziția corpului.

„Lucrul care ajută cu adevărat la diferențierea mincinoșilor de cei care spun adevărul sunt cuvintele lor”, a adăugat ea.

Cele trei reguli simple pentru a identifica un mincinos

Potrivit specialistei, testul de 10 secunde se bazează pe trei pași simpli:

pune întrebări deschise, nu întrebări cu răspuns „da” sau „nu”;

adresează întrebări neașteptate, pentru a evita răspunsurile pregătite;

concentrează-te pe cuvintele și detaliile oferite, nu pe limbajul corpului.

Metoda nu garantează că vei descoperi fiecare minciună, însă poate ajuta la observarea mai rapidă a răspunsurilor vagi sau contradictorii.